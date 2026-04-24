Không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế

Nhật Dương

24/04/2026, 16:14

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026...

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026. Ảnh: Phương Nhung.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, với mục tiêu quyết tâm kiểm soát có hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, không lơ là, chủ quan; bảo vệ nguồn nhân lực hướng tới một nền sản xuất an toàn, nhân văn và hiện đại.

Đồng thời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo đời sống người lao động luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn hệ thống chính trị.

Theo Bộ trưởng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, văn minh cần gắn với bảo đảm quyền người lao động được làm việc trong những điều kiện an toàn, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong bối cảnh xuất hiện những rào cản kiểm soát chuỗi cung ứng, thuế quan mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Tuy nhiên, những thách thức, nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn đang hiện hữu, tác động không nhỏ đến môi trường làm việc của người lao động. Nhiều người sử dụng lao động vẫn chưa quan tâm đến cải thiện điều kiện lao động hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó. Nhiều người lao động vẫn chưa ý thức được ý nghĩa của những việc làm an toàn nên vẫn xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm.  

“Thông điệp xuyên suốt của chúng ta là không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng hệ thống quản trị, thường xuyên đánh giá các rủi ro có thể xảy ra tai nạn lao động để chủ động phòng ngừa, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ cao như khai thác khoáng sản, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ công nhân lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động hãy phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế lao động 1/5. Đề cao trách nhiệm và làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Phương Nhung.

Ông đề nghị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội. Khẩn trương rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế cho người lao động, người dân.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động, tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn cao.

Ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới để nâng cao năng suất lao động quốc gia, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cùng với việc đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, cần tập trung triển khai hiệu quả và mở rộng hệ thống các chính sách phúc lợi và an sinh xã hội, quan tâm tới bảo hiểm xã hội, nhà ở, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa khác, góp phần không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, người lao động.

Bên cạnh đó, cần chủ động cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ, quản trị an toàn gắn với chuyển đổi số. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân, người lao động cũng cần được tăng cường. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối thoại và thương lượng tập thể, đặc biệt là những vấn đề về tiền lương, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho người lao động…

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm nhóm người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc diện điều chỉnh tăng trợ cấp thêm 8%, cùng kỳ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 năm nay...

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Số liệu thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội cho thấy hiện phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới mức bình quân, phổ biến từ mức 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng...

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với mọi nhóm thụ hưởng, thay vì hai phương án tăng như lần đề xuất trước. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

