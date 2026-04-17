Trang chủ Dân sinh

TP.HCM lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5 do nghỉ lễ

Nhật Dương

17/04/2026, 18:09

Do trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lùi lịch chi trả với người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản sang ngày 4/5; nhận bằng tiền mặt từ ngày 11/5...

Ảnh minh họa.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026. Bắt đầu làm việc từ ngày 4/5/2026 (thứ Hai).

Thực hiện theo thông báo trên, chiều 17/4, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4/5/2026.

Đối với hình thức chi trả tiền mặt: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11/5 đến ngày 12/5 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13/5 đến hết ngày 25/5 tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện.

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ Nhật, ngày lễ, Tết, thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Trước đó, theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 4 trở đi, đơn vị này sẽ chuyển khoản tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, Hệ thống Bưu điện thành phố tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25.

Như vậy, so với lịch chi trả thông thường, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 bị trễ hơn, do trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Riêng trong kỳ chi trả tháng 3/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cho 354.321 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là 338.487 người (đạt tỷ lệ 95,53%), và 15.834 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

