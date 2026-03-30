Khởi công khu công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Anh Văn

30/03/2026, 14:16

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026), ngày 29/3, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức khởi công Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa.

Lãnh đạo Quốc hội và UBND TP. Đà Nẵng thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa có quy mô gần 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.150 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2021. Khu công nghiệp nằm ở trung tâm Khu kinh tế mở Chu Lai, kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và đường thủy nội địa, tạo lợi thế lớn về logistics. Đây là dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch và lĩnh vực giá trị gia tăng lớn như điện – điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô và phương tiện động cơ, dược phẩm, vật liệu, chế biến sâu, logistics – kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong hai mảnh ghép cuối cùng trong 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, hiện thực hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tạo liên kết với các khu công nghiệp lân cận, hình thành cực tăng trưởng công nghiệp phía Nam Đà Nẵng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, khẳng định vai trò đầu tàu trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Việc khởi công Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa góp phần hình thành không gian phát triển công nghiệp mới, mở rộng quỹ đất và tạo động lực cho khu vực phía Nam thành phố. Dự án là một trong những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện quỹ đất công nghiệp tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, góp phần hiện thực hóa quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp này sẽ kết nối với các khu công nghiệp lân cận như Tam Hiệp, Chu Lai – Trường Hải, Bắc Chu Lai… hình thành chuỗi liên kết sản xuất, logistics đồng bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ khu vực phía Nam thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh rằng việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026) có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từ truyền thống anh hùng cách mạng đến khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Trên mảnh đất Chu Lai – Núi Thành, nơi từng ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt, tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của “ngày 29 tháng 3” lịch sử đang được hun đúc thành động lực phát triển kinh tế, trở thành hành động cụ thể trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng dự án không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển, góp phần thực hiện các định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết số 23 về phát triển công nghiệp quốc gia và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, trong bối cảnh chủ trương hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, dự án thể hiện rõ sức mạnh hợp lực khi hình thành không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ hạ tầng, tạo ra một vùng kinh tế động lực thống nhất, đưa khu vực phía Nam thành phố trở thành hạt nhân tăng trưởng mới.

Phối cảnh toàn bộ dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP. Đà Nẵng phát triển dự án theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thuận lợi trong việc triển khai, sớm hoàn thành toàn bộ dự án; tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi đầu tư phát triển mới các khu chức năng, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, sân bay, cảng biển theo quy hoạch đã được phê duyệt để hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy hơn nữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh. Việc tham gia cơ chế CORSIA của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cùng với phát triển hệ sinh thái xe điện được xem là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, doanh nghiệp nhà nước được nhấn mạnh như lực lượng tiên phong dẫn dắt. Kinh nghiệm từ Trung Quốc - nơi doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong các ngành công nghệ nền tảng - mang lại những gợi mở quan trọng về cách tổ chức nguồn lực để làm chủ và bứt phá công nghệ.

Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, cần tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các tuyến đường bộ kết nối với các đầu mối vận tải mới, đồng thời tích hợp phương án kết nối ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm bảo đảm tính đồng bộ về quy mô và tiến độ khai thác, qua đó thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức....

Giá vé trên các tuyến bay chính giữa châu Á và châu Âu đã tăng vọt tới 560% trong tháng này, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè và đến mùa thu…

