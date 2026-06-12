Ưu tiên nguồn lực cho Hà Nội, khai thác tối đa dư địa phát triển
Lan Anh
12/06/2026, 08:16
Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội được xác định là một trong những đầu tàu kinh tế và sẽ tiếp tục được ưu tiên về nguồn lực, cơ chế. Tuy nhiên, đi kèm là phải nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa dư địa phát triển và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế quốc gia…
Chiều ngày 11/6
tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành
ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đề cập tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và định hướng mục tiêu tăng trưởng hai con số
trong thời gian tới.
Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy
trong giai đoạn
2021-2025, GRDP của Hà Nội tăng bình quân 6,57%. Bước sang năm 2026, riêng quý I ghi nhận mức tăng 7,87%, cao
hơn mặt bằng chung của cả nước cho thấy xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực cũng cơ cấu
kinh tế có sự chuyển dịch hợp lý.
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy
nhiều tín hiệu tích cực. Thu ngân sách đạt khoảng 370 nghìn tỷ đồng tương đương
58% dự toán. Giải ngân đầu tư công đạt gần 49 nghìn tỷ đồng tương ứng khoảng
40% và cao hơn rõ rệt so với mức bình quân cả nước.
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng với tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%. Đồng thời, Hà Nội cũng thu hút gần 3 tỷ USD
vốn FDI đăng ký mới, xếp thứ 6/34 địa phương, trong khi lượng khách quốc tế ước
đạt 4,8 triệu lượt, tăng gần 33%.
Theo ông
Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội TP.Hà
Nội, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển. Nổi bật
là việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm như vành đai
1, vành đai 2,5 cùng 7 dự án cầu qua sông Hồng.
Song song, Hà Nội cũng tập trung xử lý
các dự án tồn đọng. Đến nay, đã giải quyết được 24/341 dự án và đang tiếp tục xử
lý 317/341 dự án ngoài ngân sách, góp phần từng bước khơi thông nguồn lực cho
phát triển.
Đánh giá tại buổi làm việc, Thủ tướng
ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Hà Nội, khẳng định những đóng góp
quan trọng của Thủ đô đối với tăng trưởng chung của cả nước. Tuy
nhiên, nhiều khó
khăn, thách thức vẫn còn hiện hữu.
Theo đó, tăng trưởng quý I/2026 chưa đạt như kịch bản đề ra,
gây sức ép lớn cho mục tiêu cả năm ở mức 11%. Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng ở
mức cao hơn bình quân chung. Việc huy động vốn xã hội, đặc biệt là khu vực tư
nhân và đầu tư nước ngoài, còn hạn chế; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
gia tăng; xuất khẩu một số ngành hàng chủ lực suy giảm.
Ngoài ra, các lĩnh vực
công nghệ chiến lược và thu hút FDI chất lượng cao chưa tạo được bước đột phá.
Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và
quỹ tái định cư. Nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh tăng trưởng cao tiếp tục là
thách thức lớn.
Hà Nội cần hướng tới mục tiêu thu ngân sách giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 3,7 triệu tỷ đồng; tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% để ưu tiên cho an sinh xã hội và hạ tầng trọng điểm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, vốn đầu tư công; tăng cường thu hút vốn tư nhân, ODA, FDI và phát triển thị trường vốn, trong đó có nghiên cứu phát hành trái phiếu Thủ đô cho các dự án động lực.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026, giao nhiệm vụ cụ
thể tới từng sở, ngành và địa phương.
Thành phố cần khai thác tối đa dư địa
tăng trưởng ở các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch
vụ; tài chính, ngân hàng; vận tải, kho bãi và xây dựng, đồng thời bảo đảm nguồn
cung hàng hóa, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát giá cả, đặc biệt là các mặt
hàng thiết yếu và nguyên nhiên vật liệu.
Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai đồng bộ quy hoạch Thủ đô tầm nhìn
100 năm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và các vướng mắc liên quan đến đất
đai, hạ tầng.
Song song, kế hoạch rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030
cần hoàn thành trong quý III/2026 và đảm bảm nguyên tắc bố
trí vốn tập trung, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025
“Hà Nội cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời khẩn trương xử lý 661 dự
án tồn đọng, kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển”, Thủ
tướng nhấn mạnh.
Về định hướng dài hạn, Hà Nội cần đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc
gắn với chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và các ngành
công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo mục tiêu tăng trưởng cụ thể.
Cùng với đó, tập trung phát triển các công nghệ
lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, robot, tự động hóa, hàng không
- vũ trụ, an ninh mạng và công nghệ lượng tử, phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 22%
GRDP vào cuối năm 2026.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội chủ động kiến nghị hoàn thiện chính
sách về đất đai, thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở cho thuê. Với vai trò là cực tăng trưởng, Hà Nội sẽ tiếp tục được ưu tiên về
nguồn lực và cơ chế, song cần nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp nhiều hơn
cho ngân sách và tăng trưởng chung của cả nước, Thủ tướng khẳng định.
Thu ngân sách của Hà Nội đạt 137,1% dự toán, đứng đầu cả nước
22:38, 01/01/2026
Thu tiền từ sử dụng đất tại Hà Nội vượt 119% dự toán
19:35, 03/12/2025
Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi
PVcomBank và VNPT hợp tác chiến lược, kết nối sức mạnh tài chính và công nghệ số
Với thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 ký kết ngày 11/6/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hướng đến mục tiêu phát triển các giải pháp tài chính số, thanh toán số và dịch vụ tích hợp trên nền tảng công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và gia tăng giá trị cho khách hàng.
Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chủ chốt lên mức 2,25%...
OCB xác lập Kỷ lục Việt Nam về thu gom và xử lý pin cũ
Việc được xác lập Kỷ lục Việt Nam về thu gom và xử lý pin cũ là động lực để OCB xây dựng thêm các chương trình bảo vệ môi trường trong thời gian tới, đồng thời từng bước đưa thông điệp sống Xanh đến gần hơn với đời sống thường nhật…
Giá vàng phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran
Tín hiệu phục hồi xuất hiện vào những giờ cuối của phiên tại thị trường Mỹ, khi ông Trump tuyên bố đã hủy kế hoạch tấn công Iran vào cùng ngày...
Chi tiêu tăng mạnh, các chính phủ phát hành trái phiếu qua ngân hàng nhiều kỷ lục
Trong bối cảnh chi tiêu công tăng mạnh, các chính phủ trên toàn cầu đang phát hành nợ qua các ngân hàng với tốc độ chưa từng thấy...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: