Công việc an toàn và lành mạnh là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Thu Hằng

13/05/2026, 07:38

Công việc an toàn và lành mạnh không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh...

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam cùng thúc đẩy giải quyết rủi ro tâm lý – xã hội tại nơi làm việc trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quốc gia.

Trong khuôn khổ của Tháng hành động, Sự kiện “Môi trường làm việc tâm lýxã hội”, đã diễn ra chiều 12/5, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý – xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

Trên phạm vi toàn cầu, ILO ước tính các rủi ro tâm lý – xã hội tại nơi làm việc góp phần gây ra hơn 840.000 ca tử vong liên quan đến công việc mỗi năm.

Tại sự kiện, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng các rủi ro tâm lý – xã hội đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm của người lao động, nhưng thường chưa được quan tâm đúng mức.

Các công cụ số, trí tuệ nhân tạo, lao động nền tảng và làm việc từ xa đang làm thay đổi cách công việc được tổ chức và quản lý. Những thay đổi này mang lại nhiều cơ hội cho đổi mới và nâng cao năng suất.

Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt, chúng cũng có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng, thời gian làm việc kéo dài, cảm giác cô lập và thiếu ổn định. Với nhiều người lao động, ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt.

“Các rủi ro tâm lý – xã hội không phải là điều không thể tránh khỏi. Chúng chịu ảnh hưởng bởi cách công việc được thiết kế và quản lý, đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa”, bà Sinwon Park nói.

Thêm rằng, một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh phải bao gồm cả sức khỏe tinh thần và sự an tâm của người lao động, điều này đặc biệt quan trọng đối với lao động trẻ đang thích ứng với thị trường lao động biến đổi nhanh chóng.

Đổi mới và năng suất cần song hành với phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm phẩm giá trong công việc. Công việc an toàn và lành mạnh không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững”, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh.

Những phát hiện chính từ báo cáo toàn cầu của ILO về môi trường làm việc tâm lý – xã hội, do bà Yuka Ujita, Chuyên gia cao cấp về An toàn, vệ sinh lao động của ILO, được trình bày tại sự kiện cũng nhấn mạnh rằng, mọi người lao động cần được bảo vệ đầy đủ thông qua việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh; tiền lương tối thiểu; quy định về thời giờ làm việc, bao gồm việc xác định mức tối đa theo ngày và tuần.

Họ cũng cần được đảm bảo an sinh xã hội, thu nhập cơ bản và chăm sóc y tế; cơ hội giáo dục và đào tạo nghề bình đẳng; xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử

Đại diện các bên gồm Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã chia sẻ góc nhìn quốc gia về những thách thức hiện nay, các thực hành tốt và những ưu tiên hành động trong thời gian tới.

Đại diện các bên chia sẻ thông tin tại sự kiện.

Các đại biểu cũng trao đổi về thực trạng rủi ro tâm lý – xã hội trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, thúc đẩy đối thoại xã hội và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, nhằm bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt đối với lao động trẻ.

ILO cũng kêu gọi Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau.

Đặc biệt, việc áp dụng hiệu quả Công ước số 155 và Công ước số 187 của ILO - cả hai đều đã được Việt Nam phê chuẩn, có thể góp phần tăng cường công tác phòng ngừa và quản lý các nguy cơ tâm lý – xã hội. Đồng thời, củng cố quyền được làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh, bao gồm cả sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh đó, Công ước số 190 của ILO khẳng định bạo lực và quấy rối không có chỗ trong thế giới việc làm, qua đó tạo cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng phê chuẩn công ước này trong những năm tới.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như cơ sở chính tại Hà Nội...

Luật Công chứng (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Nhiều điểm mới trong Luật Công chứng 2026 giúp thu hẹp phạm vi các giao dịch phải công chứng, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp...

Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao

Gần 50% vị trí tuyển dụng tại Hà Nội trong tháng 4 nằm ở dải 10 - 20 triệu đồng/tháng, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân tài và phù hợp với mặt bằng giá cả tại Thủ đô...

Bộ Nội vụ đang sửa quy định về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang xây dựng trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện nay về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở để bảo đảm việc triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước trong thời gian tới...

Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Người dân từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, và làm các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu; chẩn đoán hình ảnh...

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

