Bảy tháng đầu năm, nộp thuế trực tuyến đạt hơn 45 nghìn tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu năm, số tiền nộp thuế qua eTax Mobile đạt 45.018 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử và hóa đơn điện tử, Cục Thuế đang mở rộng các giải pháp số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh giảm chi phí tuân thủ…

Nộp thuế qua eTax Mobile tăng 2,4 lần so với cùng kỳ. Ảnh: TTXVN

Cục Thuế cho biết chuyển đổi số trong quản lý thuế tiếp tục đạt kết quả tích cực, với tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,4%; tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 98,9%.

Đến ngày 20/7/2026, ứng dụng eTax Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng, phát sinh gần 25 triệu giao dịch qua các ngân hàng thương mại, với tổng số tiền nộp thành công đạt 45.018 tỷ đồng, tăng 2,4 lần cả về số giao dịch và số tiền nộp so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với số hóa các dịch vụ thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo số liệu từ Cục Thuế, trong 7 tháng, hệ thống đã xử lý khoảng 7 tỷ hóa đơn điện tử, nâng tổng số hóa đơn được xử lý kể từ khi triển khai lên khoảng 28 tỷ hóa đơn. Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 527.604 cơ sở, tăng 40% so với cuối năm 2025, trong đó có 205.769 doanh nghiệp và 321.835 hộ kinh doanh.

Nguồn: Cục Thuế

Trên nền tảng số hóa ngày càng được mở rộng, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết cơ quan quản lý cũng đang đặt ra phương án cung cấp miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế này giảm chi phí tuân thủ và từng bước nâng cao năng lực quản trị.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế. Nguồn: Cục Thuế “Cung cấp miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung không đơn thuần là xây dựng hoặc mua sắm một sản phẩm công nghệ, mà quan trọng hơn là hình thành phương thức hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế”

Theo đó, giải pháp được lựa chọn phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về kế toán và thuế, đồng thời có khả năng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh đang sử dụng.

Ngoài ra, hệ thống cũng cần phải bảo đảm yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và dữ liệu, hỗ trợ người sử dụng thực hiện đầy đủ việc ghi chép, kế toán và lưu trữ dữ liệu điện tử.

Đặc biệt, phần mềm phải hướng tới mục tiêu đơn giản hóa quy trình, giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, phương án triển khai cũng cần tận dụng năng lực, kinh nghiệm và các sản phẩm đã có trên thị trường, đồng thời bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết

Trên cơ sở các phương án được đề xuất, các đơn vị cung cấp tập trung phân tích tính khả thi của từng phương án, từ thời gian triển khai, nhóm chức năng tối thiểu của phần mềm đến yêu cầu kết nối với hệ thống của cơ quan thuế, kinh phí thực hiện và nguồn lực hỗ trợ người sử dụng. Đây là cơ sở để cơ quan thuế đánh giá đầy đủ hơn năng lực của thị trường, hoàn thiện các yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật và lựa chọn phương án triển khai phù hợp với thực tế.

Song song với mở rộng các công cụ số, Cục Thuế cho biết toàn ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, chống thất thu theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào những lĩnh vực, doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường và còn dư địa thu lớn.

Lũy kế 7 tháng, toàn ngành đã thực hiện 35.612 cuộc kiểm tra, đạt 61,2% nhiệm vụ năm và tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra đạt 43.767 tỷ đồng, tăng 36,1%.

Đáng chú ý, trong tháng 7, Cục Thuế triển khai cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tập trung chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, xử lý các trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời, cơ quan thuế hỗ trợ những trường hợp vẫn có nhu cầu sản xuất, kinh doanh khôi phục hoạt động, qua đó vừa nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế.