Đà Nẵng hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 59.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Đà Nẵng, việc triển khai Kế hoạch số 344/KH-UBND của UBND thành phố về Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030 đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt hai con số…

Toàn cảnh Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa, diễn ra vào chiều ngày 17/7/2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá, chiều ngày 17/7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố hai con số. Sự kiện diễn ra trực tiếp tại Trung tâm Hành chính thành phố và kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu UBND các xã, phường của thành phố.

Theo số liệu báo cáo của Sở Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng, hiện nay, thành phố có hơn 61.100 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ chiếm tới hơn 97% (tương đương hơn 59.200 doanh nghiệp). Đây là một lực lượng quan trọng trong nền kinh tế địa phương, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao năng suất và cạnh tranh trên thị trường. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã khởi động Đề án chuyển đổi số với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp này bứt phá, nâng cao năng suất và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế GRDP hai con số.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đề án là việc công bố Kế hoạch hành động và Kênh hỗ trợ chuyên biệt. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thông qua Tổng đài 1022 và Cổng góp ý Đà Nẵng, giúp họ dễ dàng tiếp cận thông tin, được hướng dẫn, giải đáp về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách; hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi để họ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng nguồn lực ngân sách thiết thực. Trong giai đoạn 2025-2026, Đà Nẵng đã cấp 10 tỷ đồng hỗ trợ 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự quyết tâm của chính quyền trong việc thúc đẩy chuyển đổi số.

Không chỉ dừng lại ở đó, tại hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, hơn 26 doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu đã công bố và trao chứng nhận các gói hỗ trợ chưa từng có dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh. Những gói hỗ trợ này bao gồm miễn phí phần mềm bán hàng, khai thuế, các nền tảng quản trị, chữ ký số, hóa đơn điện tử và nhiều giải pháp công nghệ khác. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện Viễn thông Đà Nẵng, chia sẻ tại hội nghị về "Chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp SME". Ảnh Ngô Anh Văn.

Một điểm sáng khác của Hội nghị là việc chia sẻ mô hình thực chiến từ các doanh nghiệp công nghệ, mang đến những giải pháp số thực tiễn. Đặc biệt, chương trình đã lắng nghe bài học thành công từ một doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đà Nẵng, minh chứng cho việc áp dụng hiệu quả công nghệ số có thể giúp doanh nghiệp bứt phá năng suất.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các hoạt động của Đề án, thúc đẩy kinh tế số chiếm 35-40% GRDP, đưa thành phố trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số toàn diện trong khối kinh tế tư nhân.

Việc triển khai Kế hoạch số 344/KH-UBND không chỉ là một bước đi chiến lược của Đà Nẵng trong việc phát triển kinh tế số mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ và sự hỗ trợ từ chính quyền, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế số Việt Nam.