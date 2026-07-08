Đà Nẵng quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số

Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,52% trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ về tốc độ tăng trưởng. Với kết quả đạt được, Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong cả năm...

Khu Trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Số liệu từ Thống kê Thành phố Đà Nẵng cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố ghi nhận những kết quả tích cực với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,52%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11,22% cho cả năm theo mục tiêu được giao, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ các cấp, ngành và toàn thể nhân dân thành phố.

Theo kịch bản của Sở Tài chính Đà Nẵng, thành phố cần phải đạt mức tăng trưởng 12,74% trong 6 tháng cuối năm; trong đó quý III tăng 12,48% và quý IV tăng 12,99%.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến 30/6, thành phố giải ngân đạt 41,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, các ban quản lý dự án giải ngân đạt từ 35,13% đến 57,67%; các sở, ban, ngành đạt 64%; cấp xã, phường đạt 33,5% kế hoạch vốn.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố cũng điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn 6 tháng cuối năm, phấn đấu hết tháng 12/2026 giải ngân đạt 98% và đến 31/1/2027 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Tại phiên họp thường kỳ chiều ngày 6/7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật kịch bản tăng trưởng cho từng đơn vị, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu. Đặc biệt, ông yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc tiến độ đề ra, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo của Chủ tịch thành phố là việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng kêu gọi tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, ngành, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Tính đến 30/6, thành phố giải ngân đạt 41,5% kế hoạch vốn đầu tư công, và phấn đấu đến hết tháng 12/2026 sẽ đạt 98%, hoàn thành 100% kế hoạch vốn vào 31/1/2027.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an sinh xã hội, triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Ông kêu gọi sự quan tâm đầu tư phát triển các xã biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng mặc dù 6 tháng đầu năm thành phố đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Ông kêu gọi các cấp, ngành tuyệt đối không được chủ quan, phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, Đà Nẵng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của khu vực miền Trung. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của thành phố hứa hẹn sẽ mang lại những thành tựu đáng tự hào, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.