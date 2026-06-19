Đà Nẵng: Du lịch chữa lành và trải nghiệm văn hóa nguyên bản hấp dẫn du khách Nhật Bản

Ngày 18/6, Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Tokyo, với chủ đề “Chạm về Nguyên Bản”, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch văn hóa, thiên nhiên, trải nghiệm có chiều sâu, đồng thời kết nối các đối tác doanh nghiệp, hãng lữ hành, các đơn vị truyền thông, báo chí tại Nhật Bản cùng các đối tác tại thành phố Đà Nẵng tham gia chia sẻ tại chương trình.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố tại Nhật bản đã thu hút hơn 100 khách mời gồm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội lữ hành, các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, hàng không tại Nhật Bản, các đối tác cùng các cơ quan thông tấn báo chí tại Nhật Bản.

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến hấp dẫn, không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và các dịch vụ nghỉ dưỡng chữa lành.

Với thông điệp “Chạm về Nguyên Bản”, Đà Nẵng đang tích cực quảng bá hình ảnh của mình tại Nhật Bản, một trong những thị trường du lịch trọng điểm, nhằm thu hút du khách tìm kiếm những hành trình giàu cảm xúc và kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa. Đồng thời còn là dịp để kết nối các doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành và các đơn vị truyền thông của hai quốc gia cùng các hãng hàng không, chương trình đã tạo ra một diễn đàn trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm du lịch giữa hai nước. Đặc biệt, Vietnam Airlines đã đồng hành cùng chương trình, tăng cường kết nối hàng không giữa Đà Nẵng và các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo, Osaka và Nagoya. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khách du lịch mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và thương mại giữa hai quốc gia.

Bà Thắm cho biết: Trong năm 2025, Đà Nẵng đã đón 291.170 lượt khách Nhật Bản, chiếm 3,8% tổng lượng khách quốc tế, và con số này tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, khẳng định vị thế của Nhật Bản là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng.

Toàn cảnh chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản ngày 18/6/2026.

Theo xu hướng du lịch mới tại Nhật Bản, du khách ngày càng ưu tiên các trải nghiệm nghỉ dưỡng chữa lành, du lịch chậm và khám phá văn hóa nguyên bản. Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, bền vững và giàu giá trị văn hóa. Thành phố không chỉ nổi tiếng với hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf hiện đại mà còn mở rộng không gian trải nghiệm với hệ sinh thái văn hóa, di sản và thiên nhiên đặc sắc của miền Trung Việt Nam.

Chương trình “Chạm về Nguyên Bản” tại Tokyo đã giới thiệu đến du khách Nhật Bản năm chủ đề chính, mỗi chủ đề là một hành trình khám phá sâu sắc và tinh tế. Hành trình “Chạm về Bản sắc” đưa du khách khám phá các làng nghề truyền thống, nơi họ có thể tương tác trực tiếp với nghệ nhân và tìm hiểu câu chuyện văn hóa bản địa. Hành trình “Chạm về Tĩnh lặng” mang đến các trải nghiệm chăm sóc thân – tâm – trí, kết nối du khách với không gian thiên nhiên và tâm linh. Trong khi đó, hành trình “Chạm về Nguyên sơ” đưa du khách hòa mình vào hệ sinh thái rừng – biển đặc trưng của miền Trung, với các hoạt động du lịch sinh thái và khám phá thảo dược bản địa.

Không chỉ dừng lại ở đó, Đà Nẵng còn mang đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ qua các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí đặc sắc trong hành trình “Chạm về Khoảnh khắc”. Cuối cùng, hành trình “Chạm về Vị giác” đưa du khách khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, từ các món ăn truyền thống đến những trải nghiệm chế biến cùng đầu bếp địa phương.

Với chiến lược phát triển du lịch bền vững và giàu giá trị văn hóa, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự kết hợp giữa các sản phẩm du lịch chất lượng cao và các hoạt động quảng bá hiệu quả tại Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang lại những thành công lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng trong tương lai. Thành phố không chỉ là điểm đến của sự kết nối mà còn là nơi mỗi bước chân của du khách đều là một hành trình "Chạm" vào những giá trị nguyên bản sâu sắc và đáng nhớ nhất.