Đà Nẵng:Tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động bất động sản

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động bất động sản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường hiệu quả quản lý …

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở trên địa bàn; các chủ đầu tư dự án bất động sản; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, Sở lưu ý các đơn vị ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 của Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Hằng năm, các tổ chức có trách nhiệm đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện quy trình nhận biết khách hàng, bao gồm việc thu thập, xác minh và cập nhật thông tin; rà soát các giao dịch, khách hàng và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao, đồng thời, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền một cách cụ thể, rõ ràng.

Bên cạnh đó, các tổ chức phải đánh giá rủi ro rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá theo đúng quy định pháp luật, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.

Đối với những giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên cần được báo cáo kịp thời tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Sở Xây dựng cũng khuyến nghị các tổ chức truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để tải về báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro trong lĩnh vực bất động sản; hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để được cung cấp văn bản hướng dẫn chi tiết và thông tin cập nhật liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 9, cùng UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, góp phần nâng cao nhận thức và bảo đảm thực thi hiệu quả công tác này trên địa bàn thành phố.