Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng
Song Hoàng
21/04/2026, 10:49
Mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để bảo đảm đời sống cho đa số người làm khu vực công...
Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất,
Quốc hội khóa XVI, sáng 21/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường, về đánh giá bổ
sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước
năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách
nhà nước những tháng đầu năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp.
Phát biểu về tiến trình cải
cách chính sách tiền lương, đại biểu Thạch Phước Bình – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh
Long khẳng định, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ mang ý nghĩa kỹ
thuật, mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến đời sống, động lực làm việc và
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Trong những năm gần đây,
Nhà nước đã có những bước điều chỉnh tích cực khi nâng mức lương cơ sở từ 1,49
triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, 2,34 triệu đồng/tháng và dự kiến tiếp tục tăng
lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra
hiện nay không còn là “có tăng hay không”, mà là tăng ở mức nào để vừa bảo đảm
đời sống, vừa phù hợp với khả năng ngân sách, đồng thời tạo động lực phát triển
khu vực công.
Đại biểu Thạch Phước
Bình đánh giá mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp
lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để bảo đảm đời sống cho đa số người làm
khu vực công.
Đại biểu nêu thực tế, một
công chức mới vào nghề với hệ số 1,86 chỉ đạt khoảng 4,7 triệu đồng/tháng (trước
khi trừ bảo hiểm). Trong khi chi phí sinh hoạt tối thiểu tại đô thị phổ biến
khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa thu
nhập và nhu cầu sống cơ bản.
Hệ quả là, người lao động
khó sống độc lập bằng lương, phải phụ thuộc vào nguồn thu nhập bổ sung; giảm động
lực và chất lượng cuộc sống. Do đó, mức 2,53 triệu đồng chỉ đạt mục tiêu ổn định,
chưa đạt mục tiêu bảo đảm đời sống.
Mặt khác, từ ngày
01/01/2026, lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp đã lên 5,31 triệu đồng
ở vùng I, 4,73 triệu ở vùng II, 4,14 triệu ở vùng III, 3,70 triệu ở vùng IV;
bình quân 4 vùng là khoảng 4,47 triệu đồng/tháng.
Nếu lấy mức lương cơ sở mới
2,53 triệu nhân với hệ số khởi điểm thấp thường gặp 1,86, tiền lương theo công
thức cũ chỉ khoảng 4,706 triệu đồng/tháng; với hệ số 2,10 thì khoảng 5,313 triệu
đồng/tháng.
Nói cách khác, người ở nhóm thấp nhất chỉ vừa nhỉnh hơn mức lương tối
thiểu vùng bình quân, còn người nhóm 2,10 chỉ vừa chạm ngưỡng vùng I. Với mặt bằng
chi phí đô thị, đó là mức “cầm cự”, chưa phải mức “bảo đảm cuộc sống ổn định”.
Bên cạnh đó, áp lực chi
tiêu cũng không hề nhỏ. Ngay trong năm 2025, nhiều nhóm chi phí thiết yếu tăng
nhanh hơn CPI chung, như nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 8,30%, còn
thuốc và dịch vụ y tế tăng 12,92%.
Điều này rất quan trọng vì đây là các khoản
chi “khó né” của hộ gia đình công chức, viên chức. Vì vậy, dù lương cơ sở tăng
8,12%, cảm nhận thực tế của nhiều người vẫn có thể là “đỡ hơn trước” chứ chưa đạt
mức an tâm, nhất là khi còn nuôi con, thuê nhà, đi lại, học hành và chăm sóc y
tế.
Từ các phân tích thực tiễn
về thu nhập và chi phí sống, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, mức 2,65 –
2,70 triệu đồng/tháng như một phương án hợp lý và khả thi hơn trong giai đoạn
hiện nay.
Về mặt thu nhập thực tế, với mức này người có hệ số 1,86 có thể đạt
khoảng 4,9 – 5,0 triệu đồng/tháng, người hệ số 2,1 đạt trên 5,5 triệu đồng/tháng.
So với mức 2,53 triệu thì thu nhập tăng thêm khoảng 200.000 – 400.000 đồng/tháng.
Đây là mức tăng có ý nghĩa rõ rệt đối với nhóm thu nhập thấp. Quan trọng hơn, mức
này giúp thu hẹp khoảng cách với lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp;
giảm áp lực thiếu hụt chi tiêu thiết yếu.
Về mặt đời sống và tâm lý
xã hội, mức tăng lên 2,65 – 2,70 triệu đồng tuy chưa thể bảo đảm hoàn toàn “sống
được bằng lương” ở đô thị lớn, nhưng có ý nghĩa quan trọng: giúp người lao động
giảm phụ thuộc vào nguồn thu nhập ngoài lương; tạo cảm nhận rõ ràng về sự cải
thiện thu nhập, thay vì chỉ “tăng danh nghĩa”; góp phần ổn định tâm lý và nâng
cao động lực làm việc.
Đặc biệt, trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu như
nhà ở, y tế, điện nước tăng nhanh hơn CPI chung, thì việc tăng lương ở mức đủ lớn
để “cảm nhận được” là rất cần thiết.
Về mặt cân đối ngân sách,
đại biểu Thạch Phước Bình phân tích, mức 2,65 - 2,70 triệu có ưu điểm không tạo
áp lực quá lớn lên ngân sách nhà nước; có thể thực hiện nếu đi kèm tinh giản
biên chế, cơ cấu lại chi tiêu công, giảm các khoản chi kém hiệu quả. Điểm mấu
chốt là đạt được sự cân bằng giữa khả năng chi trả và yêu cầu cải thiện đời sống.
