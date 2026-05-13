Công việc an toàn và lành mạnh là nền tảng cho tăng trưởng bền vững
Thu Hằng
13/05/2026, 07:38
Công việc an toàn và lành mạnh không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh...
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối
tác tại Việt Nam cùng thúc
đẩy giải quyết rủi ro tâm lý – xã hội tại nơi làm việc trong Tháng hành động về
An toàn, vệ sinh lao động quốc gia.
Trong khuôn khổ của Tháng hành động, Sự kiện “Môi trường làm việc tâm lý - xã
hội”, đã diễn ra chiều 12/5, với
trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý – xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế
giới việc làm.
Trên phạm vi toàn cầu, ILO ước tính các rủi ro tâm lý – xã hội tại
nơi làm việc góp phần gây ra hơn 840.000 ca tử vong liên quan đến công việc mỗi
năm.
Tại sự kiện, bà Sinwon Park, Giám đốc
Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng các rủi ro tâm lý – xã hội đang ngày
càng ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm của người lao động, nhưng thường chưa được
quan tâm đúng mức.
Các công cụ số, trí tuệ nhân tạo,
lao động nền tảng và làm việc từ xa đang làm thay đổi cách công việc được tổ chức
và quản lý. Những thay đổi này mang lại nhiều cơ hội cho đổi mới và nâng cao
năng suất.
Tuy nhiên, nếu không được quản lý
tốt, chúng cũng có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng, thời gian làm việc kéo dài,
cảm giác cô lập và thiếu ổn định. Với nhiều người lao động, ranh giới giữa công
việc và cuộc sống cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt.
“Các rủi ro tâm lý – xã hội không
phải là điều không thể tránh khỏi. Chúng chịu ảnh hưởng bởi cách công việc được
thiết kế và quản lý, đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa”, bà Sinwon Park nói.
Thêm rằng, một môi trường làm việc an
toàn và lành mạnh phải bao gồm cả sức khỏe tinh thần và sự an tâm của người lao
động, điều này đặc biệt quan trọng đối với lao động trẻ đang thích ứng với thị
trường lao động biến đổi nhanh chóng.
“Đổi mới và năng suất cần song hành với
phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm phẩm giá trong công việc. Công việc an toàn và
lành mạnh không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng
kinh tế bền vững”, Giám
đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam,
nhấn mạnh.
Những phát hiện chính từ báo cáo toàn cầu
của ILO về môi trường làm việc tâm lý – xã hội, do bà Yuka Ujita, Chuyên gia
cao cấp về An toàn, vệ sinh lao động của ILO, được trình bày tại sự kiện cũng nhấn mạnh rằng, mọi người lao động cần được
bảo vệ đầy đủ thông qua việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh; tiền lương tối thiểu; quy định về thời giờ làm việc, bao gồm
việc xác định mức tối đa theo ngày và tuần.
Họ cũng cần được đảm bảoan sinh xã hội, thu nhập cơ bản và chăm sóc y tế; cơ hội giáo dục và đào tạo
nghề bình đẳng; xóa bỏ
mọi hình thức phân biệt đối xử…
Đại diện các bên gồm Bộ Nội vụ, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã
chia sẻ góc nhìn quốc gia về những thách thức hiện nay, các thực hành tốt và những
ưu tiên hành động trong thời gian tới.
Các đại biểu cũng trao đổi về thực
trạng rủi ro tâm lý – xã hội trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, thúc đẩy đối thoại xã
hội và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, nhằm bảo đảm nơi làm việc an toàn,
lành mạnh, đặc biệt đối với lao động trẻ.
ILO cũng kêu gọi Chính phủ, người sử dụng lao
động và người lao động tiếp tục thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn
lao động quốc tế nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng
lẫn nhau.
Đặc biệt, việc áp dụng hiệu quả
Công ước số 155 và Công ước số 187 của ILO - cả hai đều đã được Việt Nam phê
chuẩn, có thể góp phần
tăng cường công tác phòng ngừa và quản lý các nguy cơ tâm lý – xã hội. Đồng thời, củng cố quyền được làm việc trong môi
trường an toàn và lành mạnh, bao gồm cả sức khỏe tinh thần.
Bên cạnh đó, Công ước số 190 của
ILO khẳng định bạo lực và quấy rối không có chỗ trong thế giới việc làm, qua đó
tạo cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng phê chuẩn
công ước này trong những năm tới.
ILO: Việt Nam cần định vị lại vai trò trong chuỗi cung ứng
00:40, 10/12/2025
Không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế
16:14, 24/04/2026
Nghề tư vấn sức khỏe tinh thần, trị liệu tâm lý sẽ tăng trưởng mạnh trong thời đại AI
Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính
Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như cơ sở chính tại Hà Nội...
Luật Công chứng (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp
Nhiều điểm mới trong Luật Công chứng 2026 giúp thu hẹp phạm vi các giao dịch phải công chứng, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp...
Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao
Gần 50% vị trí tuyển dụng tại Hà Nội trong tháng 4 nằm ở dải 10 - 20 triệu đồng/tháng, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân tài và phù hợp với mặt bằng giá cả tại Thủ đô...
Bộ Nội vụ đang sửa quy định về sắp xếp thôn, tổ dân phố
Bộ Nội vụ đang xây dựng trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện nay về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở để bảo đảm việc triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước trong thời gian tới...
Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân
Người dân từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, và làm các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu; chẩn đoán hình ảnh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: