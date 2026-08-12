Cuộc tấn công lượng tử đầu tiên vào tiền điện tử sẽ chỉ giống vụ mất tiền bí ẩn

Trường hợp máy tính lượng tử bẻ khóa các ví, sẽ không có một thông báo hay dấu hiệu của một vụ xâm nhập, khiến nguyên do vụ mất tiền trở nên bí ẩn...

Ảnh minh hoạ: WCCTech.

Các chuyên gia tài sản mã hóa nhận định, những kẻ tấn công sở hữu máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các hệ thống mật mã hiện nay có thể sẽ không lựa chọn mục tiêu thu hút nhiều sự chú ý như đánh cắp Bitcoin được cho là thuộc về ví Satoshi Nakamoto.

Thay vào đó, kẻ tấn công có thể xâm nhập vào một loạt ví tiền điện tử khác nhau, nhưng không để lại dấu vết rõ ràng về cách thức thực hiện.

Christopher Smith, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Quantus Network, nói với Cointelegraph, trường hợp máy tính lượng tử bẻ khóa các ví, sẽ không có một thông báo hay dấu hiệu của một vụ xâm nhập, khiến nguyên do vụ mất tiền trở nên bí ẩn.

Một máy tính lượng tử đủ mạnh có thể tính ra khóa riêng từ khóa công khai đã bị lộ trên blockchain, qua đó cho phép kẻ tấn công chuyển tiền mà không cần xâm nhập vào ví, thiết bị hay hệ thống nội bộ của sàn giao dịch.

Điều này khiến “Q-day”, thời điểm giả định trong tương lai khi máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các hệ thống mật mã khóa công khai hiện nay, trở nên đặc biệt khó nhận biết.

Phần lớn mọi người dự đoán ngày Q-day sẽ là lúc xuất hiện một máy tính lượng tử đủ mạnh có thể phá khóa bảo vệ số Bitcoin thuộc về Satoshi Nakamoto. Với giá trị ước tính khoảng 63 tỷ USD tại thời điểm viết bài, số Bitcoin này nếu đột ngột được đưa ra thị trường có thể gây ra những biến động lớn.

Tuy nhiên, theo ông Smith, mục tiêu đầu tiên của một cuộc tấn công lượng tử có thể không phải là ví của Satoshi Nakamoto.

Các hệ thống quân sự và thông tin mật của chính phủ có thể hấp dẫn hơn đối với những kẻ tấn công, còn trong lĩnh vực tiền điện tử, chúng có thể nhắm tới những khóa có giá trị thậm chí còn lớn hơn.

“Đâu là chiếc khóa có giá trị nhất? Có lẽ đó là khóa đúc tiền của Tether”, ông Smith nói. Theo ông, kẻ tấn công sau đó có thể sử dụng khóa quản trị để tạo ra một lượng lớn token mới, sau đó nhanh chóng bán số token này ra thị trường trước khi nhà phát hành kịp phát hiện và ứng phó.

Một giả thuyết khác cho rằng những kẻ tấn công sẽ không vội tung ra một cuộc tấn công gây ảnh hưởng lớn, mà lựa chọn một động thái âm thầm hơn để thăm dò.

Ông Sean Cheetham, nhà nghiên cứu bảo mật tại Blockchain Capital, cho rằng kẻ tấn công nhiều khả năng sẽ nhắm vào các ví nóng của các sàn giao dịch, bởi một vụ đánh cắp như vậy sẽ ít gây tiếng động so với việc lấy đi số Bitcoin của Satoshi.

Tháng 3 năm nay, Google đã thông báo rút ngắn thời gian dự kiến chuyển đổi sang các hệ thống mật mã hậu lượng tử xuống còn năm 2029. Sau khi một đột phá nhờ AI cho thấy mật mã đường cong elliptic có thể bị bẻ khóa với số lượng qubit vật lý ít hơn đáng kể so với dự báo trước đây.

Ông Roy Blackstone, Giám đốc điều hành NGRAVE, cho hay: “Hầu hết các dự báo đều cho rằng chúng ta còn khoảng một thập kỷ trước khi công nghệ lượng tử có thể thực sự bẻ khóa các hệ thống mật mã khóa công khai. Nhưng những mô hình đó chưa tính đến tốc độ phát triển của AI và cách AI đang tiến bộ song song với công nghệ lượng tử”.

Dù vậy, hiện nay, giới chuyên gia vẫn chưa có sự thống nhất về thời điểm một máy tính lượng tử đủ khả năng phá vỡ các hệ thống mật mã hiện đại có thể xuất hiện.

Ông Smith, đang trực tiếp phát triển một mạng blockchain được thiết kế để có khả năng chống lại các cuộc tấn công lượng tử, cho rằng xác suất điều này xảy ra vào năm 2028 là “50-50”. Theo ông, những tiến bộ liên tục, với sự hỗ trợ của AI trong nghiên cứu thuật toán lượng tử và phát triển phần cứng, đang khiến các dự báo hiện nay ngày càng khó chính xác.

Trong khi đó, ông Cheetham cho rằng đầu những năm 2030 “gần như chắc chắn” sẽ là thời điểm công nghệ này xuất hiện, đồng thời cũng lo ngại thậm chí rủi ro sẽ xảy ra sớm hơn.

Ông Blackstone cho biết: “May mắn là các blockchain không cần phải chờ đến khi nguy cơ trở thành hiện thực. Quá trình chuyển sang các cơ chế chữ ký hậu lượng tử đã bắt đầu. Nếu không làm điều đó, thiệt hại có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng”.