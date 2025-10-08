Hướng tới mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025-2030

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ và liên thông giữa các vùng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quốc gia....

Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch phát động thi đua cán bộ, công nhân viên, người lao động Bộ Xây dựng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030, với trọng tâm là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, từng bước hình thành khung hạ tầng quốc gia trong 5 năm tới.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, Bộ Xây dựng sẽ huy động tối đa các nguồn lực trung ương cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là cao tốc Bắc – Nam phía Đông và phía Tây, các tuyến trục Đông – Tây, cùng các tuyến liên vùng kết nối cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành khung kết cấu hạ tầng quốc gia đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và liên kết khu vực.

Trong giai đoạn 2026–2030, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành đường ven biển; nâng cấp một số tuyến quốc lộ quan trọng kết nối tới các đầu mối có nhu cầu vận tải lớn; nối thông đường Hồ Chí Minh; mở rộng các tuyến kết nối cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đường bộ, hạ tầng hàng hải tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Bộ dự kiến nâng cấp các tuyến luồng hàng hải công cộng lớn như Nghi Sơn, Cẩm Phả, Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải, Sông Hậu, đồng thời phát triển các cảng trung chuyển quốc tế tại Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu), Liên Chiểu (Đà Nẵng) và Nam Đồ Sơn (Hải Phòng).

Đối với đường thủy nội địa, Bộ chú trọng triển khai các dự án nâng cao tĩnh không cầu trên các tuyến quốc gia, tạo điều kiện cho tàu trọng tải lớn lưu thông thuận lợi, giảm áp lực cho đường bộ.

Đồng thời, sẽ đầu tư phát triển các hành lang đường thủy và trung tâm logistics khu vực phía Nam, xây dựng các cảng nội địa mới tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Hình thức vận tải pha sông – biển ven bờ Bắc – Nam cũng được đẩy mạnh nhằm giảm chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trước năm 2030 và triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Nhiều tuyến mới cũng sẽ được xúc tiến như Biên Hòa – Vũng Tàu, Thủ Thiêm – Long Thành, Hà Nội – Hạ Long, TP.HCM – Cần Thơ, Lạng Sơn – Hà Nội, Móng Cái – Hải Phòng, và tuyến vành đai phía Đông Hà Nội. Hệ thống này sẽ liên kết chặt chẽ với các cảng biển và sân bay quốc tế, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, hiện đại và hiệu quả.

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng xác định triển khai giai đoạn 2 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời nâng cấp các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Chu Lai, Vinh, Liên Khương; kêu gọi đầu tư các sân bay mới theo quy hoạch tổng thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của vận tải hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD – đô thị định hướng giao thông công cộng, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Mô hình này kết hợp phát triển đô thị nén, không gian xanh, sinh thái và các công trình ngầm hiện đại như tàu điện ngầm, hướng tới tối ưu hóa sử dụng đất, giảm ùn tắc và phát thải, tiến tới đô thị thông minh, bền vững.

Trong lĩnh vực logistics và vận tải, Bộ cho biết sẽ xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn tại các đầu mối giao thông trọng điểm như cảng biển, sân bay, ga đường sắt, cảng cạn với mức độ tự động hóa cao.

Với định hướng “hạ tầng đi trước một bước”, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ sở hữu mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, liên thông giữa các vùng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.