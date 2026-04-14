Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng: Điểm đến mới nổi hút du khách từ Nga và CIS

Ngô Anh Văn

14/04/2026, 10:16

Sự gia tăng các chuyến bay trực tiếp từ những quốc gia này đến Đà Nẵng không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh của thành phố trong năm 2026...

Giám đốc Sở VHTT& Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh (áo xanh đứng giữa), đón những hành khách trong chuyến bay thẳng đầu tiện từ Kazakhstan đến Đà Nẵng năm 2025. Ảnh Ngô Anh Văn
Chuyến bay mang số hiệu VJ55 từ Astana, Kazakhstan, đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào sáng ngày 13/4, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khôi phục các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Chuyến bay do Crystal Bay phối hợp với VietJet Air khai thác, đã chở theo 370 hành khách, trong đó có hơn 250 đối tác lữ hành từ thị trường CIS đến khảo sát dịch vụ. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thu hút du khách từ các thị trường mới nổi, đặc biệt là từ Nga và CIS, nơi có tiềm năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Trong bối cảnh một số thị trường quốc tế truyền thống còn biến động, Nga và CIS được xác định là nguồn khách tiềm năng. Thống kê trong ba tháng đầu năm 2026 cho thấy, Đà Nẵng đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách từ Nga và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35% tổng lượng khách. Việc khôi phục mạnh mẽ các đường bay từ tháng 4 đến tháng 10 được kỳ vọng sẽ tạo đà cho ngành du lịch của thành phố.

Không chỉ dừng lại ở việc đón khách, từ ngày 13/4 đến 18/4, một đoàn famtrip gồm hơn 250 doanh nghiệp lữ hành từ CIS đã đến khảo sát thực tế các sản phẩm, dịch vụ tại Đà Nẵng. Đặc biệt, dự kiến sẽ có cuộc tọa đàm kết nối vào ngày 17 và 18/4 nhằm tạo cơ hội để các nhà cung ứng dịch vụ tại địa phương làm việc trực tiếp, ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững với các thị trường tiềm năng.

Theo kế hoạch, mạng bay từ Nga và CIS đến Đà Nẵng trong năm 2026 sẽ mở rộng tới nhiều thành phố lớn của Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus và các vùng Viễn Đông, Siberia (Nga). Đại diện Crystal Bay cho biết, đơn vị này dự kiến khai thác khoảng 400 chuyến bay trong năm 2026, đặt mục tiêu đưa từ 80.000 đến 100.000 lượt khách đến với Đà Nẵng. Điều này không chỉ góp phần tăng trưởng du lịch mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Kết quả này có được từ sự đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng trong những năm vừa qua. Cụ thể mới đây, vào tháng 10/2025, lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Yango Ads Việt Nam, đã mở ra cơ hội hợp tác mới trong công tác quảng bá điểm đến.

Thỏa thuận này hướng đến việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ quảng cáo hiện đại nhằm tăng cường khả năng hiển thị hình ảnh Đà Nẵng, giúp thành phố đến gần hơn với du khách khu vực CIS, qua đó góp phần thúc đẩy lượng khách từ thị trường này đến Đà Nẵng.

Tọa đàm về Giải pháp thu hút khách thị trường CIS được ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức.
Cùng với đó là cuộc tọa đàm, do ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các chuyên gia, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch và đối tác quốc tế. Những ý kiến này giúp xây dựng kế hoạch hợp tác, xúc tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với đặc thù thị trường CIS, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút bền vững nguồn khách này…

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh thị trường CIS trong năm 2025, cho biết khi chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng, nhưng lượng khách từ thị trường này vẫn tăng gấp đôi so với năm trước. Chỉ tính trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 91.000 lượt khách từ Kazakhstan nhờ vào các chuyến bay charter với tần suất 13 chuyến/tuần từ Kazakhstan và 2 chuyến/tuần từ Uzbekistan.

Hiện Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và dịch vụ, cùng với chiến lược quảng bá hiệu quả, thành phố này hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách từ Nga và CIS trong những năm tới. Sự phát triển này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của Đà Nẵng như một thành phố năng động, hiện đại và thân thiện.

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

09:15, 14/04/2026

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

Lý Sơn: Điểm đến du lịch hấp dẫn bởi các di sản văn hóa lịch sử độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi

17:07, 13/04/2026

Lý Sơn: Điểm đến du lịch hấp dẫn bởi các di sản văn hóa lịch sử độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi

Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học

15:32, 10/04/2026

Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học

Xu hướng liên kết vùng tạo sức bật cho du lịch Việt Nam

Sự chuyển dịch từ "điểm đến" sang "hành trình" đang mở ra một hướng đi mới cho du lịch Việt Nam. Với lợi thế kết nối biển - cao nguyên, đô thị - nông thôn, núi non – sông ngòi… và sự thay đổi trong tư duy phát triển, nhiều địa phương đang có đủ điều kiện để dẫn dắt xu hướng liên kết vùng…

Ngày nay, thú cưng dần trở thành một yếu tố then chốt trong quyết định du lịch. Những người bạn bốn chân ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của chuyến đi, từ điểm đến, nơi lưu trú đến phương tiện di chuyển…

Thành phố Huế đang định hình lại hướng phát triển du lịch khi phân chia các không gian trải nghiệm theo từng vùng đặc trưng, từ sông nước, đầm phá đến miền núi và làng quê, qua đó tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mang đậm bản sắc địa phương...

Lý Sơn, một đặc khu nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, Lý Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn du khách trong và ngoài nước, nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú.

Áp lực đô thị hóa thường đem đến một xu hướng mặc định: “đất trống” cần được khai thác để tạo ra giá trị kinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt với những không gian đặc thù như bãi sông…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Dòng chảy dầu toàn cầu thay đổi thế nào khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran?

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

Sắp hết thời dùng AI rẻ

Tập đoàn sản xuất bảng mạch Trung Quốc cán ngưỡng 470 triệu USD doanh thu tại Việt Nam

