CTD chia cổ tức 10%, đẩy mạnh mảng hạ tầng và mở rộng thị trường quốc tế

Thứ Tư, 22/10/2025
Minh Huy
20/10/2025, 19:52
Kết thúc niên độ tài chính 2024-2025, Coteccons ghi nhận doanh thu 24.885 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, công ty trình ĐHCĐ thông qua chia cổ tức tiền mặt 10%...
Ngày 20/10/2025, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.
Theo ước tính, kết quả kinh doanh quý 1 niên độ 2025-2026 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 19.300 tỷ đồng, nâng tổng backlog lên 51.600 tỷ đồng.
Kết thúc niên độ tài chính 2024-2025, CTD ghi nhận doanh thu 24.885 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, hoàn thành 99,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 456 tỷ đồng, tăng 47% và vượt 6% so với mục tiêu 430 tỷ đồng.
Với kết quả kinh doanh tích cực trong niên độ 2024-2025, CTD đã trình ĐHCĐ thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng chi trả tổng cộng hơn 101,43 tỷ đồng cho cổ đông.
Về chỉ tiêu kinh doanh, trong niên độ tài chính 2025-2026 (1/7/2025 - 30/6/2026), Coteccons đặt kế hoạch tổng doanh thu 30.000 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 700 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho biết sự phát triển của công ty không chỉ nằm ở yếu tố kỹ thuật mà còn mở rộng sang hướng "mềm mỏng" hơn. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh tinh thần sáng tạo và đổi mới, đồng thời tập trung vào các mục tiêu liên quan đến nguồn nhân lực, xã hội và giáo dục. Đồng thời, Coteccons định hướng mở rộng tham gia vào các dự án đầu tư công tại Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.
Ông Bolat nhấn mạnh định hướng tương lai của doanh nghiệp có thể được thể hiện qua các từ khóa “kiên quyết – bền vững – bền bỉ”, nhằm nói lên năng lực chống chịu và khả năng thích ứng trước biến động vĩ mô. Trước bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp càng phải củng cố nội lực vững vàng để sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức.
Báo cáo tại ĐHĐCĐ, ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng giám đốc Coteccons, cho biết giai đoạn 2021–2025, doanh thu của vẫn tăng trưởng 22% dù thị trường chịu nhiều áp lực như giá nguyên vật liệu tăng và cạnh tranh gay gắt khiến biên lợi nhuận ngành xây dựng bị thu hẹp. Hợp đồng ký mới trong năm tài chính 2025 đạt 29.100 tỷ đồng, tỷ lệ khách hàng tái ký là 75,8%.
Coteccons tiếp tục chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, trong đó mảng hạ tầng ngày càng đóng góp lớn nhờ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công trong nước. Theo ông Hải, năm 2025 sẽ là “mùa gặt đầu tiên” của Coteccons ở lĩnh vực này với các dự án như: APEC Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (2 gói thầu), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Gia Bình.
Về chiến lược đầu tư ra nước ngoài (Go Global), ông Hải nhấn mạnh công ty không ra nước ngoài để “xuất khẩu lao động”, mà để mang năng lực, kinh nghiệm và giá trị thương hiệu ra thế giới.
Đơn cử, Coteccons vừa hoàn thành dự án VinFast tại Ấn Độ và đang triển khai 3 dự án tại Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm dự án Đại học Đài Bắc với tổng vốn đầu tư 96 triệu USD, dự án tổ hợp đa chức năng mới và tòa nhà cao thứ hai tại Đài Loan. Lãnh đạo Coteccons cho biết thêm sẽ chú trọng thêm các thị trường như Mỹ, Trung Đông.
Cũng tại Đại hội, Coteccons thống nhất điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Công ty sẽ phát hành thêm hơn 5,07 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2026, sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 1.036,33 tỷ đồng lên 1.087,05 tỷ đồng.
Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)
MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.
Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: