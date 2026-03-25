Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ, phát triển thủy sản bền vững

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động khai thác không bền vững, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm bảo vệ môi trường biển và nâng cao đời sống ngư dân. Những nỗ lực này không chỉ nhằm phát triển kinh tế biển mà còn hướng tới việc tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.

Chi cục Biển đảo và Thủy sản Đà Nẵng, cho biết hiện thành phố có 4.043 phương tiện khai thác thuộc 7 nhóm nghề cơ bản; trong đó, nghề lưới rê chiếm số lượng lớn nhất với 1.943 chiếc, nghề câu với 923 chiếc, nghề lưới vây 342 chiếc, nghề lưới kéo 86 chiếc, nghề lưới chụp 80 chiếc và 77 tàu làm dịch vụ hậu cần. Ngoài ra, còn có một số nghề khác như xúc ruốc (tép moi), lặn…

Theo nhận định của Chi cục, cơ cấu tàu thuyền đánh bắt thủy sản hiện nay của thành phố Đà Nẵng còn bất cập. Cụ thể, số tàu nhỏ khai thác ven bờ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng gần 58%. Đặc biệt, có 86 tàu hoạt động nghề lưới kéo, giã cào là những nghề có nguy cơ cao gây tổn hại đến môi trường biển, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và phá vỡ cân bằng hệ sinh thái; làm giảm khả năng tái tạo nguồn lợi ở vùng ven bờ.

Từ thực tế trên, Đà Nẵng đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản giai đoạn 2026-2030, nhằm tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, đồng thời hạ quyết tâm cùng ngành thủy sản cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.

Theo đó, thành phố triển khai 5 nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm. Trong đó, đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, ngư dân được hỗ trợ 40% kinh phí bảo hiểm thân tàu hằng năm, ngoài mức 50% từ Trung ương. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% chi phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cũng như cước thuê bao dịch vụ đi kèm, qua đó tăng cường quản lý và đảm bảo hoạt động khai thác hợp pháp.

Các chính sách cũng hỗ trợ khuyến khích ngư dân đầu tư nâng cấp phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và cải thiện khả năng tái tạo nguồn lợi thủy sản. Theo đó, ngư dân được hỗ trợ một phần kinh phí mua máy thủy, ngư lưới cụ mới và cải hoán tàu cá, với mức tối đa 50 triệu đồng/mỗi phương tiện. Qua đó giúp các đội tàu nâng cao năng lực, đồng thời giảm áp lực khai thác ven bờ.

Đặc biệt, thành phố cũng thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân mạnh dạn hủy, phá dỡ tàu cá công suất nhỏ theo từng nhóm loại tàu. Cụ thể, tàu từ 6m đến dưới 12m được hỗ trợ 20 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ 50 triệu đồng/tàu; các tàu lớn hơn có mức hỗ trợ từ 20 đến 100 triệu đồng/tàu.

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng tiếp nguyên-nhiên liệu chuẩn bị ra khơi. Ảnh Ngô Anh Văn.

Cùng với việc giảm số lượng tàu khai thác gần bờ kém hiệu quả, thành phố còn khuyến khích chuyển đổi nghề. Cụ thể, các tàu làm nghề lưới kéo được hỗ trợ chuyển sang những nghề khai thác không thuộc danh mục cấm, với mức hỗ trợ 50% chi phí mua sắm ngư cụ, thiết bị và cải hoán tàu, tối đa 50 triệu đồng/tàu.

Mục tiêu của các chính sách mới này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt, mà hướng tới phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là gắn khai thác với bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội cho ngư dân. Đồng thời, thành phố cũng định hướng đầu tư phát triển đội tàu khai thác xa bờ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm dần số lượng tàu nhỏ hoạt động ven bờ và chuyển đổi nghề phù hợp.

Đà Nẵng hiện là địa phương sở hữu diện tích mặt nước biển rộng lớn, vùng ven bờ trải dài hơn 200Km. Phát huy lợi thế này, thành phố đang nỗ lực không ngừng để tái cơ cấu ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững bằng những cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực để bảo vệ môi trường biển và nâng cao đời sống ngư dân. Những nỗ lực này không chỉ nhằm phát triển kinh tế biển mà còn hướng tới việc tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, một mục tiêu lớn của ngành thủy sản Việt Nam.