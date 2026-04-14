Đà Nẵng: Điểm đến mới nổi hút du khách từ Nga và CIS

Sự gia tăng các chuyến bay trực tiếp từ những quốc gia này đến Đà Nẵng không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh của thành phố trong năm 2026...

Chuyến bay mang số hiệu VJ55 từ Astana, Kazakhstan, đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào sáng ngày 13/4, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khôi phục các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Chuyến bay do Crystal Bay phối hợp với VietJet Air khai thác, đã chở theo 370 hành khách, trong đó có hơn 250 đối tác lữ hành từ thị trường CIS đến khảo sát dịch vụ. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thu hút du khách từ các thị trường mới nổi, đặc biệt là từ Nga và CIS, nơi có tiềm năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Trong bối cảnh một số thị trường quốc tế truyền thống còn biến động, Nga và CIS được xác định là nguồn khách tiềm năng. Thống kê trong ba tháng đầu năm 2026 cho thấy, Đà Nẵng đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách từ Nga và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35% tổng lượng khách. Việc khôi phục mạnh mẽ các đường bay từ tháng 4 đến tháng 10 được kỳ vọng sẽ tạo đà cho ngành du lịch của thành phố.

Không chỉ dừng lại ở việc đón khách, từ ngày 13/4 đến 18/4, một đoàn famtrip gồm hơn 250 doanh nghiệp lữ hành từ CIS đã đến khảo sát thực tế các sản phẩm, dịch vụ tại Đà Nẵng. Đặc biệt, dự kiến sẽ có cuộc tọa đàm kết nối vào ngày 17 và 18/4 nhằm tạo cơ hội để các nhà cung ứng dịch vụ tại địa phương làm việc trực tiếp, ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững với các thị trường tiềm năng.

Theo kế hoạch, mạng bay từ Nga và CIS đến Đà Nẵng trong năm 2026 sẽ mở rộng tới nhiều thành phố lớn của Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus và các vùng Viễn Đông, Siberia (Nga). Đại diện Crystal Bay cho biết, đơn vị này dự kiến khai thác khoảng 400 chuyến bay trong năm 2026, đặt mục tiêu đưa từ 80.000 đến 100.000 lượt khách đến với Đà Nẵng. Điều này không chỉ góp phần tăng trưởng du lịch mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Kết quả này có được từ sự đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng trong những năm vừa qua. Cụ thể mới đây, vào tháng 10/2025, lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Yango Ads Việt Nam, đã mở ra cơ hội hợp tác mới trong công tác quảng bá điểm đến.

Thỏa thuận này hướng đến việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ quảng cáo hiện đại nhằm tăng cường khả năng hiển thị hình ảnh Đà Nẵng, giúp thành phố đến gần hơn với du khách khu vực CIS, qua đó góp phần thúc đẩy lượng khách từ thị trường này đến Đà Nẵng.

Tọa đàm về Giải pháp thu hút khách thị trường CIS được ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức.

Cùng với đó là cuộc tọa đàm, do ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các chuyên gia, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch và đối tác quốc tế. Những ý kiến này giúp xây dựng kế hoạch hợp tác, xúc tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với đặc thù thị trường CIS, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút bền vững nguồn khách này…

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh thị trường CIS trong năm 2025, cho biết khi chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng, nhưng lượng khách từ thị trường này vẫn tăng gấp đôi so với năm trước. Chỉ tính trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 91.000 lượt khách từ Kazakhstan nhờ vào các chuyến bay charter với tần suất 13 chuyến/tuần từ Kazakhstan và 2 chuyến/tuần từ Uzbekistan.

Hiện Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và dịch vụ, cùng với chiến lược quảng bá hiệu quả, thành phố này hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách từ Nga và CIS trong những năm tới. Sự phát triển này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của Đà Nẵng như một thành phố năng động, hiện đại và thân thiện.