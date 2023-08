Đà Nẵng nỗ lực kết nối giao thương qua tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây

Ngày 4/8, tại Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố đã phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức "Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2023", với sự tham dự của gần 200 doanh nghiệp trong nước, quốc tế và lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố của các nước Lào, Việt Nam, Thái Lan, Camphuchia...

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như của Vùng kinh tế động lực miền Trung nói riêng. Nơi đây có cảng Tiên Sa là cửa ngõ quan trọng ra biển của các tỉnh BắcTây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đến các nước vùng Đông Bắc Á thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đà Nẵng có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối liên vùng và khu vực rất thuận lợi…

Những năm qua, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực, tích cực thực hiện mục tiêu và định hướng để xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á...; trung tâm kinh tế biển; đảm nhiệm vai trò là cửa ngõ giao nhận, vận chuyển hàng hóa với các địa phương, các quốc gia khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Cùng với đó, chính quyền Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi “thoáng mở” nhằm hỗ trợ, kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố, đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thông tin đến các doanh nghiệp và các đại biểu quốc tế, bà Lê Thị Kim Phương cho biết trong hai năm 2021, 2022 mặc dù kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường thế giới đã thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Đà Nẵng năm 2021 tăng 14,1% so với năm 2020; năm 2022 tăng 17,9% so với năm 2021.

Bước sang 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế thế giới liên tục biến động, lạm phát tăng cao khiến nhu cầu thị trường thế giới giảm mạnh, giá nguyên vật liệu, chi phí logistics tăng... Kim ngạch xuất nhập khẩu của hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối mặt với nhiều thách thức trong đó có việc duy trì đơn hàng xuất khẩu, tìm kiếm đối tác…. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng, đối tác là hết sức cần thiết và có ý nghĩa trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng đã gợi mở và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu và xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam với hệ thống phân phối nước ngoài; góp phần khai thác có hiệu quả các thị trường truyền thống, nhất là những thị trường thành viên của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, xu hướng và cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu; một số vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi xuất khẩu sang một số thị trường trong và ngoài khu vực. Qua đó, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ trong việc hỗ trợ hoạt động xúc tiến xuất khẩu, hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các doanh nghiệp đối tác ký kết hợp tác xuất khẩu hàng hóa.

Trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023 (Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2023) vừa diễn ra từ ngày 03-08/8, trên 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã tham gia tích cực. Cùng với Hội nghị kết nối giao thương, hoạt động xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng đã cập nhật thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, xu hướng và cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu; tạo cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm các đối tác; tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường.

Với Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2023 được kỳ vọng là kênh hỗ trợ hiệu quả để các doanh nghiệp kết nối thành công với các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.