D'. Diamant Bleu: Mô hình đô thị tích hợp mới cho Long Biên

Một trung tâm đô thị được hình thành không chỉ bởi những tòa nhà đơn lẻ hay những tuyến giao thông kết nối, mà bởi khả năng tự vận hành, nơi con người thuận tiện sinh sống, làm việc, giao thương và tận hưởng trong cùng một không gian. Đó cũng là mô hình phát triển mà D'. Diamant Bleu mang đến cho Long Biên – khu vực đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm mới của Thủ đô.

Chỉ trong vài năm gần đây, Long Biên đã chứng kiến sự chuyển mình rõ nét cả về hạ tầng lẫn không gian phát triển đô thị. Không còn dáng vẻ của một vùng ngoại ô bờ bắc sông Hồng, khu vực này đang bứt phá với hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối thuận tiện tới trung tâm Thủ đô.

ĐÔ THỊ TÍCH HỢP: ĐỘNG LỰC CHO SỰ HÌNH THÀNH CÁC TRUNG TÂM MỚI

Hàng loạt khu đô thị được triển khai với quy hoạch hiện đại, thu hút cộng đồng cư dân về sinh sống, làm việc. Đặc biệt, định hướng quy hoạch trăm năm lấy sông Hồng làm trục phát triển chiến lược, Long Biên ngày càng được xem là tâm điểm của cực tăng trưởng phía Đông, nơi hội tụ những điều kiện thuận lợi để hình thành một trung tâm phát triển mới.

Tuy nhiên, để trở thành một trung tâm thực sự, Long Biên cần nhiều hơn những gì đang có. Một đô thị không thể “giải được bài toán” tăng trưởng nếu chỉ có các khu nhà ở. Nơi đó cần hội tụ không gian làm việc để thu hút doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao; có hệ thương mại, dịch vụ để duy trì sức sống; có dòng người liên tục lưu chuyển, tạo nên nhịp vận hành sôi động.

Không phải ngẫu nhiên những trung tâm tài chính và thương mại tại Singapore, Seoul hay Thượng Hải đều phát triển theo mô hình đô thị tích hợp (Integrated Mixed-use Development). Trong mô hình này, nơi ở không tách rời nơi làm việc; văn phòng không đứng ngoài thương mại; dịch vụ không chỉ phục vụ cư dân mà còn nuôi dưỡng toàn bộ nhịp sống của khu vực. Chính sự cộng hưởng ấy tạo nên sức sống cho một trung tâm mới.

Đô thị tích hợp: “Cỗ máy” tự vận hành, động lực phát triển cho trung tâm mới. Nguồn: Ảnh dự án.

Đối với những khu vực đang bước vào chu kỳ phát triển mới như Long Biên, đây không chỉ là một xu hướng quốc tế mà còn là động lực, lời giải phù hợp. Bởi một trung tâm mới không được tạo nên bởi những tòa nhà đơn lẻ, mà từ một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, nơi mọi hoạt động sống, làm việc và giao thương được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất.

D'. DIAMANT BLEU – MÔ HÌNH ĐÔ THỊ TÍCH HỢP KIẾN TẠO NHỊP SỐNG MỚI CHO TRUNG TÂM LONG BIÊN

Tọa lạc tại trung tâm quận Long Biên (trước đây) với ba mặt tiền Vạn Hạnh, Nguyễn Cao Luyện, Trần Văn Trà, D'. Diamant Bleu được phát triển theo mô hình tổ hợp đô thị tích hợp với ba cấu phần: tháp căn hộ hàng hiệu do Swiss-Belhotel International quản lý, liên tháp tài chính - văn phòng hạng A và phức hợp thương mại - dịch vụ chuẩn 5 sao gồm 31 căn shop khối đế cùng 21 căn shophouse.

D'. Diamant Bleu tiên phong mang đến mô hình đô thị tích hợp tại trung tâm Long Biên. Nguồn: Ảnh dự án.

Điểm khác biệt của D'. Diamant Bleu không nằm ở việc dự án sở hữu nhiều khu chức năng, mà ở cách các cấu phần được quy hoạch để vận hành như một hệ sinh thái thống nhất.

Tại tháp căn hộ cao cấp, cộng đồng cư dân tinh hoa tạo nên nhu cầu tiêu dùng và trải nghiệm chất lượng cao. Nhu cầu ấy trở thành nền tảng để hệ thương mại - dịch vụ phát triển. Sự sôi động của thương mại tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn cho khối văn phòng hạng A, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và lao động tri thức.

Ngược lại, dòng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao tiếp tục bổ sung nhu cầu, gia tăng lưu lượng khách và kéo dài nhịp hoạt động cho toàn bộ tổ hợp. Nhờ đó, một vòng tuần hoàn giá trị được hình thành, trong đó mỗi cấu phần không chỉ thụ hưởng lợi ích mà còn tạo nên động lực, gia tăng giá trị cho các cấu phần còn lại.

Chính sự cộng hưởng ấy khiến D'. Diamant Bleu không đơn thuần là sự cộng gộp của nhiều loại hình bất động sản, mà trở thành một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh có khả năng tái tạo sức sống. Giá trị của dự án vì thế không chỉ nằm ở từng tòa tháp riêng lẻ, mà ở khả năng để toàn bộ hệ sinh thái vận hành như một chỉnh thể, nơi cư dân, doanh nghiệp, khách hàng và các hoạt động thương mại liên tục tương tác, thúc đẩy sự phát triển của nhau.

Mô hình tổ hợp đô thị tích hợp tại D'. Diamant Bleu tạo nên nhịp sống - làm việc - trải nghiệm sôi động. Nguồn: Ảnh dự án.

Với việc Long Biên từng bước đảm nhận vai trò trung tâm mới phía Đông Hà Nội, mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành lực hút đối với doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm việc làm, gia tăng lưu lượng người và hoạt động kinh tế, thúc đẩy hệ sinh thái thương mại - dịch vụ phát triển, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và giá trị bất động sản của toàn khu vực.

Trong bối cảnh các đô thị ngày càng cạnh tranh bằng chất lượng hệ sinh thái thay vì những công trình đơn lẻ, giá trị của một dự án không được đo bằng quy mô xây dựng hay số lượng sản phẩm, mà bằng khả năng tự vận hành, kiến tạo dòng chảy tăng trưởng cho khu vực. Bằng mô hình đô thị tích hợp được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, D'. Diamant Bleu không chỉ mang đến một không gian sống chất lượng mà còn góp phần quan trọng định hình nên chuẩn mực phát triển mới cho trung tâm phía Đông Hà Nội.