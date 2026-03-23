Đà Nẵng: Chuyển đổi công nghiệp sản xuất thuần túy sang hệ sinh thái xanh

Ngô Anh Văn

23/03/2026, 16:18

Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong chuyển đổi từ mô hình sản xuất công nghiệp thuần túy sang hệ sinh thái công nghiệp xanh và tuần hoàn. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của thành phố mà còn là cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững...

Khu công nghiệp Tam Thăng nằm ở phía Nam thành phố Đà Nẵng đang thu hút các nhà đầu tư sản xuất xanh

Đà Nẵng, với vị trí địa lý chiến lược và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đã từng là một trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh các ưu đãi thuế không còn là lợi thế độc quyền, thành phố đã nhận thấy sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình phát triển.

Một trong những điểm nhấn của chiến lược này là việc xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nơi tích hợp đa chức năng từ nghiên cứu, sản xuất đến logistics và thương mại. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch mà còn rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến động chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, mô hình quản lý "một cửa - tại chỗ" và số hóa toàn bộ quy trình đầu tư, hải quan, thương mại đã tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch và dự báo được. Đây là điều mà các tập đoàn toàn cầu quan tâm hơn cả ưu đãi thuế.

Thay vì chỉ tập trung vào sản xuất thuần túy, Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, nơi mà các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế được cân bằng một cách hài hòa.

Đà Nẵng cũng đang đặt kỳ vọng lớn vào ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố cần phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khắt khe như điện sạch, nước siêu tinh khiết và nhân sự thiết kế chip. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã tiếp cận theo hướng "chuẩn bị trước - kích hoạt nhanh", đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, đại học và đối tác quốc tế để hình thành lực lượng kỹ sư chất lượng cao.

Một thách thức lớn khác mà Đà Nẵng đang phải đối mặt là sự kết nối giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp địa phương vẫn còn khá lỏng lẻo.

Để khắc phục vấn đề này, thành phố đã xác định cần phải chuyển từ việc thu hút đầu tư đơn lẻ sang việc xây dựng một hệ sinh thái chuỗi giá trị. Điều này bao gồm việc lựa chọn các nhà đầu tư có vai trò dẫn dắt, đồng thời tái cấu trúc không gian sản xuất theo hướng tích hợp và kết nối thông qua dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào các sự kiện.

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, việc chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống, như Khu công nghiệp Hòa Khánh không chỉ là yêu cầu về môi trường, mà là điều kiện bắt buộc để nâng cấp mô hình tăng trưởng.

"Chúng tôi nhận thức rõ những thách thức mà Đà Nẵng đang phải đối mặt như hạn chế về quỹ đất, áp lực trong cải tiến công nghệ và sự thiếu các cơ chế thúc đẩy cộng sinh công nghiệp", ông Hùng nêu rõ.

Để giải quyết những vấn đề này, Đà Nẵng đã triển khai một lộ trình hai bước gồm xây dựng "hạ tầng mềm" và đầu tư "hạ tầng cứng", nhằm tối ưu hiệu quả tài nguyên và loại bỏ công nghệ lạc hậu…

Hành trình chuyển đổi của Đà Nẵng không chỉ là một câu chuyện về sự thay đổi mô hình kinh tế mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững. Với những bước đi quyết liệt, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế của mình như một trung tâm công nghiệp xanh và tuần hoàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực.

Từ khóa:

công nghiệp tuần hoàn công nghiệp xanh công nghiệp xanh Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng chuyển đổi mô hình phát triển hạ tầng công nghiệp Đà Nẵng hệ sinh thái chuỗi giá trị Khu Thương mại tự do Đà Nẵng Kinh tế xanh ngành vi mạch bán dẫn phát triển bền vững Việt Nam trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng

