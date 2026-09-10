Đà Nẵng: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số thu hút đầu tư công nghệ cao

Cùng với việc số hóa 100% thủ tục có thể tiếp nhận, giải quyết trên không gian mạng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) đang tiếp tục đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu chức năng, tạo nền tảng thu hút các doanh nghiệp triển khai đầu tư những dự án quy mô lớn, công nghệ cao trên địa bàn thành phố...

Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh Thanh Hòa

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong việc cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, DSEZA đã tập trung vào cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cụ thể, Ban đã giải quyết 459 hồ sơ một cửa, đảm bảo 100% hồ sơ được xử lý đúng hoặc trước hạn. Công tác số hóa và chuẩn hóa quy trình cũng được chú trọng, giúp nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng được triển khai theo hướng phục vụ trực tiếp công tác quản lý và thu hút đầu tư. DSEZA đã đưa vào khai thác dữ liệu BIM-GIS tại các vị trí Khu thương mại tự do (FTZ) và thí điểm BIM-GIS trong quản lý đầu tư, xây dựng. Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng được xây dựng, cùng với việc nghiên cứu các mô hình FTZ thông minh, Digital Twin và logistics không gian tầm thấp.

Nhiều dự án quan trọng đã được đảm bảo tiến độ, như Khu công nghiệp Điện Tiến - Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng với quy mô 249,8ha và tổng vốn 3.730 tỷ đồng, hay Khu công nghiệp Hòa Ninh với quy mô hơn 400ha và vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2026, DSEZA đã tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4/7 vị trí FTZ với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá cao những kết quả đạt được của DSEZA, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố. DSEZA cũng được lãnh đạo thành phố khuyến khích đẩy mạnh xúc tiến, thu hút và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, chuyển từ xúc tiến dàn trải sang xúc tiến theo từng ngành, chuỗi giá trị và dự án cụ thể. Đặc biệt, tập trung thu hút các tập đoàn công nghệ, hàng không, điện tử, AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, dược phẩm, công nghệ sinh học và logistics.

Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc thu hút đầu tư công nghệ cao thông qua cải cách hành chính và chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với thành phố.