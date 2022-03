Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Vĩnh Phúc sẵn sàng cho Lễ hội Tây Thiên

Do những ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, 2 tháng đầu năm, chỉ có hơn 70 nghìn lượt khách tới khu di tích Tây Thiên tham quan, vãn cảnh, cầu sức khỏe và bình an dịp đầu năm. Con số này thấp hơn đáng kể so với 24 nghìn lượt khách/ngày tới đây ở thời kỳ cao điểm trước dịch Covid-19.

Để kích cầu du lịch, khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn, ngày 15/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ khai mạc du lịch xuân Vĩnh Phúc năm 2022 với chủ đề “Du xuân trên đỉnh Tây Thiên” và phát động Chương trình Du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề “Du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn”.

Cùng với đền thờ Quốc Mẫu, Tây Thiên còn có nhiều đền, miếu thờ các vị Mẫu thần linh khác, như: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Thoải, Mẫu Thượng Ðịa và Mẫu Thượng Ngàn.

Theo đó, từ ngày 14-17/2 âm lịch, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Lễ hội Tây Thiên. Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Tây Thiên năm nay chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức phần Hội.

Trong đó, Lễ chính diễn ra vào ngày 17/3 ( tức ngày 15/2 Âm lịch) tại sân Đền Thỏng với nghi thức chồng kiệu; chủ lễ dâng hương và tuyên Chúc văn; các đại biểu lên dâng hương tại Đền, Chùa Thượng. Buổi chiều tại Đền Thỏng tổ chức lễ Tạ.

Du khách về Vĩnh Phúc ngoài việc thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh đặc sắc, còn được khám phá những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời của vùng đất non nước hữu tình, địa linh nhân kiệt.

Để tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND huyện Tam Đảo đã chỉ đạo Ban quản Di tích Tây Thiên phối hợp với Ban Quản lý Cáp treo Tây Thiên chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban quản lý Cáp treo Tây Thiên làm vệ sinh và thực hiện phun khử trùng hệ thống cabin cáp treo.

Theo đó, Ban quản lý Cáp treo Tây Thiên đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thực hiện phun khử trùng toàn bộ hệ thống xe điện, cabin cáp treo, khu dịch vụ, khu vực công cộng, đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên, phật tử, du khách. Đồng thời, bố trí khu vực cách ly và phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan để trực tiếp theo dõi, có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện có trường hợp nhiễm Covid-19.

Từ khu vực xe điện đến khu vực cáp, treo Ban quản lý Cáp treo Tây Thiên đã bố trí nhiều bàn để dung dịch rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí cho du khách không mang theo, đồng thời hướng dẫn du khách giữ khoảng cách ngồi xe điện, cabin, hoặc sẽ bố trí ưu tiên từng đoàn khách đi một chuyến xe hoặc cabin.

Khu vực xe điện được phun khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tới tham dự Lễ hội Tây Thiên.

“Những biện pháp chủ động trong phòng chống dịch tại khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên chắc chắn sẽ tạo sự an tâm, tin tưởng cho du khách trong hành trình “Đến với Phật, Về với Mẫu” trong những ngày đầu xuân”, ông Dương Quang Ứng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc cho biết.