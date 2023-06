Đà Nẵng: Khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch là điểm sáng 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 30/6, tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2023, ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) trong 6 tháng qua tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 13,48% so với 6 tháng năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Đáng chú ý, khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng, bởi sự phục hồi mạnh mẽ, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng liên tục trong hơn một năm qua, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 59 nghìn 642 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành tăng 174,2%(là một trong những nhóm ngành có mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ tiêu dùng khác tăng 33,9%.

Tổng lượt khách du lịch do cơ sở lưu trú phục vụ 6 tháng đầu năm 2023, ước đạt 3 triệu 508 nghìn lượt khách, tăng 116,6% với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 930 nghìn lượt khách, tăng 11,3 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2 triệu 578 nghìn lượt khách, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ 6 tháng qua là 632,9 nghìn lượt, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế đạt 186 nghìn lượt, tăng gấp 11,1 lần; khách trong nước đạt 422,4 nghìn lượt, tăng 188,4%; khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài đát 24,3 nghìn lượt người.

Theo ông Trần Văn Vũ, xét về quy mô nền kinh tế Đà Nẵng trong 6 tháng qua (theo giá hiện hành) ước đạt hơn 64.784 tỷ đồng, mở rộng hơn 5.318 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó quy mô VA khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với gần 4.810 tỷ đồng; khu vực nông-lâm-thủy sản mở rộng hơn 122 tỷ đồng…

Xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Đà Nẵng xếp thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Về quy mô GRDP, Đà Nẵng xếp thứ 17 của cả nước; đứng đầu các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Duyên hải miền Trung (tăng 01 bậc so với cùng kỳ năm 2022).

Đứng sau khu vực thương mại, du lịch, hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa, bưu chính trên địa bàn Đà Nẵng cũng có mức tăng trưởng khá; tổng doanh thu toàn ngành vận tải, kho bãi; bưu chính và chuyển phát 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 16.613 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trong đó vận tải hàng không đạt mức tăng trưởng cao nhất (7.121 tỷ đồng), tăng 56,9%, vận tải đường thủy tăng 28,8%; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 9.098 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022.

Nét mới trong hoạt động vận tải 6 tháng qua là cả vận chuyển và luân chuyển hành khách bằng đường bộ, hàng không và đường thủy đều đạt mức tăng trưởng cao. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng lan tỏa của lĩnh vực du lịch đã thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng ngày càng đông, tạo điểm nhấn cho các “điểm đến của thành phố để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thương mại, đầu tư, đi lại, tiêu dùng toàn cầu suy giảm, kinh tế thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng qua tăng 3,74% chưa phải là mức trưởng cao. Nhưng đây là kết quả tích cực đáng ghi nhận, tạo tiền đề để Đà Nẵng tiếp tục hướng đến mục tiêu quyết tâm thực hiện Chủ đề năm 2023 là "Năm tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội" theo Nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng đề ra.