Khởi công khu công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai
Anh Văn
30/03/2026, 14:16
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026), ngày 29/3, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức khởi công Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa.
Dự
án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòacó
quy mô gần 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.150 tỷ
đồng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào
năm 2021. Khu công nghiệp nằm ở trung tâm Khu kinh tế mở Chu Lai, kết nối
thuận lợi với hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng
không, đường biển và đường thủy nội địa, tạo lợi thế lớn về logistics. Đây là dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp
sinh thái, hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch
và lĩnh vực giá trị gia tăng lớn như điện – điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô và
phương tiện động cơ, dược phẩm, vật liệu, chế biến sâu, logistics – kho bãi và
các dịch vụ hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền
Trung.
Phát biểu tại lễ khởi
công, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa có ý
nghĩa hết sức quan trọng, là một trong hai mảnh ghép cuối cùng trong 1.545 ha đất
công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, hiện thực
hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời,
tạo liên kết với các khu công nghiệp lân cận, hình thành cực tăng trưởng công
nghiệp phía Nam Đà Nẵng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của Thành phố, khẳng định vai trò đầu tàu trong Vùng kinh tế trọng
điểm miền Trung.
Việc khởi công Khu công nghiệp Tam Anh – An An
Hòa góp phần hình thành không gian phát triển công nghiệp mới, mở
rộng quỹ đất và tạo động lực cho khu vực phía Nam thành phố. Dự án là một
trong những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện quỹ đất công nghiệp tại Khu Kinh tế
mở Chu Lai, góp phần hiện thực hóa quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp này sẽ kết nối với các khu công
nghiệp lân cận như Tam Hiệp, Chu Lai – Trường Hải, Bắc Chu Lai… hình thành
chuỗi liên kết sản xuất, logistics đồng bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ khu
vực phía Nam thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh rằng việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An
Hòa đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026)
có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từ truyền thống
anh hùng cách mạng đến khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Trên mảnh đất
Chu Lai – Núi Thành, nơi từng ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt, tinh
thần quả cảm, ý chí kiên cường của “ngày 29 tháng 3” lịch
sử đang được hun đúc thành động lực phát triển kinh tế, trở thành hành
động cụ thể trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng dự
án không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết
tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển,
góp phần thực hiện các định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết số 23 về
phát triển công nghiệp quốc gia và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư
nhân. Đặc biệt, trong bối cảnh chủ trương hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, dự án
thể hiện rõ sức mạnh hợp lực khi hình thành không gian phát triển rộng lớn,
đồng bộ hạ tầng, tạo ra một vùng kinh tế động lực thống nhất, đưa khu vực phía
Nam thành phố trở thành hạt nhân tăng trưởng mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP. Đà Nẵng phát triển
dự án theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu;
kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và chăm lo an
sinh xã hội, bảo đảm phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời tập
trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành
chính, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định
cư để thuận lợi trong việc triển khai, sớm hoàn thành toàn bộ dự án; tiếp tục
nghiên cứu, kêu gọi đầu tư phát triển mới các khu chức năng, công trình hạ tầng
kỹ thuật đầu mối, sân bay, cảng biển theo quy hoạch đã được phê duyệt để hình
thành hệ sinh thái kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch theo hướng
hiện đại, góp phần thúc đẩy hơn nữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn
10:38, 18/03/2026
Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu
10:46, 17/03/2026
Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III
Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...
Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải
Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh. Việc tham gia cơ chế CORSIA của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cùng với phát triển hệ sinh thái xe điện được xem là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
Kinh nghiệm làm chủ và dẫn đầu công nghệ của doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc
Trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, doanh nghiệp nhà nước được nhấn mạnh như lực lượng tiên phong dẫn dắt. Kinh nghiệm từ Trung Quốc - nơi doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong các ngành công nghệ nền tảng - mang lại những gợi mở quan trọng về cách tổ chức nguồn lực để làm chủ và bứt phá công nghệ.
Bổ sung quy hoạch các tuyến đường bộ kết nối với sân bay, cảng biển
Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, cần tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các tuyến đường bộ kết nối với các đầu mối vận tải mới, đồng thời tích hợp phương án kết nối ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm bảo đảm tính đồng bộ về quy mô và tiến độ khai thác, qua đó thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức....
Vé máy bay toàn cầu có thể lập mặt bằng giá mới từ tháng 4
Giá vé trên các tuyến bay chính giữa châu Á và châu Âu đã tăng vọt tới 560% trong tháng này, và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè và đến mùa thu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: