Đà Nẵng tiên phong triển khai trạm dịch vụ công số

Ngày 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số). Trạm dịch vụ công số, được triển khai thí điểm tại 11 địa điểm trên địa bàn thành phố, là một giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh tiên tiến. Hệ thống này cho phép người dân thao tác trực tiếp tại Kiosk một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với khả năng tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ và xác thực thông tin từ giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ chuyển thông tin đến cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử hợp pháp. Điều này không chỉ giúp giảm tải áp lực cho cán bộ hành chính công mà còn nâng cao hiệu quả công việc, cho phép họ tập trung vào công tác chuyên môn.
Việc tối ưu hóa quy trình trên nền tảng số không chỉ mang lại lợi ích cho người dân và cơ quan hành chính mà còn có tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Bằng cách giảm thiểu tối đa việc sử dụng giấy, mực in và tiết kiệm chi phí lưu trữ, hệ thống góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của Đà Nẵng trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng việc triển khai thí điểm hệ thống Kiosk thông minh là bước chuyển cụ thể từ cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh. Ông Hùng cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực tham gia, đóng góp ý kiến để hoàn thiện quy trình, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả nhất.
Để đảm bảo an ninh và an toàn thông tin, Công an thành phố Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc đánh giá và bảo vệ hệ thống máy chủ và luồng dữ liệu. Đồng thời, Sở Tư pháp sẽ hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử cho đội ngũ cán bộ tại các địa phương, giúp họ sử dụng bản sao số điện tử trong giao dịch hành chính một cách hiệu quả.
Việc ra mắt Trạm dịch vụ công số tại Đà Nẵng không chỉ là một bước tiến trong cải cách hành chính mà còn là một minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo của thành phố. Đây là một mô hình cần được nhân rộng, không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn trên toàn quốc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
Trong tương lai, với sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và người dân, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống này, hướng tới mục tiêu trở thành một thành phố thông minh, hiện đại và bền vững. Việc triển khai Trạm dịch vụ công số không chỉ là một bước tiến trong cải cách hành chính mà còn là một bước đi chiến lược trong việc xây dựng một xã hội số hóa, nơi mà mọi người dân đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ.
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