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Phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết sân bay Nội Bài trong năm 2026

T Tuấn Khang

Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về nội dung liên quan đến Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài...

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huỳnh Dũng
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huỳnh Dũng

Theo kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội, Dự án Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dù được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ lâu nhưng đến nay chưa hoàn thành quy hoạch chi tiết, chưa xác định phạm vi ranh giới, chưa cắm mốc quản lý và chưa triển khai các bước tiếp theo. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong khu vực quy hoạch khi nhiều công trình hạ tầng xã hội, công trình dân sinh và nhà ở xuống cấp nhưng không thể đầu tư, cải tạo hoặc xây dựng mới, trong khi chưa có phương án di dời cụ thể.

Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết thực hiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1958/QĐ-BXD ngày 6/11/2025 và giao các cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch trong giai đoạn 2025-2026.

Theo Bộ Xây dựng, do Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có vai trò đặc biệt quan trọng, trong khi quỹ đất phát triển hạn chế, Bộ đã giao Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế để lập quy hoạch chi tiết, nhằm tối ưu hóa quỹ đất, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng Thủ đô.

Đến nay, đơn vị tư vấn quốc tế đang hoàn thiện báo cáo đầu kỳ và đã đề xuất một số phương án quy hoạch nhằm bảo đảm khả năng phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo công suất định hướng.

Để bảo đảm tính khả thi của phương án quy hoạch, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ làm việc và lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội trong tháng 8/2026 sau khi đơn vị tư vấn hoàn thiện các phương án nghiên cứu.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Sau khi Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xác định ranh giới cảng hàng không để phục vụ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy định.

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