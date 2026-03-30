Thái Nguyên “bật đèn xanh” cho dự án cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên

Theo Nghị quyết vừa được tỉnh Thái Nguyên thông qua, dự án có tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 120 km, đi qua địa phận 2 tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn...

Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương giao UBND tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chủ quản thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên.

Theo đó, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 120 km, điểm đầu giao với tuyến cao tốc CT.10 (Đồng Đăng – Trà Lĩnh) tại lý trình Km0+600, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc CT.07 (Hà Nội – Thái Nguyên – Cao Bằng) tại lý trình Km78+00, thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn dài khoảng 70 km, được đầu tư theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h; riêng các đoạn đi qua khu vực núi đá có địa hình phức tạp sẽ áp dụng tốc độ thiết kế 80 km/h, với mặt cắt ngang nền đường rộng từ 22,0 m đến 24,75 m.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 50 km, cũng được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, với mặt cắt ngang nền đường rộng 24,75 m. Dự án dự kiến được triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề). (Ảnh: CTT tỉnh Thái Nguyên)

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát xuyên suốt quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc triển khai tuyến cao tốc Lạng Sơn – Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực trung du và miền núi phía Bắc với các hành lang kinh tế trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng. Tuyến đường không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương hàng hóa và phát triển các ngành kinh tế chủ lực.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.