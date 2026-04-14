Đà Nẵng: Điểm đến mới nổi hút du khách từ Nga và CIS
Ngô Anh Văn
14/04/2026, 10:16
Sự gia tăng các chuyến bay trực tiếp từ những quốc gia này đến Đà Nẵng không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh của thành phố trong năm 2026...
Chuyến bay mang số
hiệu VJ55 từ Astana, Kazakhstan, đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào sáng ngày 13/4, đánh dấu một bước
tiến quan trọng trong việc khôi phục các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.
Chuyến
bay do Crystal Bay phối hợp với VietJet Air khai thác, đã chở theo 370
hành khách, trong đó có hơn 250 đối tác lữ hành từ thị trường CIS đến khảo sát
dịch vụ. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thu hút du khách từ các
thị trường mới nổi, đặc biệt là từ Nga và CIS, nơi có tiềm năng chi tiêu cao và
thời gian lưu trú dài.
Trong
bối cảnh một số thị trường quốc tế truyền thống còn biến động, Nga và CIS được
xác định là nguồn khách tiềm năng. Thống kê trong ba tháng đầu năm 2026 cho
thấy, Đà Nẵng đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách từ Nga
và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35% tổng lượng khách. Việc khôi
phục mạnh mẽ các đường bay từ tháng 4 đến tháng 10 được kỳ vọng sẽ tạo đà cho
ngành du lịch của thành phố.
Không
chỉ dừng lại ở việc đón khách, từ ngày 13/4 đến 18/4, một đoàn famtrip gồm hơn
250 doanh nghiệp lữ hành từ CIS đã đến khảo sát thực tế các sản phẩm, dịch vụ
tại Đà Nẵng. Đặc biệt, dự kiến sẽ có cuộc tọa đàm kết nối vào ngày 17 và 18/4
nhằm tạo cơ hội để các nhà cung ứng dịch vụ tại địa phương làm việc trực tiếp,
ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng
mối quan hệ bền vững với các thị trường tiềm năng.
Theo
kế hoạch, mạng bay từ Nga và CIS đến Đà Nẵng trong năm 2026 sẽ mở rộng tới
nhiều thành phố lớn của Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus và các vùng Viễn Đông,
Siberia (Nga). Đại diện Crystal Bay cho biết, đơn vị này dự kiến khai thác
khoảng 400 chuyến bay trong năm 2026, đặt mục tiêu đưa từ 80.000 đến 100.000
lượt khách đến với Đà Nẵng. Điều này không chỉ góp phần tăng trưởng du lịch mà
còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.
Kết quả này có
được từ sự đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá của ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Đà Nẵng trong những năm vừa qua. Cụ thể mới đây, vào tháng 10/2025, lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Xúc
tiến Du lịch Đà Nẵng và Yango Ads Việt Nam, đã mở ra cơ hội hợp tác mới trong
công tác quảng bá điểm đến.
Thỏa thuận này hướng đến việc ứng dụng dữ liệu và
công nghệ quảng cáo hiện đại nhằm tăng cường khả năng hiển thị hình ảnh Đà
Nẵng, giúp thành phố đến gần hơn với du khách khu vực CIS, qua đó góp phần thúc
đẩy lượng khách từ thị trường này đến Đà Nẵng.
Cùng với đó là cuộc tọa đàm, do ngành du
lịch Đà Nẵng tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các
chuyên gia, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch và đối tác quốc tế. Những ý
kiến này giúp xây dựng kế hoạch hợp tác, xúc tiến và phát triển sản phẩm phù
hợp với đặc thù thị trường CIS, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng nâng cao năng
lực cạnh tranh và thu hút bền vững nguồn khách này…
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung
tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh thị trường CIS
trong năm 2025, cho biết khi chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng, nhưng
lượng khách từ thị trường này vẫn tăng gấp đôi so với năm trước. Chỉ tính trong
9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 91.000 lượt khách từ Kazakhstan nhờ vào
các chuyến bay charter với tần suất 13 chuyến/tuần từ Kazakhstan và 2
chuyến/tuần từ Uzbekistan.
Hiện Đà Nẵng đang
từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Với sự đầu tư
mạnh mẽ vào hạ tầng và dịch vụ, cùng với chiến lược quảng bá hiệu quả, thành
phố này hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách từ Nga và CIS trong
những năm tới. Sự phát triển này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp
phần nâng cao hình ảnh của Đà Nẵng như một thành phố năng động, hiện đại và
thân thiện.
Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng
09:15, 14/04/2026
Lý Sơn: Điểm đến du lịch hấp dẫn bởi các di sản văn hóa lịch sử độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi
17:07, 13/04/2026
Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học
Xu hướng liên kết vùng tạo sức bật cho du lịch Việt Nam
Sự chuyển dịch từ "điểm đến" sang "hành trình" đang mở ra một hướng đi mới cho du lịch Việt Nam. Với lợi thế kết nối biển - cao nguyên, đô thị - nông thôn, núi non – sông ngòi… và sự thay đổi trong tư duy phát triển, nhiều địa phương đang có đủ điều kiện để dẫn dắt xu hướng liên kết vùng…
“Hành khách” thú cưng đang định hình lại ngành du lịch và vận chuyển
Ngày nay, thú cưng dần trở thành một yếu tố then chốt trong quyết định du lịch. Những người bạn bốn chân ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của chuyến đi, từ điểm đến, nơi lưu trú đến phương tiện di chuyển…
Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng
Thành phố Huế đang định hình lại hướng phát triển du lịch khi phân chia các không gian trải nghiệm theo từng vùng đặc trưng, từ sông nước, đầm phá đến miền núi và làng quê, qua đó tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mang đậm bản sắc địa phương...
Lý Sơn: Điểm đến du lịch hấp dẫn bởi các di sản văn hóa lịch sử độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi
Lý Sơn, một đặc khu nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, Lý Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn du khách trong và ngoài nước, nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú.
Khai thác tài nguyên bãi sông trong nền kinh tế sáng tạo
Áp lực đô thị hóa thường đem đến một xu hướng mặc định: “đất trống” cần được khai thác để tạo ra giá trị kinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt với những không gian đặc thù như bãi sông…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: