Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ, phát triển thủy sản bền vững
Ngô Anh Văn
25/03/2026, 11:54
Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động khai thác không bền vững, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm bảo vệ môi trường biển và nâng cao đời sống ngư dân. Những nỗ lực này không chỉ nhằm phát triển kinh tế biển mà còn hướng tới việc tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.
Chi
cục Biển đảo và Thủy sản Đà Nẵng, cho biết hiện thành phố có 4.043 phương tiện
khai thác thuộc 7 nhóm nghề cơ bản; trong đó, nghề lưới rê chiếm số lượng lớn nhất
với 1.943 chiếc, nghề câu với 923 chiếc, nghề lưới vây 342 chiếc, nghề lưới kéo
86 chiếc, nghề lưới chụp 80 chiếc và 77 tàu làm dịch vụ hậu cần. Ngoài ra, còn
có một số nghề khác như xúc ruốc (tép moi), lặn…
Theo
nhận định của Chi cục, cơ cấu tàu thuyền đánh bắt thủy sản hiện nay của
thành phố Đà Nẵng còn bất cập. Cụ thể, số tàu nhỏ khai thác ven bờ vẫn chiếm tỷ
trọng lớn, khoảng gần 58%. Đặc biệt, có 86 tàu hoạt động nghề lưới kéo, giã cào
là những nghề có nguy cơ cao gây tổn hại đến môi trường biển, làm suy giảm
nguồn lợi thủy sản và phá vỡ cân bằng hệ sinh thái; làm giảm khả năng tái tạo
nguồn lợi ở vùng ven bờ.
Từ
thực tế trên, Đà Nẵng đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản giai
đoạn 2026-2030, nhằm tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, đồng thời hạ quyết
tâm cùng ngành thủy sản cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.
Theo đó, thành phố triển
khai 5 nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm. Trong đó, đối với tàu cá có chiều dài
từ 15m trở lên, ngư dân được hỗ trợ 40% kinh phí bảo hiểm thân tàu hằng năm,
ngoài mức 50% từ Trung ương. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% chi phí lắp đặt thiết bị giám
sát hành trình cũng như cước thuê bao dịch vụ đi kèm, qua đó tăng cường quản lý
và đảm bảo hoạt động khai thác hợp pháp.
Các
chính sách cũng hỗ trợ khuyến khích ngư dân đầu tư nâng cấp phương tiện nhằm
nâng cao hiệu quả khai thác và cải thiện khả năng tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Theo đó, ngư dân được hỗ trợ một phần kinh phí mua máy thủy, ngư lưới cụ mới và
cải hoán tàu cá, với mức tối đa 50 triệu đồng/mỗi phương tiện. Qua đó giúp các đội
tàu nâng cao năng lực, đồng thời giảm áp lực khai thác ven bờ.
Đặc
biệt, thành phố cũng thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân mạnh dạn hủy, phá dỡ
tàu cá công suất nhỏ theo từng nhóm loại tàu. Cụ thể, tàu từ 6m đến dưới 12m
được hỗ trợ 20 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ 50 triệu
đồng/tàu; các tàu lớn hơn có mức hỗ trợ từ 20 đến 100 triệu đồng/tàu.
Cùng
với việc giảm số lượng tàu khai thác gần bờ kém hiệu quả, thành phố còn khuyến
khích chuyển đổi nghề. Cụ thể, các tàu làm nghề lưới kéo được hỗ trợ chuyển
sang những nghề khai thác không thuộc danh mục cấm, với mức hỗ trợ 50% chi phí
mua sắm ngư cụ, thiết bị và cải hoán tàu, tối đa 50 triệu đồng/tàu.
Mục tiêu
của các chính sách mới này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt, mà hướng tới
phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, hiện đại và thích ứng với biến
đổi khí hậu. Trọng tâm là gắn khai thác với bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn
lợi thủy sản, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội cho ngư
dân. Đồng thời, thành phố cũng định hướng đầu tư phát triển đội tàu khai thác
xa bờ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm dần số
lượng tàu nhỏ hoạt động ven bờ và chuyển đổi nghề phù hợp.
Đà
Nẵng hiện là địa phương sở hữu diện tích mặt nước biển rộng lớn, vùng ven bờ
trải dài hơn 200Km. Phát huy lợi thế này, thành phố đang nỗ lực không ngừng để
tái cơ cấu ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững bằng những cơ chế, chính
sách hỗ trợ thiết thực để bảo vệ môi trường biển và nâng cao đời sống ngư dân.
Những nỗ lực này không chỉ nhằm phát triển kinh tế biển mà còn hướng tới việc
tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, một mục tiêu lớn của ngành thủy sản Việt Nam.
