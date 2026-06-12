Ưu tiên nguồn lực cho Hà Nội, khai thác tối đa dư địa phát triển

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội được xác định là một trong những đầu tàu kinh tế và sẽ tiếp tục được ưu tiên về nguồn lực, cơ chế. Tuy nhiên, đi kèm là phải nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa dư địa phát triển và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế quốc gia…

Chiều ngày 11/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đề cập tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và định hướng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, GRDP của Hà Nội tăng bình quân 6,57%. Bước sang năm 2026, riêng quý I ghi nhận mức tăng 7,87%, cao hơn mặt bằng chung của cả nước cho thấy xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực cũng cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lý.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Thu ngân sách đạt khoảng 370 nghìn tỷ đồng tương đương 58% dự toán. Giải ngân đầu tư công đạt gần 49 nghìn tỷ đồng tương ứng khoảng 40% và cao hơn rõ rệt so với mức bình quân cả nước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%. Đồng thời, Hà Nội cũng thu hút gần 3 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, xếp thứ 6/34 địa phương, trong khi lượng khách quốc tế ước đạt 4,8 triệu lượt, tăng gần 33%.

Theo ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển. Nổi bật là việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm như vành đai 1, vành đai 2,5 cùng 7 dự án cầu qua sông Hồng.

Song song, Hà Nội cũng tập trung xử lý các dự án tồn đọng. Đến nay, đã giải quyết được 24/341 dự án và đang tiếp tục xử lý 317/341 dự án ngoài ngân sách, góp phần từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP

Đánh giá tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Hà Nội, khẳng định những đóng góp quan trọng của Thủ đô đối với tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức vẫn còn hiện hữu.

Theo đó, tăng trưởng quý I/2026 chưa đạt như kịch bản đề ra, gây sức ép lớn cho mục tiêu cả năm ở mức 11%. Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng ở mức cao hơn bình quân chung. Việc huy động vốn xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài, còn hạn chế; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gia tăng; xuất khẩu một số ngành hàng chủ lực suy giảm.

Ngoài ra, các lĩnh vực công nghệ chiến lược và thu hút FDI chất lượng cao chưa tạo được bước đột phá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và quỹ tái định cư. Nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh tăng trưởng cao tiếp tục là thách thức lớn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu Hà Nội cần hướng tới mục tiêu thu ngân sách giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 3,7 triệu tỷ đồng; tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% để ưu tiên cho an sinh xã hội và hạ tầng trọng điểm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, vốn đầu tư công; tăng cường thu hút vốn tư nhân, ODA, FDI và phát triển thị trường vốn, trong đó có nghiên cứu phát hành trái phiếu Thủ đô cho các dự án động lực.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng sở, ngành và địa phương.

Thành phố cần khai thác tối đa dư địa tăng trưởng ở các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ; tài chính, ngân hàng; vận tải, kho bãi và xây dựng, đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát giá cả, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và nguyên nhiên vật liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai đồng bộ quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và các vướng mắc liên quan đến đất đai, hạ tầng.

Song song, kế hoạch rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cần hoàn thành trong quý III/2026 và đảm bảm nguyên tắc bố trí vốn tập trung, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025

“Hà Nội cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời khẩn trương xử lý 661 dự án tồn đọng, kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về định hướng dài hạn, Hà Nội cần đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo mục tiêu tăng trưởng cụ thể.

Cùng với đó, tập trung phát triển các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, robot, tự động hóa, hàng không - vũ trụ, an ninh mạng và công nghệ lượng tử, phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 22% GRDP vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội chủ động kiến nghị hoàn thiện chính sách về đất đai, thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở cho thuê. Với vai trò là cực tăng trưởng, Hà Nội sẽ tiếp tục được ưu tiên về nguồn lực và cơ chế, song cần nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và tăng trưởng chung của cả nước, Thủ tướng khẳng định.