Công ty Đường sắt Hà Nội vận chuyển tuyệt đối an toàn 4,78 triệu lượt khách

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý 1 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2025 của Công ty, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho biết Công ty đã tổ chức vận hành tuyệt đối an toàn 39.070 lượt tàu, phục vụ 4,78 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với quý 1/2024.

Trong đó, tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt 3,23 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ; doanh thu từ vé đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 9,1%. Tuyến Nhổn - ga Hà Nội đạt 1,49 triệu lượt hành khách, doanh thu đạt 9,34 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty phối hợp với các đơn vị: Transerco, Trí Nam, VinBus, Xanh SM, Grab Việt Nam... để tăng cường kết nối đa phương thức, tạo thuận lợi cho hành khách.

Cũng trong quý 1/2025, Đảng bộ Công ty đã đưa 2 Xí nghiệp vận hành đi vào hoạt động; thực hiện phân cấp tạm thời về quản lý điều hành cho các Xí nghiệp; kiện toàn thành lập 10 chi bộ trực thuộc, 02 Đảng bộ bộ phận và 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, tiến hành xong Đại hội cấp chi bộ (ngày 27/2/2025) và Đảng bộ bộ phận (ngày 07/3/2025).

Theo ông Khuất Việt Hùng, năm 2025, Công ty đã xây dựng kế hoạch vận hành tổng số 161 nghìn lượt tàu, tăng 46,8% so với năm 2024, vận chuyển hơn 19 triệu hành khách. Doanh thu đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 24,3% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hơn 20,7 tỷ đồng, tăng 34,5% so với năm 2024. "Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong quý II và cả năm 2025, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt 2 tuyến đường sắt đô thị", ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất bố trí các điểm đỗ xe đạp công cộng, điểm đón trả khách xe ôm công nghệ, điểm trông giữ xe cá nhân… nhằm cải thiện việc kết nối giao thông đa phương thức tại các nhà ga đường sắt đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hành khách, thu hút người dân đi lại bằng phương tiện công cộng.

Về định hướng phát triển của Công ty, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cơ bản ổn định và yêu cầu Công ty cần sớm có kiện toàn công tác cán bộ để ổn định lâu dài. Trên tinh thần chỉ đạo Trung ương và Thành phố, Công ty cũng cần rà soát lại công tác Đảng và các chi bộ, hoàn thiện Đại hội theo tinh thần chỉ đạo chung; bên cạnh đó rà soát các phòng, ban của Công ty theo hướng tinh gọn.

Nhấn mạnh Công ty phải nhìn xa để phát triển, bởi đường sắt đô thị là phương tiện chủ lực khắc phục ùn tắc giao thông và phát triển đô thị hướng đến giao thông xanh, giao thông sạch, an toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Công ty phối hợp với đường sắt nước ngoài vừa thực hiện nhiệm vụ vừa giao lưu, học hỏi để phát triển, vươn tầm thế giới. Đặc biệt, Công ty phải luôn luôn chủ động đi trước một bước trong dự báo và phát sinh nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh kết nối các phương tiện công cộng với Công ty để thu hút người dân từ bỏ phương tiện cá nhân.