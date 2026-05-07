Bất động sản

Đà Nẵng tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Thanh Xuân

07/05/2026, 13:44

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó sẽ siết chặt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khoáng sản…

Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản. Tăng cường công tác phối hợp, xử lý kịp thời, chặt chẽ các hồ sơ, thủ tục liên quan để cấp phép thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản theo đúng quy định; tất cả các mỏ đã trúng đấu giá đều phải được đưa vào khai thác sớm nhất có thể; đẩy mạnh công tác khoanh định, phê duyệt khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bổ sung vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

"Các mỏ không nằm trong danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều phải được đưa ra đấu giá công khai, minh bạch, đúng quy định. Sớm chấm dứt tình trạng khan hiếm, đầu cơ tích trữ, nâng giá nguyên vật liệu xây dựng thông thường, khai thác khoáng sản trái phép...", văn bản của Thành phố nêu rõ.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản theo phân cấp.

Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chỉ cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp khi bắt buộc phải san gạt, đào đắp bề mặt địa hình tạo mặt bằng xây dựng các hạng mục của công trình đó. Thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh, phê duyệt lại, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động rà soát nhu cầu sử dụng khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, khoanh định để đề xuất bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, các khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ nhu cầu sử dụng tại địa phương.

Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản, các chủ bến bãi trên địa bàn quản lý; chỉ cho phép doanh nghiệp tiến hành thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản, chủ bến bãi đưa bến bãi vào hoạt động khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố các nội dung gồm: phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá kịp thời, công khai, minh bạch, đúng pháp luật tất cả các khu vực, các mỏ đã được quy hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để được cấp phép, sớm đưa mỏ vào khai thác.

Đồng thời, khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định, đặc biệt là các khu vực khoáng sản nhóm III, nhóm IV làm vật liệu xây dựng thông thường, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang có nhiều dự án quy mô lớn, việc siết chặt quản lý tài nguyên, khoáng sản được xem là giải pháp quan trọng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thành phố, qua tổng hợp danh mục các dự án trọng điểm quy mô lớn, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 – 2030, Đà Nẵng có 81 dự án, gồm 33 dự án sử dụng vốn đầu tư công; 15 dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp (vốn nhà nước, vốn ODA và vốn của nhà đầu tư); 33 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Phát triển vật liệu xanh cần tiếp cận bài bản và đi vào thực chất

Giá vật liệu xây dựng leo thang làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào

Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết các dự án tồn đọng, với 838 dự án và khu đất đã được tháo gỡ vướng mắc. Đây là một phần của Kế hoạch 34, một sáng kiến nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong phát triển đô thị…

Sáng 6/5, Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải ngày càng rõ nét, việc thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới cách tiếp cận, từ khâu thiết kế, hoàn thiện cơ chế thực thi đến nâng cao nhận thức thị trường, nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn…

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, đề xuất nhiều mức hỗ trợ cụ thể…

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến tập trung vào nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

