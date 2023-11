Cục Thuế Hà Nội sớm cán đích thu ngân sách

Báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội cho thấy lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt 292.585,4 tỷ đồng, bằng 89,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 128% so với cùng kỳ và bằng 80% so với ước thực hiện báo cáo Quốc hội.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 6.447,1 tỷ đồng, mới hoàn thành 38% dự toán; thu từ xổ số là 250,3 tỷ đồng, đạt 78% dự toán; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại là 51.584,2 tỷ đồng, đạt 85% dự toán; thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước đạt 28.895 tỷ đồng, gấp 7 lần dự toán được giao.

Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước là 202.360,8 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách tháng 10/2023 trên địa bàn thành phố thực hiện đạt 38.522 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 10 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thủ đô đạt 323.073 tỷ đồng, hoàn thành 99,1% dự toán và tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp về thuế, phí nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023, có 16.998 người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn giá trị gia tăng, với số thuế được gia hạn giá trị gia tăng từ tháng 3 - 8/2023 và quý 1, 2/2023 là 9.198 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng số thuế được gia hạn thu nhập doanh nghiệp quý 1, 2/2023 là 5.082 tỷ đồng.

Số đối tượng được gia hạn giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh và cá nhân là 213 người nộp thuế với tổng số thuế được gia hạn là 22 tỷ.

Còn số đối tượng được gia hạn tiền thuê đất là 1.566 người nộp thuế với tổng số thuế được gia hạn là 1.408 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội ghi nhận tổng số thuế được giảm là 1.791 tỷ đồng.

Đối với kết quả thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế TP. Hà Nội, số đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được giảm là 1.283 người nộp thuế với số tiền được giảm là 4,5 tỷ đồng. Số đối tượng tổ chức, doanh nghiệp được giảm là 39.914 người nộp thuế với số tiền được giảm là 10.071 tỷ đồng.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội cần tập trung triển khai ngay các giải pháp chống thất thu, tăng cường công tác quản lý thu, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo.

Theo đó, giai đoạn cuối năm, Cục Thuế TP. Hà Nội cần bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế, Cục thuế cần triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế. Đồng thời, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Song song, tiếp tục tăng cường rà soát, tổng hợp các nguồn thu, sắc thuế báo cáo rõ số liệu cụ thể để có giải pháp đảm bảo điều hành thu những tháng cuối năm.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội bám sát nguồn thu; tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố.