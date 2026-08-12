Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến, bổ sung chỗ trên mạng bay nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9..

Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương khoảng 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Ảnh: Huỳnh Dũng

Cụ thể, Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương khoảng 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn từ ngày 26/8 đến 5/9, hãng dự kiến khai thác hơn 4.400 chuyến bay.

Các chuyến bay tăng cường của Vietjet tập trung trên những đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế và Đà Lạt.

Trong khi đó, Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung khoảng 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay trong dịp Quốc khánh. Hãng dự kiến khai thác hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn lực bổ sung được tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với những điểm đến có nhu cầu cao như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc.

Việc tăng tải được triển khai khi nhu cầu đi lại nội địa tiếp tục duy trì đà tăng sau cao điểm hè. Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, được dự báo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch ngắn ngày và thăm thân.

Không chỉ tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietnam Airlines còn điều chỉnh mạng bay theo nhu cầu thị trường. Từ ngày 16/8, hãng dự kiến khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo (Sri Lanka), trong khi đường bay Cần Thơ - Đà Lạt dự kiến được VASCO khôi phục từ ngày 19/8, sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại.

Như vậy, riêng hai hãng hàng không lớn đã bổ sung khoảng 142.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm. Việc tăng cung được thực hiện trong bối cảnh các hãng vẫn phải đối mặt với chi phí khai thác cao, đặc biệt là nhiên liệu bay, đồng thời phải chủ động bố trí đội tàu bay và nhân lực để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong thời gian ngắn.

Về giá vé, thông tin thị trường được cung cấp cho thấy mức giá có sự chênh lệch đáng kể tùy ngày bay và khung giờ. Với hành trình Hà Nội - TP.HCM, giá vé khứ hồi thấp nhất được ghi nhận khoảng 3 triệu đồng; trong khi Hà Nội - Đà Nẵng khoảng 2,22 triệu đồng và Hà Nội - Phú Quốc khoảng 2,11 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhu cầu và giá vé có xu hướng phân hóa theo thời điểm. Các chuyến bay khởi hành sát đầu kỳ nghỉ, đặc biệt ngày 28-29/8, có thể chịu áp lực giá cao hơn, trong khi các chuyến bay từ ngày 1/9 trở đi được ghi nhận có mức giá thấp hơn.

Tuy nhiên, các mức giá trên chỉ phản ánh thông tin tại thời điểm khảo sát và có thể thay đổi theo thời gian, giờ bay, điều kiện vé, hành lý và tình trạng chỗ. Do đó, chưa thể xem đây là mặt bằng giá chung của toàn thị trường trong cả kỳ nghỉ.

Trong dịp cao điểm, các hãng cũng khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến, sử dụng ứng dụng của hãng hoặc các phương thức xác thực điện tử như VNeID và sinh trắc học để giảm thời gian chờ tại sân bay.