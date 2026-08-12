Việt Nam - Hà Lan hướng tới nâng cấp quan hệ, mở rộng hợp tác công nghệ cao và bán dẫn

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Hà Lan; cảm ơn Hà Lan coi Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực trong chính sách đối ngoại mới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hà Lan.
Hai bên nhận định trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, nhu cầu hợp tác và tiềm năng bổ trợ giữa hai nước còn rất lớn. Hà Lan có thế mạnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ cao, trong khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ; đồng thời tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.
Đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và một trong những đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính trở thành trụ cột chính của quan hệ song phương; tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA và thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh.
Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính - chứng khoán hai nước, thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn tại Việt Nam.
Về các lĩnh vực hợp tác mới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy hai khuôn khổ Đối tác chiến lược về Ứng phó với biến đổi khí hậu và Quản lý nước, thiết lập năm 2010, và Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực, thiết lập năm 2014; đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới; sớm thống nhất các thỏa thuận về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn.
Hai bên có thể thúc đẩy các dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, trong đó có Tập đoàn ASML.
Trong giáo dục - đào tạo, Thủ tướng đề nghị Hà Lan tăng học bổng, mở rộng tiếp nhận sinh viên Việt Nam nghiên cứu các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học - công nghệ và kinh tế biển xanh; đồng thời đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten đánh giá cao những mục tiêu phát triển của Việt Nam, đặc biệt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức hai con số, cho rằng đây là “cơ hội khổng lồ” để hai nước mở rộng hợp tác. Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ song phương và hướng tới nâng cấp quan hệ hai nước.
Thủ tướng Rob Jetten cho biết Hà Lan mong muốn tổ chức các đoàn sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Hà Lan tại thị trường Việt Nam và khu vực.
Thủ tướng Hà Lan cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Hà Lan; hoan nghênh việc Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân Hà Lan và Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa hai nước từ tháng 6/2026, qua đó tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.
Thủ tướng Rob Jetten khẳng định Hà Lan cam kết tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA.
Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai Thủ tướng đã xác lập thêm nhiều định hướng hợp tác mới, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.
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