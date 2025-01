Đà tăng của giá vàng bị ghìm lại vì đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu đi lên

Giá vàng thế giới có lúc tăng tới 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/1) nhưng không giữ được thành quả tăng này cho tới cuối phiên. Áp lực mất giá đối với vàng đã tăng lên khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có bước tiến mới sau những số liệu khả quan về kinh tế Mỹ.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 12,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,46%, đạt 2.649,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức tăng khi chốt phiên này chỉ bằng một nửa so với mức tăng của giá vàng ở thời điểm lập đỉnh của phiên.

Gần 7h sáng nay (8/1) tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng 0,3 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,01%, giao dịch ở mức 2.649,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 81,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ trong tháng 12 đạt mức tăng trưởng mạnh hơn dự báo. Cùng với đó, số liệu từ Cục Thống kê lao đông Mỹ (BLS) cho thấy số đầu việc cần tuyển dụng ở thời điểm cuối tháng 11 tăng 259.000 công việc so với tháng trước đó, đạt 8,098 triệu công việc.

Những số liệu này làm gia tăng mối lo về sự dai dẳng của lạm phát. Sau khi hai báo cáo trên được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục xu hướng leo thang vốn có của thời gian gần đây do mối lo rằng kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể khiến lạm phát tăng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát mốc 4,7%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2024.

Tỷ giá đồng USD cũng tăng trở lại từ mức thấp nhất 1 tuần thiết lập trong phiên trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên với mức tăng 0,39%, đạt 108,68 điểm.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường hiện dự báo Fed chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2025, từ chỗ dự báo hai lần giảm lãi suất trong cả năm đưa ra vào tháng 12. Đối với cuộc họp vào cuối tháng này của Fed, khả năng giữ nguyên lãi suất là hơn 95%.

Tất cả những diễn biến này đều không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD.

“Dữ liệu mạnh hơn dự báo về số vị trí cần tuyển dụng và chỉ số ngành dịch vụ đều cho thấy nền kinh tế đang mạnh, đồng thời phản ánh mối rủi ro lạm phát tăng, điều có thể khiến Fed giữ nguyên lãi suất qua tháng 3”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sự khó lường của chính sách thuế quan trước thềm lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1 tới đang làm dấy lên mối lo ngại về đường đi của lãi suất Fed trong tương lai. Thị trường đang tính đến khả năng thuế quan có thể khiến lạm phát ở Mỹ tăng, qua đó hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Fed và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại gia tăng cũng có thể là một lý do để nhà đầu tư nắm giữ vàng cho mục đích phòng ngừa rủi ro.

Nói cách khác, đang có quá nhiều yếu tố bất định và trái chiều tác động lên giá vàng, khiến giá kim loại quý này khó hình thành một xu hướng rõ rệt. Trong phần lớn thời gian kể từ khi ông Trump tái đắc cử tới nay, giá vàng đã giằng co trong vùng 2.600-2.700 USD/oz.

Một thông tin khả quan mà nhà đầu tư vàng nhận được trong phiên giao dịch ngày thứ Ba là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ trong tháng 12. Số liệu chính thức cho thấy PBOC mua ròng 10 tấn vàng trong tháng qua, đánh dấu tháng mua ròng thứ hai liên tiếp sau đợt dừng mua kéo dài 6 tháng. Theo trang Kitco News, giới phân tích dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mua ròng vàng trong năm 2025.

“Hoạt động mua vàng của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng”, nhà phân tích Ricardo Evangelista của công ty ActivTrades nhận định.