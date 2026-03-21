"Dân văn phòng" cần cảnh giác với hội chứng ống cổ tay
Hoài Phương
21/03/2026, 12:15
Một phụ nữ ở Quảng Trị mới đây đã bị viêm hoại tử hai bàn tay sau khi tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay. Các bác sĩ cảnh báo: tiêm sai kỹ thuật có thể gây tàn phế vĩnh viễn…
Tê bì, đau nhức, lực tay yếu khiến việc cầm nắm vật dụng khó
khăn là những triệu chứng sớm của hội chứng ống cổ tay. ThS.BS Phạm Thị Ngọc
Linh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là bệnh lý thần
kinh ngoại biên phổ biến nhất ở bàn tay. Hội chứng này có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng phổ
biến nhất ở độ tuổi 40 - 60, tỷ lệ nữ giới mắc nhiều hơn nam.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, bệnh nhân
L.T.N.L. (46 tuổi, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng
sưng đau dữ dội vùng cổ tay – bàn tay, hạn chế vận động các ngón. Kết quả thăm
khám cho thấy bệnh nhân bị viêm hoại tử nặng sau tiêm kháng viêm, được chẩn
đoán biến chứng sau điều trị hội chứng ống cổ tay.
Sau thời gian điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ
Khoa Ngoại Thần kinh đã chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, giải phóng chèn
ép thần kinh giữa bàn tay trái. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện
rõ rệt và đang được chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật bàn tay phải.
Các bác sĩ cho biết, tiêm kháng viêm corticosteroid chỉ được
chỉ định trong trường hợp hội chứng ống cổ tay mức độ nhẹ đến trung bình, khi
điều trị nội khoa không hiệu quả, và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có
chuyên khoa. Tiêm sai vị trí hoặc không đảm bảo vô khuẩn có thể gây tổn thương
thần kinh giữa, viêm hoại tử gân, teo mỡ dưới da, lõm da vĩnh viễn hoặc nhiễm
trùng nặng.
Tương tự, chị N.T.H. (35 tuổi, Hà Nội) từng phải chịu đựng
những cơn tê nhức kéo dài ở tay trái. Đến bệnh viện thăm khám, chị được chẩn
đoán mắc hội chứng ống cổ tay và chỉ định phẫu thuật cắt dây chằng ngang, giải
phóng dây thần kinh giữa.
Theo tiến sĩ Vũ Đình Triển, khoa Chẩn đoán Chức năng,
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tê bì chân tay là cảm giác tê, châm chích ở
tay hoặc chân do dây thần kinh bị chèn ép. Trong đó, người bệnh thường cảm nhận
rõ nhất ở các ngón giữa và ngón trỏ. Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng
ngày, khiến việc cầm nắm, vận động trở nên khó khăn, gây cảm giác khó chịu kéo
dài.
Tê tay và hội chứng ống cổ tay thường gặp ở những người làm
nghề đòi hỏi vận động cổ tay lặp lại liên tục như nhân viên văn phòng, thợ thủ
công, công nhân may mặc, thợ mộc. Ngoài ra, phụ nữ sau sinh thường xuyên bế con
hoặc người có bệnh nền đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, gout, suy giáp... cũng
cần cảnh giác.
Theo TS. Vũ Đình Triển, hội chứng này là hậu quả của việc sử
dụng quá mức các dây chằng quanh dây thần kinh giữa ở cổ tay hoặc liên quan đến
một số bệnh lý nền. Khi vận động bàn tay, cổ tay nhiều, lặp lại trong thời gian
dài sẽ gây ra tình trạng sưng nề, phù nề, tổn thương chèn ép dây thần kinh giữa.
Ngoài ra, bệnh có thể gặp khi bị chấn thương do ngã, do chơi thể thao hoặc có bệnh
lý cổ tay như viêm khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp.
Ngày 19/3 vừa qua, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã
phối hợp với đoàn chuyên gia đến từ Đại học Stanford (Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo
khoa học với chủ đề "Chiến lược điều trị tổn thương phức tạp vùng chi
trên".
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia Đại học Stanford đã
tham gia khám bệnh, tư vấn và phẫu thuật trực tiếp cho người bệnh tại bệnh viện.
Đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho bác sĩ tham gia phẫu thuật, bao gồm nắn chỉnh
về giải phẫu và kiểm tra vận động ngay trong mổ, nhằm đạt kết quả phục
hồi chức năng tốt nhất cho người bệnh.
Tại hội thảo, TS. Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện
Quân y 175, cho hay trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi tỉ lệ người làm việc
văn phòng ngày càng gia tăng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị
công nghệ như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, các bệnh lý
liên quan đến cổ tay và bàn tay đang có xu hướng tăng rõ rệt.
