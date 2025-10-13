Thứ Hai, 13/10/2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, họp phiên trù bị

Thanh Thủy

13/10/2025, 17:48

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã họp phiên trù bị dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, với sự tham dự của 546 đại biểu...

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị - Ảnh: BTC.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị - Ảnh: BTC.

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung hai nội dung chính: tổng kết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp vào thành công của Đại hội theo phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Sáng tạo.”

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phiên trù bị sáng 13/10  - Ảnh: BTC
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phiên trù bị sáng 13/10  - Ảnh: BTC

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Đại hội lần này có bước cải cách lớn về tư duy và nhận thức, khi áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong tổ chức nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí. Vì vậy, đại biểu không nhận tài liệu giấy, toàn bộ nội dung và chương trình được cập nhật trên phần mềm đại hội số.

Các văn kiện của Thành phố được xây dựng bài bản, nghiêm túc, công phu và khoa học, đã được thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi tại nhiều hội nghị và trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Bộ Chính trị đã thảo luận, cho ý kiến toàn diện, sâu sắc, và Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện qua 6 lần dự thảo trước khi trình Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội - Ảnh: BTC.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội - Ảnh: BTC.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến chất lượng, chủ động chuẩn bị nội dung và tích cực thảo luận, phát biểu tại Đại hội.

Đối với Báo cáo Chính trị và dự thảo nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị đại biểu chuẩn bị kỹ phát biểu, tập trung đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời phân tích nguyên nhân, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra;  đại biểu cần khách quan, trung thực, làm rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình, cũng như việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu đánh giá, phân tích, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn của thành phố để đảm bảo tính khả thi trong triển khai.

Robot lễ tân tiếp đón các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: VGP
Robot lễ tân tiếp đón các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: VGP

Bí thư Thành ủy chia sẻ tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương khác trên tất cả các phương diện; xây dựng Thành phố mang tên Bác là Thành phố xã hội chủ nghĩa của Việt Nam - nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Do đó, Đại hội phải thảo luận, xác định giải pháp phát triển tạo ra được động lực mới, những chuyển biến căn bản ở mọi lĩnh vực để phát triển Thành phố nhanh, bền vững hơn nữa.

Từ khóa:

Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 phát triển kinh tế

Chủ đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đại biểu quốc hội phàn nàn tình trạng ép mua bảo hiểm vẫn chưa chấm dứt

Đại biểu quốc hội phàn nàn tình trạng ép mua bảo hiểm vẫn chưa chấm dứt

Tại phiên họp ngày 13/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu tiếp tục nêu thực tế người dân vẫn gặp khó khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, thậm chí bị “ép mua” thông qua các kênh trung gian như ngân hàng…

Định hướng mới cho Đảng bộ Chính phủ trong kỷ nguyên phát triển

Định hướng mới cho Đảng bộ Chính phủ trong kỷ nguyên phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, chuyển mạnh từ “tư duy hành chính sang tư duy phục vụ”, từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để người dân hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để người dân hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thừa nhận hợp đồng tham gia bảo hiểm vẫn còn các điều khoản dài, làm người dân khi tham gia bảo hiểm khó hiểu. Chính vì vậy khi sửa đổi luật lần này cần minh bạch rõ ràng để hướng dẫn người dân khi tham gia ký kết bảo hiểm hiểu rõ quyền lợi của mình...

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tham gia hội chợ đưa các mặt hàng vào Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Đổi mới và phát triển bền vững

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Đổi mới và phát triển bền vững

Chiều ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên thảo luận tại hội trường với sự điều hành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

