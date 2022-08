Cơ hội kết nối giao thương tại Hội chợ Thương mại - Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông - Tây

Diễn ra từ ngày 03 đến 08/8 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng trên đường Cách mạng Tháng Tám, Hội chợ Thương mại – Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông – Tây (Hội chợ EWEC) đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022 là Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ Công Thương tổ chức thường niên nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế xã hội, đầu tư thương mại và du lịch của các địa phương với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây và các tỉnh trong khu vực.

Ông Lê Thanh Hạ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội chợ, cho biết Việt Nam có 27 đơn vị Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại/Xúc tiến đầu tư – Du lịch và doanh nghiệp của các tỉnh, thành: Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và thành phố Đà Nẵng với 393 gian hàng.

Cùng với đó, có 08 tổ chức quốc tế tham gia 26 gian hàng gồm: Các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ bao gồm: điện, điện tử, thiết bị công nghệ; đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng; các sản phẩm tiêu dùng như: thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; dịch vụ du lịch, logictics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bất động sản. Số lượng các tỉnh thành tham gia tăng 36% và tỷ lệ các doanh nghiệp lần đầu tham gia Hội chợ cũng tăng 40% so với năm 2020.

Theo số liệu của Ban tổ chức, Hội chợ EWEC năm 2022 có gần 420 gian hàng của 235 doanh nghiệp, tổ chức, các địa phương của 04 nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây gồm: Myanma, Thái Lan, Lào, Việt Nam tham gia. Đặc biệt, Hội chợ EWEC năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào, nên có nhiều doanh nghiệp và nhiều tỉnh của Lào như: Khammouan, Salavan, Savankhet, Sekong, Champasak, Attapeu và các tỉnh của Việt Nam như: Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum tham gia.

Hội chợ năm nay, ngoài các tổ chức, doanh nghiệp của 04 nước nằm trên Hành lang kinh tế Đông – Tây còn có nhiều tổ chức quốc tế như Tổng lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Văn phòng Thương vụ - Tổng lãnh sự quán Hoàng Gia Thái Lan tại TP. HCM, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Chi hội tại Đà Nẵng), Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội, Sở Công Thương các tỉnh Trung và Nam Lào.

Đây chính là cơ hội để kết nối giao thương, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị không chỉ giữa doanh nghiệp các nước trên Hành lang Kinh tế Đông – Tây mà còn là cầu nối, kênh xúc tiến thương mại quan trọng mở ra triển vọng phát triển với các doanh nghiệp các nước trong khu vực và châu Á.

Ông Khamphane Silavy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Salavan, cho biết các sản phẩm của Salavan tại Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022 đều là những sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn nhằm tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế nói chung, với Đà Nẵng và Việt Nam nói riêng.

Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, thông qua kết quả các chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào vào đầu tháng 7/2022 vừa qua, doanh nghiệp các tỉnh Nam Trung Lào như: Attapue, Sekong, Salavan, Champasak, Savannakhet, Khammouan đã tham gia Hội chợ đông hơn nhiều lần so với các kỳ hội chợ trước. Điều này cho thấy nội dung hợp tác trong Biên bản ghi nhớ giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào bước đầu đã triển khai hiệu quả.