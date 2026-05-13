Công việc an toàn và lành mạnh là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Công việc an toàn và lành mạnh không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh...

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam cùng thúc đẩy giải quyết rủi ro tâm lý – xã hội tại nơi làm việc trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quốc gia.

Trong khuôn khổ của Tháng hành động, Sự kiện “Môi trường làm việc tâm lý - xã hội”, đã diễn ra chiều 12/5, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý – xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

Trên phạm vi toàn cầu, ILO ước tính các rủi ro tâm lý – xã hội tại nơi làm việc góp phần gây ra hơn 840.000 ca tử vong liên quan đến công việc mỗi năm.

Tại sự kiện, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng các rủi ro tâm lý – xã hội đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm của người lao động, nhưng thường chưa được quan tâm đúng mức.

Các công cụ số, trí tuệ nhân tạo, lao động nền tảng và làm việc từ xa đang làm thay đổi cách công việc được tổ chức và quản lý. Những thay đổi này mang lại nhiều cơ hội cho đổi mới và nâng cao năng suất.

Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt, chúng cũng có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng, thời gian làm việc kéo dài, cảm giác cô lập và thiếu ổn định. Với nhiều người lao động, ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt.

“Các rủi ro tâm lý – xã hội không phải là điều không thể tránh khỏi. Chúng chịu ảnh hưởng bởi cách công việc được thiết kế và quản lý, đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa”, bà Sinwon Park nói.

Thêm rằng, một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh phải bao gồm cả sức khỏe tinh thần và sự an tâm của người lao động, điều này đặc biệt quan trọng đối với lao động trẻ đang thích ứng với thị trường lao động biến đổi nhanh chóng.

“Đổi mới và năng suất cần song hành với phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm phẩm giá trong công việc. Công việc an toàn và lành mạnh không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững”, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh.

Những phát hiện chính từ báo cáo toàn cầu của ILO về môi trường làm việc tâm lý – xã hội, do bà Yuka Ujita, Chuyên gia cao cấp về An toàn, vệ sinh lao động của ILO, được trình bày tại sự kiện cũng nhấn mạnh rằng, mọi người lao động cần được bảo vệ đầy đủ thông qua việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh; tiền lương tối thiểu; quy định về thời giờ làm việc, bao gồm việc xác định mức tối đa theo ngày và tuần.

Họ cũng cần được đảm bảo an sinh xã hội, thu nhập cơ bản và chăm sóc y tế; cơ hội giáo dục và đào tạo nghề bình đẳng; xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử…

Đại diện các bên gồm Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã chia sẻ góc nhìn quốc gia về những thách thức hiện nay, các thực hành tốt và những ưu tiên hành động trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng trao đổi về thực trạng rủi ro tâm lý – xã hội trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, thúc đẩy đối thoại xã hội và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, nhằm bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt đối với lao động trẻ.

ILO cũng kêu gọi Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau.

Đặc biệt, việc áp dụng hiệu quả Công ước số 155 và Công ước số 187 của ILO - cả hai đều đã được Việt Nam phê chuẩn, có thể góp phần tăng cường công tác phòng ngừa và quản lý các nguy cơ tâm lý – xã hội. Đồng thời, củng cố quyền được làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh, bao gồm cả sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh đó, Công ước số 190 của ILO khẳng định bạo lực và quấy rối không có chỗ trong thế giới việc làm, qua đó tạo cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng phê chuẩn công ước này trong những năm tới.