Đáng chú ý so với trước đây, thời gian sử dụng các thiết bị
này kéo dài hơn đáng kể, khiến tần suất vận động cổ tay tăng lên và diễn ra
liên tục trong thời gian dài. Đặc biệt ở nhóm nhân viên văn phòng, việc sử dụng
máy tính với bàn phím và chuột thường xuyên, cũng như thói quen sử dụng điện
thoại, iPad trong nhiều giờ liền đã làm gia tăng áp lực lên vùng cổ tay.
Bên cạnh
đó, các yếu tố như bàn làm việc có chiều cao không phù hợp, tư thế ngồi sai hoặc
đặt cổ tay không đúng vị trí càng làm tăng nguy cơ phát sinh các bệnh lý vùng
bàn tay.
Theo bác sĩ Mừng, với "dân văn phòng", bệnh lý vùng bàn tay phổ biến là hội chứng
ống cổ tay. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường biểu hiện bằng cảm giác tê mỏi bàn
tay, đặc biệt ở vùng gan tay của các ngón 1, 2, 3 và 4. Người bệnh có thể cảm
thấy giảm lực khi cầm nắm, dễ làm rơi đồ vật hoặc cảm giác cầm không chắc. Khi
thực hiện động tác gập cổ tay, cảm giác tức và tê ở vùng cổ tay và các ngón tay
có xu hướng tăng lên.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể
tiến triển nặng, gây chèn ép dây thần kinh giữa tại ống cổ tay. Khi đó, người bệnh
có nguy cơ bị teo cơ vùng ô cái ở gan bàn tay, làm suy giảm chức năng vận động
và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động.
Tại buổi hội thảo, TS Lê Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa chi trên
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng
sớm như tê, đau hoặc mỏi cổ tay và bàn tay, người bệnh nên đến khám tại các cơ
sở chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được chẩn đoán chính xác. Việc can thiệp
kịp thời, bằng điều trị nội khoa hay phẫu thuật khi cần thiết, sẽ giúp giải
phóng chèn ép thần kinh, phục hồi chức năng hiệu quả và hạn chế tối đa các biến
chứng lâu dài.
Trước đó, sáng 17/3, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã
tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ
trợ dự báo sớm nguy cơ hội chứng ống cổ tay. Dự kiến, sản phẩm bao gồm:
phần mềm/ứng dụng AI dự phòng sớm hội chứng ống cổ tay, bộ dữ liệu và mô hình
AI huấn luyện, mô hình thử nghiệm hệ thống AI tại cơ sở y tế...
Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bài kiểm tra
nhanh về hội chứng ống cổ tay, để người dân tự chẩn đoán tại nhà. BSCKI.
Võ Văn Long, Phó trưởng Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược
TP.HCM - cơ sở 3, cho biết bài kiểm tra đang lantruyền thực chất là nghiệm pháp Phalen, một phương pháp lâm sàng thường dùng để
đánh giá sơ bộ hội chứng ống cổ tay.
Phương pháp này được thực hiện chính xác như sau: Người bệnh
gập hai cổ tay 90 độ sát vào nhau và giữ tư thế đó trong 60 giây. Nghiệm pháp
này dương tính khi các triệu chứng cảm giác xuất hiện theo vùng chi phối của
dây thần kinh giữa.
Tuy nhiên, kết quả từ nghiệm pháp Phalen dễ bị ảnh hưởng bởi
nhiều yếu tố như thời gian thực hiện, tư thế và sức khỏe người thực hiện. Do
đó, người dân không nên dựa vào kết quả này để tự kết luận về tình trạng bệnh
mà cần dựa vào các tiêu chuẩn chẩn đoán của cơ sở y tế có chuyên môn.
Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra
09:56, 17/03/2026
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
Ngành y tế TP.HCM triển khai hiệu quả “cực y tế chuyên sâu” tại các xã đảo
Đầu tháng 9/2025, TP.HCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao từ các bệnh viện hàng đầu ra công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đến nay, sau gần sáu tháng triển khai, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực…
Khám sàng lọc trước sinh: Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có trên 40.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh, tật bẩm sinh, chiếm tỉ lệ khoảng 3% tổng số trẻ sơ sinh. Đây là một con số rất lớn, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội…
Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo bệnh lý cơ xương khớp là nguyên nhân hàng đầu gây giảm khả năng vận động ở người trẻ trong bối cảnh xã hội ít vận động và sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều…
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
Với sự tham gia chủ động, sáng tạo của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, ngành y tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước tiệm cận và chinh phục những đỉnh cao y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: