Phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết sân bay Nội Bài trong năm 2026

Theo kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội, Dự án Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dù được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ lâu nhưng đến nay chưa hoàn thành quy hoạch chi tiết, chưa xác định phạm vi ranh giới, chưa cắm mốc quản lý và chưa triển khai các bước tiếp theo. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong khu vực quy hoạch khi nhiều công trình hạ tầng xã hội, công trình dân sinh và nhà ở xuống cấp nhưng không thể đầu tư, cải tạo hoặc xây dựng mới, trong khi chưa có phương án di dời cụ thể.
Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết thực hiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1958/QĐ-BXD ngày 6/11/2025 và giao các cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch trong giai đoạn 2025-2026.
Theo Bộ Xây dựng, do Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có vai trò đặc biệt quan trọng, trong khi quỹ đất phát triển hạn chế, Bộ đã giao Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế để lập quy hoạch chi tiết, nhằm tối ưu hóa quỹ đất, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng Thủ đô.
Đến nay, đơn vị tư vấn quốc tế đang hoàn thiện báo cáo đầu kỳ và đã đề xuất một số phương án quy hoạch nhằm bảo đảm khả năng phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo công suất định hướng.
Để bảo đảm tính khả thi của phương án quy hoạch, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ làm việc và lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội trong tháng 8/2026 sau khi đơn vị tư vấn hoàn thiện các phương án nghiên cứu.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Sau khi Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xác định ranh giới cảng hàng không để phục vụ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy định.
Với hơn 95 tỷ USD vốn đầu tư và hơn 10.400 dự án còn hiệu lực, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, dòng vốn từ Hàn Quốc đang dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, mở ra giai đoạn hợp tác mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục chuyên ngành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân Dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau...
Đổi mới sáng tạo không chỉ được đánh giá qua số startup hay bằng sáng chế, mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế và tác động tích cực đối với xã hội, thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường…
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư, xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng...
Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...