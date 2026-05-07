Đà Nẵng tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó sẽ siết chặt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khoáng sản…

UBND Thành phố Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản. Tăng cường công tác phối hợp, xử lý kịp thời, chặt chẽ các hồ sơ, thủ tục liên quan để cấp phép thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản theo đúng quy định; tất cả các mỏ đã trúng đấu giá đều phải được đưa vào khai thác sớm nhất có thể; đẩy mạnh công tác khoanh định, phê duyệt khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bổ sung vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

"Các mỏ không nằm trong danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều phải được đưa ra đấu giá công khai, minh bạch, đúng quy định. Sớm chấm dứt tình trạng khan hiếm, đầu cơ tích trữ, nâng giá nguyên vật liệu xây dựng thông thường, khai thác khoáng sản trái phép...", văn bản của Thành phố nêu rõ.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản theo phân cấp.

Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chỉ cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp khi bắt buộc phải san gạt, đào đắp bề mặt địa hình tạo mặt bằng xây dựng các hạng mục của công trình đó. Thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh, phê duyệt lại, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động rà soát nhu cầu sử dụng khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, khoanh định để đề xuất bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, các khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ nhu cầu sử dụng tại địa phương.

Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản, các chủ bến bãi trên địa bàn quản lý; chỉ cho phép doanh nghiệp tiến hành thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản, chủ bến bãi đưa bến bãi vào hoạt động khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố các nội dung gồm: phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá kịp thời, công khai, minh bạch, đúng pháp luật tất cả các khu vực, các mỏ đã được quy hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để được cấp phép, sớm đưa mỏ vào khai thác.

Đồng thời, khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định, đặc biệt là các khu vực khoáng sản nhóm III, nhóm IV làm vật liệu xây dựng thông thường, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang có nhiều dự án quy mô lớn, việc siết chặt quản lý tài nguyên, khoáng sản được xem là giải pháp quan trọng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thành phố, qua tổng hợp danh mục các dự án trọng điểm quy mô lớn, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 – 2030, Đà Nẵng có 81 dự án, gồm 33 dự án sử dụng vốn đầu tư công; 15 dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp (vốn nhà nước, vốn ODA và vốn của nhà đầu tư); 33 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.