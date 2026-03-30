Trang chủ Hạ tầng

Thái Nguyên “bật đèn xanh” cho dự án cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên

Phương Hoa

30/03/2026, 14:34

Theo Nghị quyết vừa được tỉnh Thái Nguyên thông qua, dự án có tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 120 km, đi qua địa phận 2 tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn...

Tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên có tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 120 km. (Ảnh minh họa)
Tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên có tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 120 km. (Ảnh minh họa)

Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương giao UBND tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chủ quản thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên.

Theo đó, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 120 km, điểm đầu giao với tuyến cao tốc CT.10 (Đồng Đăng – Trà Lĩnh) tại lý trình Km0+600, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc CT.07 (Hà Nội – Thái Nguyên – Cao Bằng) tại lý trình Km78+00, thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn dài khoảng 70 km, được đầu tư theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h; riêng các đoạn đi qua khu vực núi đá có địa hình phức tạp sẽ áp dụng tốc độ thiết kế 80 km/h, với mặt cắt ngang nền đường rộng từ 22,0 m đến 24,75 m.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 50 km, cũng được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, với mặt cắt ngang nền đường rộng 24,75 m. Dự án dự kiến được triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề). (Ảnh: CTT tỉnh Thái Nguyên)
HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề). (Ảnh: CTT tỉnh Thái Nguyên)

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát xuyên suốt quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc triển khai tuyến cao tốc Lạng Sơn – Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực trung du và miền núi phía Bắc với các hành lang kinh tế trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng. Tuyến đường không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương hàng hóa và phát triển các ngành kinh tế chủ lực. 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

