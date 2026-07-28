Thứ Ba, 28/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

M Minh Kiệt

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục chuyên ngành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân Dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau...

Một đoạn công trường thi công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh
Một đoạn công trường thi công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh

Theo Bộ Xây dựng, tuyến chính của hai dự án thành phần đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các nhà thầu hoàn thành thi công. Tuy nhiên, để sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, Bộ đã nhiều lần chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, xử lý các tồn tại như lún lệch tại vị trí đường đầu cầu, cống và các vị trí đã khắc phục nhưng chưa bảo đảm độ bằng phẳng; đồng thời yêu cầu chủ động nguồn vật liệu, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Dù vậy, Bộ Xây dựng đánh giá Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan chưa nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo. Tiến độ thi công các hạng mục còn lại tiếp tục chậm, việc khắc phục các tồn tại chưa triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Để chấn chỉnh công tác quản lý dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân chưa quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời rà soát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Bộ và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình cũng như kết quả giải ngân vốn được giao.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị tư vấn thường xuyên quan trắc, theo dõi trong thời gian bảo hành công trình; kịp thời xử lý bù lún để bảo đảm độ bằng phẳng khi khai thác; hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ thiết kế, hồ sơ điều chỉnh và số liệu quan trắc trong suốt quá trình thi công cũng như giai đoạn bảo hành.

Đối với các nhà thầu, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu; sử dụng linh hoạt cả nguồn vật liệu từ các mỏ thương mại khi cần thiết; đồng thời huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ.

Bộ cũng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức họp kiểm điểm hằng tuần để đánh giá kết quả thực hiện. Đối với các hạng mục chậm tiến độ, nhà thầu phải có giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp như bổ sung thiết bị, nhân lực, vật tư hoặc tăng ca, tăng kíp. Trường hợp nhà thầu không có khả năng khắc phục, Ban Quản lý dự án phải khẩn trương điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ theo đúng quy định của hợp đồng.

Về công tác giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành nhằm kịp thời giải ngân, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các nhà thầu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã được bố trí.

Bộ Xây dựng đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành khai thác tuyến cao tốc; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Cao tốc VnEconomy đầu tư VnEconomy đường bộ VnEconomy hạ tầng - giao thông VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Dòng vốn FDI chất lượng cao mở ra chu kỳ hợp tác mới giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Dòng vốn FDI chất lượng cao mở ra chu kỳ hợp tác mới giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Với hơn 95 tỷ USD vốn đầu tư và hơn 10.400 dự án còn hiệu lực, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, dòng vốn từ Hàn Quốc đang dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, mở ra giai đoạn hợp tác mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2026

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2026

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư, xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng...

Những tác động từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với Việt Nam

Những tác động từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với Việt Nam

Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Các cam kết trong Nghị định thư Montreal nhằm quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ôzôn.

VnEconomy Lộ trình chuyển đổi cho doanh nghiệp theo Nghị định thư Montreal

Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy