Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Theo Bộ Xây dựng, tuyến chính của hai dự án thành phần đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các nhà thầu hoàn thành thi công. Tuy nhiên, để sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, Bộ đã nhiều lần chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, xử lý các tồn tại như lún lệch tại vị trí đường đầu cầu, cống và các vị trí đã khắc phục nhưng chưa bảo đảm độ bằng phẳng; đồng thời yêu cầu chủ động nguồn vật liệu, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại theo kế hoạch.
Dù vậy, Bộ Xây dựng đánh giá Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan chưa nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo. Tiến độ thi công các hạng mục còn lại tiếp tục chậm, việc khắc phục các tồn tại chưa triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình khai thác.
Để chấn chỉnh công tác quản lý dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân chưa quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời rà soát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Bộ và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình cũng như kết quả giải ngân vốn được giao.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị tư vấn thường xuyên quan trắc, theo dõi trong thời gian bảo hành công trình; kịp thời xử lý bù lún để bảo đảm độ bằng phẳng khi khai thác; hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ thiết kế, hồ sơ điều chỉnh và số liệu quan trắc trong suốt quá trình thi công cũng như giai đoạn bảo hành.
Đối với các nhà thầu, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu; sử dụng linh hoạt cả nguồn vật liệu từ các mỏ thương mại khi cần thiết; đồng thời huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ.
Bộ cũng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức họp kiểm điểm hằng tuần để đánh giá kết quả thực hiện. Đối với các hạng mục chậm tiến độ, nhà thầu phải có giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp như bổ sung thiết bị, nhân lực, vật tư hoặc tăng ca, tăng kíp. Trường hợp nhà thầu không có khả năng khắc phục, Ban Quản lý dự án phải khẩn trương điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ theo đúng quy định của hợp đồng.
Về công tác giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành nhằm kịp thời giải ngân, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các nhà thầu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã được bố trí.
Bộ Xây dựng đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành khai thác tuyến cao tốc; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác.
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