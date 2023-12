Đà Nẵng giảm 10% giá đất thương mại, dịch vụ

Theo Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung giá đất tại bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024 (ban hành ngày 15/12/2023), kể từ ngày 01/01/2024, Đà Nẵng giảm 10% giá đất ở đã được ban hành tại bảng giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ. Cụ thể, sẽ giảm từ 70% xuống 60% giá đất ở tại bảng giá đất. Riêng các dự án có chiều sâu thửa đất lớn được bổ sung 02 hệ số điều chỉnh, cụ thể giảm hệ số k là 0,1 đối với vệt sâu từ trên 150m đến 200m; giảm 0,2 đối với vệt sâu hơn 200m.

THÀNH PHỐ CHỈ TĂNG GIÁ ĐẤT DỌC 2 TUYẾN ĐƯỜNG MỚI ĐƯỢC NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

Cùng với đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng có Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024 trên địa bàn thành phố. Quyết định này để các ngành liên quan làm căn cứ để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp như diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng để xác định tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, làm giá khởi điểm đấu giá, xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm...

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, cả hai quyết định trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và quy định đều giảm giá đối với đất thương mại, dịch vụ so với trước đây. Thành phố chỉ điều chỉnh tăng giá đất dọc hai tuyến đường mới được nâng cấp mở rộng không sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, còn giá đất thương mại, dịch vụ đã được giảm từ 70% giá đất ở cùng vị trí xuống còn 60%. Đối với các thửa đất có chiều sâu hơn 100m, thành phố xác định lại hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất (hệ số k) hay còn gọi là hệ số phân vệt cho phù hợp với thực tế.

Cách xác định hệ số k điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất (giá đất nhân với hệ số k) cho từng khu vực theo chiều sâu của thửa đất như sau: khu vực 1 (từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 25m) có hệ số k là 1; khu vực 2 (từ trên 25m đến 50m) có hệ số k là 0,8; khu vực 3 (từ trên 50m đến 100m), hệ số k là 0,7; khu vực 4 (từ trên 100m đến 150m), hệ số k là 0,6. Đồng thời, bổ sung thêm 2 khu vực và giảm hệ số k so với trước đây: khu vực 5 (từ trên 150m đến 200m) với hệ số k là 0,5 và khu vực 6 (trên 200m) với hệ số k là 0,4.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với nhiều đường phố khác, khi áp dụng các hệ số nêu trên mà có nhiều phương án giá đất khác nhau thì lựa chọn phương án có giá đất cao nhất. Đối với một thửa đất có phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác thì toàn bộ phần đất bị che khuất được hệ số k là 0,7 (70% giá đất quy định). Đối với phần diện tích vừa bị che khuất vừa nằm trong phạm vi chiều sâu từ 25m trở lên thì chỉ áp dụng hệ số k thấp hơn trong hai hệ số nói trên.

NHÌN CHUNG, BẢNG GIÁ ĐẤT 2020 - 2024 CƠ BẢN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN

Tại Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 6/12/2023 của UBND thành phố, kiến nghị điều chỉnh lại giá đất thương mại, dịch vụ của doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường bất động sản, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai khảo sát lại giá đất phổ biến trên thị trường. Từ đó làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Qua kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường trong tổng số 3.577 đoạn đường trên toàn thành phố Đà Nẵng, có 3.538 đoạn đường có mức tăng bình quân so với bảng giá đất hiện hành từ 1% đến 19% (dưới 20%); 39 đoạn đường có mức tăng bình quân so với bảng giá đất hiện hành từ 20% trở lên.

Trong số 39 đoạn đường có mức tăng bình quân so với bảng giá đất hiện hành từ 20% trở lên, có 37 đoạn đường bị hạn chế bởi khung giá đất đã được quy định tại bảng giá đất là 98,8 triệu đồng/m², nên 37 đoạn đường này được đề xuất không điều chỉnh giá đất tại bảng giá đất. Riêng 02 đoạn đường có mức chênh lệch trên 20% do được nâng cấp, mở rộng thay đổi bề rộng mặt đường, nên được áp dụng giá đất tại các đoạn của tuyến đường lân cận có cùng bề rộng, khu vực.

Nhìn chung, bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 cơ bản được giữ nguyên không thay đổi, chỉ điều chỉnh tăng giá đất hai tuyến đường do mới được nâng cấp mở rộng. Riêng giá đất thương mại, dịch vụ được giảm 10% so với giá đất đã được ban hành tại bảng giá đất (điều chỉnh giảm từ 70% xuống còn 60% so với giá đất ở tại bảng giá đất). Đồng thời, bổ sung hệ số điều chỉnh sử dụng đất đối với các thửa đất có chiều sâu hơn 100m cho phù hợp với thực tế thị trường.