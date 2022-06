Đại hội đồng cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons 2022: Thiết lập mục tiêu tăng trưởng mới

Với chủ đề “Bệ phóng vững vàng - Bứt phá vươn xa”, Đại hội đã thông qua 3 báo cáo và 9 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của Công ty trong một năm khó khăn chung của cả nền kinh tế và kiên định với mục tiêu chiến lược cho những năm tiếp theo.

NĂM 2021: CÁC CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo HTN cho biết năm vừa qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội kéo dài đã tác động việc thi công các công trình trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án và tình hình kinh doanh của đa số doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, chính nhờ thấu hiểu thị trường, năng lực tài chính mạnh mẽ và sự linh hoạt trong điều hành kinh doanh, HTN đã vượt qua năm 2021 với nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể: Doanh thu thuần ghi nhận ở mức 6.164 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế là 241 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ; Tổng tài sản của Công ty đạt 7.688 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2021), tăng 39% so với đầu năm; Vốn điều lệ đạt 891 tỷ đồng, tăng 170% (tính đến ngày 31/12/2021) so với đầu năm.

Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, HTN nằm trong top doanh nghiệp có backlog cao nhất với gần 30.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons năm 2022.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã dẫn dắt, quản trị Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:80 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 80 cổ phiếu). Đây là mức cổ tức cao nhất được chi trả kể từ khi cổ phiếu HTN được niêm yết trên sàn HOSE từ cuối năm 2018. Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thực hiện tốt các chính sách và chế độ cho người lao động; qua đó góp phần xây dựng niềm tin đối với các bên liên quan, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Với những thành quả đó, HTN đã lọt vào Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín nhất năm 2022, Top 5 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và Top 3 Công ty xây dựng có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên HOSE năm 2021.

NĂM 2022: CỦNG CỐ TIỀM LỰC TÀI CHÍNH, CHI TRẢ CỔ TỨC 12%

Với hành trình tích lũy kinh nghiệm và củng cố năng lực suốt 15 năm cùng kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng tích cực, năm 2022, HTN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi công và áp dụng những biện pháp quản trị, điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới.

Kiên định với chiến lược phát triển đã trình bày với cổ đông qua các kỳ Đại hội, năm 2022, Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Chương trình ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có những đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 2.673.492 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Để tăng cường năng lực về vốn, Đại hội đã thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hiện kéo dài đến hết quý 2/2023. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ Công ty dự kiến đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành giúp Công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ nhằm hỗ trợ quản lý thi công và đảm bảo tăng trưởng bền vững,

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Hưng Thịnh Incons luôn chú trọng việc kiện toàn cơ chế quản trị và đề cao trách nhiệm với cổ đông. ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Như vậy, Công ty sẽ chi gần 107 tỷ đồng trong năm 2022 để trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội cũng thống nhất thông qua các nội dung quan trọng khác như: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty; Điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh.

Lần đầu tiên tổ chức kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HTN đã cho thấy những nỗ lực của Ban lãnh đạo HTN trong việc minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông được tham gia, phát biểu ý kiến đối với các vấn đề quan trọng của Công ty. Phần Thảo luận tại Đại hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi và mang tính xây dựng khi tất cả các vấn đề quan tâm của cổ đông đều được Ban Chủ tọa giải đáp thỏa đáng.

Tập thể Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội, ông Thiệu Lê Bình - Thành viên Hội đồng Quản trị - cho biết: Với giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) 120.000 tỷ tới năm 2026 đã được Hội đồng Quản trị tính toán và dự phóng dựa theo 2 tiêu chí: thứ nhất là dựa vào chiến lược, kế hoạch phát triển dự án của Tập đoàn, chiến lược hợp tác với các chủ đầu tư bên ngoài; thứ hai là dựa vào năng lực và sự phát triển của HTN. “Con số 120.000 tỷ đồng còn thay đổi dựa trên việc đàm phán các hợp đồng thực tế. Giá trị đã ký sẽ được thực hiện qua nhiều năm. Để đạt được con số đó, chúng tôi phải nâng cao năng lực và tăng quy mô của HTN một cách toàn diện, nhằm đảm bảo cho việc phát triển bền vững của HTN trong dài hạn”, ông Bình chia sẻ.

Liên quan đến chiến lược hạ tầng gắn liền với các khu đô thị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTN - ông Nguyễn Đình Trung - cho biết thêm: Công ty đã chuẩn bị năng lực sẵn sàng để đẩy mạnh phát triển mảng này trong thời gian tới, qua đó định hình nên các khu đô thị mới đạt chuẩn mực quốc tế. Về chiến lược 2.0, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Thực chất của chiến lược này là khai thác thế mạnh của HTN về xây dựng, đầu tư. Chúng tôi có thể hợp tác với bất kỳ đối tác nào và cung cấp cho họ giải pháp trọn gói, từ dự án đầy đủ pháp lý cho tới khi ra thị trường. Như vậy, HTN không chỉ xây nhà đơn thuần và giao cho họ như các đơn vị khác mà kết hợp một quá trình để thể hiện rõ vai trò trong hệ sinh thái, trong đó HTN là đơn vị xây dựng, Hưng Thịnh Land là đơn vị phát triển dự án và PropertyX là đơn vị bán hàng. Chính điều này tạo ra giá trị đặc biệt của HTN trên thị trường”.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HTN đã thành công tốt đẹp với tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành cao, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh năm 2022 cùng năng lực điều hành của Ban lãnh đạo Công ty. Đây sẽ là nền tảng để HTN sẵn sàng bứt phá, vươn xa trên hành trình kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc và phồn vinh, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Được biết, cuối tháng 4/2022, Công ty đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.488 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 28% và 14% so với cùng kỳ, bám sát chỉ tiêu kinh doanh quý 1 đã đề ra. Theo tính chất chu kỳ của ngành xây dựng, quý 1 luôn là quý ghi nhận kết quả kinh doanh thấp nhất do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch về doanh thu và 16% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch vừa được Đại hội thông qua.