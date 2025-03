Đà Nẵng giới thiệu hàng loạt chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn

Triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Việt Nam – Đi để yêu”, chiều ngày 04/2, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố triển khai Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến thành phố năm 2025.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2025 gồm 2 chương trình đặc biệt, đó là: “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” gồm các ưu đãi dịch vụ, quà tặng phục vụ tất cả các thị trường khách du lịch và Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng - I LOVE Đà Nẵng” với các quà tặng, ưu đãi thu hút khách quốc tế quay lại Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc qia Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển du lịch, thành phố đã thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, từ du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đến du lịch MICE, du lịch Golf…

Các sản phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh, mang đến trải nghiệm ấn tượng hơn cho khách du lịch. Ông Khánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ngành Du lịch Đà Nẵng đạt dược trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng Cục Du lịch quốc qia Việt Nam.

Tận hưởng Chương trình kích cầu du lịch, du khách được miễn phí vé thăm quan đối với một số khu, điểm du lịch Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng, Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (trong 03 ngày là: Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3/2025, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch (nhằm ngày 07/4/2025), ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Du khách cũng được trải nghiệm điểm đến mới miễn phí vé thăm quan cho đến khi có Nghị quyết về mức thu phí tại Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 42 Bạch Đằng khai trương hoạt động từ ngày 29/3/2025, miễn phí trải nghiệm tại Hải Vân Quan...

Tại các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng sẽ có đãi đặc biệt của Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills áp dụng cho người dân Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với giá vé vào cổng chỉ 350.000 đồng/người lớn; Da Nang Downtown áp dụng cho vé All in One trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn chỉ 125.000 đồng/người lớn từ ngày 10/3 - 15/4/2025.

Ký kết hợp tác phát triển giữa Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Trải nghiệm dịch vụ tại Công viên nước Mikazuki 365 - thiên đường giải trí nước ấm đậm chất Nhật Bản với giá chỉ từ 245.000 đồng/người lớn và 130.000 đồng/trẻ em với nhiều hoạt động thú vị áp dụng đến ngày 31/3/2025.

Các gói combo Tận hưởng Bà Nà bao gồm: 02 đêm khách sạn từ 3 sao/4 sao/5 sao và vé cáp treo Bà Nà không bao gồm vận chuyển với giá từ 990.000 đồng/1.190.000 đồng/1.790.000 đồng/1 khách kèm các voucher quà tặng như show diễn, lưu trú, ăn uống... khi mua combo áp dụng cho khu vực Miền Trung Tây Nguyên từ 15/3 - 15/4/2025.

Combo Khám phá Danang Downtown gồm 02 đêm khách sạn từ 3 sao/4 sao/5 sao và vé trải nghiệm tất cả trò chơi tại Danang Downtown không bao gồm vận chuyển với giá 799.000 đồng/999.000 đồng/1.499.000 đồng/1 khách kèm các voucher quà tặng như show diễn, lưu trú, ăn uống... khi mua combo áp dụng cho khu vực Miền Trung Tây Nguyên từ 15/3 - 15/4/2025.

Riêng trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng Đà Nẵng 29/3/2025 sẽ miễn phí các dịch vụ tắm nước ngọt, giữ xe tại các bãi biển trên địa bàn thành phố.

Trải nghiệm Đà Nẵng về đêm, du khách được trải nghiệm Cầu Rồng phun lửa, phun nước, du thuyền trên sông Hàn, Phố du lịch An Thượng, Phố đi bộ Bạch Đằng, Chợ đêm Helio, Chợ đêm Sơn Trà, các chương trình trình diễn nghệ thuật đặc sắc Áo Dài Show, Tiên Sa Show, Charming Show… với giá chỉ từ 499.000 đồng/1 khách. Riêng “Tiên Sa Show” tri ân ngời dân Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam với mức giá ưu đãi lên đến 50%, áp dụng từ 01/03 - 31/03/2025.

Với điểm nhấn combo ẩm thực – lưu trú, thành phố sẽ tặng 30.000 Hộ chiếu ẩm thực dành cho khách du lịch trải nghiệm sưu tầm các con dấu từ các địa điểm trong Hộ chiếu (trong đó gồm 50 địa điểm ẩm thực có ưu đãi riêng tại từng địa điểm và nhiều ưu đãi về vận chuyển, quà tặng, thanh toán trực tuyến). Công bố Hộ chiếu ẩm thực mới với 50 địa điểm ẩm thực đặc sắc, đa dạng sản phẩm từ địa phương – vùng miền – quốc tế.

Quà tặng đặc biệt khi đặt combo du lịch Đà Nẵng thông qua các đơn vị lữ hành tham gia chương trình và trang OTA Traveloka với hơn 20.000 voucher miễn phí và giảm giá từ 20 - 50% các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, khu điểm du lịch, ẩm thực, show diễn, du ngoạn sông Hàn, giảm giá taxi Xanh SM khi di chuyển nội thành Đà Nẵng (có giá trị sử dụng đến hết năm 2025).

Đà Nẵng cũng có các chính sách riêng dành cho khách du lịch MICE và du lịch cưới trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, đề nghị Hiệp hội Du lịch thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình; đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn và cam kết trong quá trình phục vụ, yêu cầu các doanh nghiệp không ngừng củng cố nâng cấp chất lượng sản phẩm, chất lượng nhân lực phục vụ để góp phần thu hút khách nội địa và quốc tế.

BàTrương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại họp báo.

“Đối với các phản ánh, kiến nghị về các chương trình combo du lịch trong chiến dịch kích cầu Tận hưởng Đà Nẵng 2025- Đa Trải nghiệm, du khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline của các đơn vị lữ hành đã được công bố. Sở Du lịch sẽ phối hợp các ngành, đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến chương trình. Ngoài ra, với các thông tin phản ánh, đề nghị hỗ trợ khác, du khách có thể liên hệ hotline Trung tâm Hỗ trợ Du khách thành phố Đà Nẵng để xử lý kịp thời,” bà Hạnh cho biết thêm.