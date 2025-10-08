Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hướng tới mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025-2030

Gia Huy

08/10/2025, 12:06

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ và liên thông giữa các vùng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quốc gia....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch phát động thi đua cán bộ, công nhân viên, người lao động Bộ Xây dựng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030, với trọng tâm là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, từng bước hình thành khung hạ tầng quốc gia trong 5 năm tới.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, Bộ Xây dựng sẽ huy động tối đa các nguồn lực trung ương cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là cao tốc Bắc – Nam phía Đông và phía Tây, các tuyến trục Đông – Tây, cùng các tuyến liên vùng kết nối cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành khung kết cấu hạ tầng quốc gia đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và liên kết khu vực.

Trong giai đoạn 2026–2030, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành đường ven biển; nâng cấp một số tuyến quốc lộ quan trọng kết nối tới các đầu mối có nhu cầu vận tải lớn; nối thông đường Hồ Chí Minh; mở rộng các tuyến kết nối cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đường bộ, hạ tầng hàng hải tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Bộ dự kiến nâng cấp các tuyến luồng hàng hải công cộng lớn như Nghi Sơn, Cẩm Phả, Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải, Sông Hậu, đồng thời phát triển các cảng trung chuyển quốc tế tại Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu), Liên Chiểu (Đà Nẵng) và Nam Đồ Sơn (Hải Phòng). 

Đối với đường thủy nội địa, Bộ chú trọng triển khai các dự án nâng cao tĩnh không cầu trên các tuyến quốc gia, tạo điều kiện cho tàu trọng tải lớn lưu thông thuận lợi, giảm áp lực cho đường bộ.

Đồng thời, sẽ đầu tư phát triển các hành lang đường thủy và trung tâm logistics khu vực phía Nam, xây dựng các cảng nội địa mới tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Hình thức vận tải pha sông – biển ven bờ Bắc – Nam cũng được đẩy mạnh nhằm giảm chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trước năm 2030 và triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Nhiều tuyến mới cũng sẽ được xúc tiến như Biên Hòa – Vũng Tàu, Thủ Thiêm – Long Thành, Hà Nội – Hạ Long, TP.HCM – Cần Thơ, Lạng Sơn – Hà Nội, Móng Cái – Hải Phòng, và tuyến vành đai phía Đông Hà Nội. Hệ thống này sẽ liên kết chặt chẽ với các cảng biển và sân bay quốc tế, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, hiện đại và hiệu quả.

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng xác định triển khai giai đoạn 2 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời nâng cấp các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Chu Lai, Vinh, Liên Khương; kêu gọi đầu tư các sân bay mới theo quy hoạch tổng thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của vận tải hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD – đô thị định hướng giao thông công cộng, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Mô hình này kết hợp phát triển đô thị nén, không gian xanh, sinh thái và các công trình ngầm hiện đại như tàu điện ngầm, hướng tới tối ưu hóa sử dụng đất, giảm ùn tắc và phát thải, tiến tới đô thị thông minh, bền vững.

Trong lĩnh vực logistics và vận tải, Bộ cho biết sẽ xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn tại các đầu mối giao thông trọng điểm như cảng biển, sân bay, ga đường sắt, cảng cạn với mức độ tự động hóa cao. 

Với định hướng “hạ tầng đi trước một bước”, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ sở hữu mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, liên thông giữa các vùng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

14:30, 20/09/2025

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Quyết tâm hoàn thành xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

14:02, 31/07/2025

Quyết tâm hoàn thành xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ bảo trì đường bộ

14:05, 30/06/2025

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ bảo trì đường bộ

Từ khóa:

Bộ Xây dựng đầu tư đường bộ Giao thông Hạ tầng đường bộ cao tốc

Đọc thêm

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư 4 kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư 4 kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Dự án kho giao nhận hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng sẽ phục vụ sản xuất kinh doanh với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm…

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

WB nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay...

Ninh Bình: 360.000 tỷ đồng doanh thu từ khu công nghiệp trong 9 tháng

Ninh Bình: 360.000 tỷ đồng doanh thu từ khu công nghiệp trong 9 tháng

Ngày 6/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thu hút đầu tư và phương hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới. Đây được coi là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng đề án tổng thể phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030...

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, tạo không gian phát triển hiệu quả

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, tạo không gian phát triển hiệu quả

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…

Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả ngành logistics

Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả ngành logistics

Việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực logistics từ các đối tác quốc tế như Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA) sẽ giúp Hà Nội nâng cao năng lực quản lý, phát triển hệ thống logistics hiện đại, hiệu quả và hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia: Mở đường cho hạ tầng số và công nghệ tương lai

Kinh tế số

2

Tiêu dùng xanh - sạch không chỉ là trào lưu

Thị trường

3

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Dân sinh

4

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Dân sinh

5

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy