Coteccons muốn huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán nợ

Cụ thể: CTD dự kiến chào bán 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau. Doanh nghiệp sẽ trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, còn gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn. Cả Coteccons và nhà đầu tư đều có thể mua lại trái phiếu sau mỗi 12 tháng hoặc 24 tháng.

Theo kế hoạch, Coteccons dự chi 580 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng cung cấp thép với CTCP Nhật Nam, 370 tỷ đồng cho công ty con Unicons, 120 tỷ đồng cho Công ty TNHH Shinryo Việt Nam, 70 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam, 60 tỷ đồng cho Công ty TNHH CTD Materials, 50 tỷ đồng cho Công ty Trường Thịnh và 150 tỷ đồng để trả lương, thưởng cho nhân viên.

Về phương án trả nợ, theo dự phóng dòng tiền giai đoạn 2025-2029, Coteccons cho biết có đủ nguồn lực để trả gốc và lãi trái phiếu đúng hạn. CTD dự kiến lợi nhuận trước thuế năm tài chính năm 2025 là 552 tỷ, năm 2026 lên 883 tỷ đồng, năm 2027 tăng lên 1.372,7 tỷ đồng, năm 2028 tăng lên 1.654,6 tỷ đồng năm 2028 và năm 2029 tăng lên 1.920,7 tỷ đồng năm 2029.

Được biết, CTD đã chính thức công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm tài chính 2025 với doanh thu thuần hợp nhất quý 4 năm tài chính 2025 đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 12 tháng ước đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước.

Lợi nhuận gộp quý 4 năm tài chính 2025 đạt 216 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng ước đạt 778 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp quý 4 năm tài chính 2025 ở mức 2,58%, cả năm đạt 3,13%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế quý 4 năm tài chính 2025 đạt 196 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm ước đạt 454 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm trước.

Tại buổi đối thoại với cổ đông ngày 20/09, trả lời câu hỏi "Mục tiêu huy động 1.400 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu gần đây có phải để đầu tư dự án Long An không?" Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons Bolat Duisenov cho biết "việc phát hành trái phiếu có nhiều lý do. Thứ nhất, để cân bằng chiến lược tài chính giữa nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn. Thứ hai, để cải thiện lịch sử tín dụng của công ty. Để trả lời thẳng, đợt phát hành trái phiếu này không liên quan đến dự án Long An. Với dự án Long An, chúng tôi đã có đủ nguồn lực tài chính riêng để đảm bảo việc triển khai".

Bên cạnh đó, cổ đông công ty cũng có câu hỏi lo ngại về "Khoản phải thu đang tăng nhanh hơn doanh thu, phải chăng Coteccons đang thiếu tiền mặt và khi nào sẽ cải thiện?". Ông Bolat Duisenov cho biết: về khoản phải thu tăng nhanh hơn doanh thu, đây là đặc thù của các dự án lớn, tiến độ nhanh. Chủ đầu tư của chúng tôi đều là các công ty lớn, có tài chính vững mạnh. Tôi đảm bảo rằng, chúng tôi đang theo dõi rất sát sao vấn đề này. Đến cuối năm tài chính này và đầu năm sau, chắc chắn quý vị sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt trong dòng tiền.

Trả lời cổ đông về "mấy năm qua cổ tức của Coteccons rất thấp. Xin ban lãnh đạo xem xét chia cổ tức năm nay nhiều hơn, đề xuất 20% tiền và 20% cổ phiếu?" Ông Bolat Duisenov cũng cho biết "Logic của chúng tôi là cân bằng giữa việc chia cổ tức và tái đầu tư cho sự phát triển bền vững của công ty. Trong thời gian Covid-19, chúng tôi không thể chia cổ tức. Hai năm gần đây, chúng tôi đã duy trì cổ tức 10%. Chúng tôi sẽ luôn cân nhắc để vừa đảm bảo sự phát triển dài hạn, vừa hài hòa lợi ích của cổ đông. Việc trả cổ tức cao có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai. Chúng tôi sẽ ở đâu đó giữa hai lựa chọn, không quá cao cũng không quá thấp, dựa trên hiệu suất kinh doanh".

Theo tờ trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 20/10 tới tại trụ sở chính công ty, 236/6 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, HCM. CTD dự kiến dự kiến doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 30.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị CTD trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, CTD dự kiến phát hành 5.071.501 cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tăng lên hơn 1.087 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong năm tài chính 2026 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đến 30/6/2026) - 2027 (1/7/2026 - 30/06/2027) hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.