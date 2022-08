Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ

Đoàn Famtrip “the Best of Vietnam” đưa các công ty lữ hành, báo chí hàng đầu Mumbai, trung tâm kinh tế lớn nhất Ấn Độ đi khảo sát các điểm đến tiêu biểu của Việt Nam từ 02 - 09/8/2022 đã dành 2 ngày khảo sát tại thành phố Đà Nẵng với chương trình tham quan thành thị, tìm hiểu sản phẩm du lịch về đêm, khám phá Cầu Vàng, Bà Nà Hills...

TẠO ĐIỂM NHẤN CHO CÁC GÓI TOUR

Phát biểu chào mừng Đoàn, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết thông qua hoạt động famtrip, ngành du lịch muốn giới thiệu đến các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ mối liên hệ văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam - Ấn Độ tạo nên điểm nhấn cho các chương trình tour của du khách Ấn Độ đến với Đà Nẵng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc thúc đẩy trao đổi du lịch giữa hai điểm đến.

Theo ông Bình, hướng đến dòng khách chất lượng cao gồm: MICE và cưới, “Chương trình famtrip được sắp xếp các dịch vụ hạng sang và lưu trú 5 sao tại Furama Resort Da Nang”.

Trong chuyến khảo sát này, thành viên đoàn famtrip là Nhà sáng lập và Giám đốc của các lữ hành hàng đầu Mumbai chuyên dòng khách cao cấp, MICE và khách lẻ FIT gồm One Above, In Time, Tourister, Vinnaayak Holidays, Kesari Travels, Jain & Jain Travels, Whiteboard, Plutus Voyages…

Ông Basheer Adul Rahim, Giám đốc One Above, trưởng đoàn famtrip, cho biết đoàn famtrip ấn tượng với sự chào đón và dịch vụ sang trọng hướng đến dòng khách chi tiêu cao. “Đà Nẵng đang rất tích cực quảng bá điểm đến đến thị trường Ấn Độ và chúng tôi cũng rất hào hứng để chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch của điểm đến này. Cùng với mạng lưới đường bay trực tiếp từ Ấn Độ đến với Đà Nẵng, tôi tin rằng điểm đến sẽ sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 02 năm tới”, ông Rahim nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến thị trường Ấn Độ, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã tổ chức thành công Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại New Delhi, Ấn Độ vào 4/8. Trước đó ngày 23/7, Trung tâm tổ chức chào đón đoàn du lịch học đường với 33 khách mời là các giáo sư, hiệu trưởng từ các trường đại học thuộc bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ.

THỜI ĐIỂM VÀNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng, với sự tăng trưởng đáng kể về trao đổi thương mại, du lịch, dịch vụ giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, Đà Nẵng nhận thấy đây là thời điểm vàng cho các hoạt động xúc tiến.

"Chương trình quảng bá Đà Nẵng tại New Delhi, Ấn Độ là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE và du lịch cưới của Đà Nẵng đến với thị trường Ấn Độ, mở ra một thời kỳ hợp tác phát triển giữa ngành du lịch New Delhi, Ấn Độ và Đà Nẵng, Việt Nam," bà Hoài An nói.

Chia sẻ tại chương trình, Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đánh giá “nhu cầu du lịch nước ngoài của khách Ấn Độ nhìn chung là rất lớn do bị kìm nén suốt 2 năm qua”. Theo ông, sức hút của Việt Nam đối với thị trường Ấn Độ có thể nhận thấy qua lượng visa bình quân mỗi ngày trước và sau đại dịch Covid-19 tăng 24 lần, từ mức 250 visa/ngày lên 6.000 visa/ngày tại thời điểm hiện tại, trong đó có nhiều yêu cầu tìm hiểu, hỗ trợ tổ chức đám cưới, hội nghị tại Việt Nam.

Đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại New Delhi, Hãng hàng không Vietjet đã giới thiệu đến đối tác Ấn Độ mạng đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Theo đó, có hai đường bay thẳng đầu tiên từ Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng sẽ được khai trương vào ngày 17 và 18/10. Hãng cũng sẽ khai thác 3 đường bay mới đến Đà Nằng từ Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad lần lượt các ngày 28/11, 29/11 và 1/12/2022.

“Vietjet là hãng phục vụ nhiều đường bay nhất giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ với 17 đường bay thẳng từ tháng 9 tới”, ông Jay Lingeswara, Giám đốc Thương mại Vietjet cho biết. “Hành khách từ 5 thành phố lớn nhất của Ấn Độ có thể bay trực tiếp đến Đà Nẵng, từ đây kết nối đến cụm di sản văn hoá miền Trung Việt Nam như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, quần thể di tích cố đô Huế, hang Sơn Đoòng....” ông Jay Lingeswara cho biết thêm.