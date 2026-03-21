Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

"Dân văn phòng" cần cảnh giác với hội chứng ống cổ tay

Hoài Phương

21/03/2026, 12:15

Một phụ nữ ở Quảng Trị mới đây đã bị viêm hoại tử hai bàn tay sau khi tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay. Các bác sĩ cảnh báo: tiêm sai kỹ thuật có thể gây tàn phế vĩnh viễn…

Người dân cần lưu ý nếu có cảm giác tức và tê ở vùng cổ tay và các ngón tay.

Tê bì, đau nhức, lực tay yếu khiến việc cầm nắm vật dụng khó khăn là những triệu chứng sớm của hội chứng ống cổ tay. ThS.BS Phạm Thị Ngọc Linh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là bệnh lý thần kinh ngoại biên phổ biến nhất ở bàn tay.  Hội chứng này có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi 40 - 60, tỷ lệ nữ giới mắc nhiều hơn nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, bệnh nhân L.T.N.L. (46 tuổi, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng sưng đau dữ dội vùng cổ tay – bàn tay, hạn chế vận động các ngón. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị viêm hoại tử nặng sau tiêm kháng viêm, được chẩn đoán biến chứng sau điều trị hội chứng ống cổ tay.

Sau thời gian điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, giải phóng chèn ép thần kinh giữa bàn tay trái. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt và đang được chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật bàn tay phải.

Các bác sĩ cho biết, tiêm kháng viêm corticosteroid chỉ được chỉ định trong trường hợp hội chứng ống cổ tay mức độ nhẹ đến trung bình, khi điều trị nội khoa không hiệu quả, và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có chuyên khoa. Tiêm sai vị trí hoặc không đảm bảo vô khuẩn có thể gây tổn thương thần kinh giữa, viêm hoại tử gân, teo mỡ dưới da, lõm da vĩnh viễn hoặc nhiễm trùng nặng.

Tê bì, đau nhức, lực tay yếu khiến việc cầm nắm vật dụng khó khăn là những triệu chứng sớm của hội chứng ống cổ tay.

Tương tự, chị N.T.H. (35 tuổi, Hà Nội) từng phải chịu đựng những cơn tê nhức kéo dài ở tay trái. Đến bệnh viện thăm khám, chị được chẩn đoán mắc hội chứng ống cổ tay và chỉ định phẫu thuật cắt dây chằng ngang, giải phóng dây thần kinh giữa.

Theo tiến sĩ Vũ Đình Triển, khoa Chẩn đoán Chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tê bì chân tay là cảm giác tê, châm chích ở tay hoặc chân do dây thần kinh bị chèn ép. Trong đó, người bệnh thường cảm nhận rõ nhất ở các ngón giữa và ngón trỏ. Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày, khiến việc cầm nắm, vận động trở nên khó khăn, gây cảm giác khó chịu kéo dài.

Tê tay và hội chứng ống cổ tay thường gặp ở những người làm nghề đòi hỏi vận động cổ tay lặp lại liên tục như nhân viên văn phòng, thợ thủ công, công nhân may mặc, thợ mộc. Ngoài ra, phụ nữ sau sinh thường xuyên bế con hoặc người có bệnh nền đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, gout, suy giáp... cũng cần cảnh giác.

Theo TS. Vũ Đình Triển, hội chứng này là hậu quả của việc sử dụng quá mức các dây chằng quanh dây thần kinh giữa ở cổ tay hoặc liên quan đến một số bệnh lý nền. Khi vận động bàn tay, cổ tay nhiều, lặp lại trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng sưng nề, phù nề, tổn thương chèn ép dây thần kinh giữa. Ngoài ra, bệnh có thể gặp khi bị chấn thương do ngã, do chơi thể thao hoặc có bệnh lý cổ tay như viêm khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp.

Khi vận động bàn tay, cổ tay nhiều, lặp lại trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng sưng nề, phù nề, tổn thương chèn ép dây thần kinh giữa.

Ngày 19/3 vừa qua, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp với đoàn chuyên gia đến từ Đại học Stanford (Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến lược điều trị tổn thương phức tạp vùng chi trên".

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia Đại học Stanford đã tham gia khám bệnh, tư vấn và phẫu thuật trực tiếp cho người bệnh tại bệnh viện. Đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho bác sĩ tham gia phẫu thuật, bao gồm nắn chỉnh về giải phẫu và kiểm tra vận động ngay trong mổ, nhằm đạt kết quả phục hồi chức năng tốt nhất cho người bệnh.

Tại hội thảo, TS. Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho hay trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi tỉ lệ người làm việc văn phòng ngày càng gia tăng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, các bệnh lý liên quan đến cổ tay và bàn tay đang có xu hướng tăng rõ rệt.

Đáng chú ý so với trước đây, thời gian sử dụng các thiết bị này kéo dài hơn đáng kể, khiến tần suất vận động cổ tay tăng lên và diễn ra liên tục trong thời gian dài. Đặc biệt ở nhóm nhân viên văn phòng, việc sử dụng máy tính với bàn phím và chuột thường xuyên, cũng như thói quen sử dụng điện thoại, iPad trong nhiều giờ liền đã làm gia tăng áp lực lên vùng cổ tay.

Bên cạnh đó, các yếu tố như bàn làm việc có chiều cao không phù hợp, tư thế ngồi sai hoặc đặt cổ tay không đúng vị trí càng làm tăng nguy cơ phát sinh các bệnh lý vùng bàn tay.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị công nghệ, các bệnh lý liên quan đến cổ tay và bàn tay đang có xu hướng tăng rõ rệt.

Theo bác sĩ Mừng, với "dân văn phòng", bệnh lý vùng bàn tay phổ biến là hội chứng ống cổ tay. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường biểu hiện bằng cảm giác tê mỏi bàn tay, đặc biệt ở vùng gan tay của các ngón 1, 2, 3 và 4. Người bệnh có thể cảm thấy giảm lực khi cầm nắm, dễ làm rơi đồ vật hoặc cảm giác cầm không chắc. Khi thực hiện động tác gập cổ tay, cảm giác tức và tê ở vùng cổ tay và các ngón tay có xu hướng tăng lên.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây chèn ép dây thần kinh giữa tại ống cổ tay. Khi đó, người bệnh có nguy cơ bị teo cơ vùng ô cái ở gan bàn tay, làm suy giảm chức năng vận động và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động.

Tại buổi hội thảo, TS Lê Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa chi trên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng sớm như tê, đau hoặc mỏi cổ tay và bàn tay, người bệnh nên đến khám tại các cơ sở chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được chẩn đoán chính xác. Việc can thiệp kịp thời, bằng điều trị nội khoa hay phẫu thuật khi cần thiết, sẽ giúp giải phóng chèn ép thần kinh, phục hồi chức năng hiệu quả và hạn chế tối đa các biến chứng lâu dài.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây chèn ép dây thần kinh giữa tại ống cổ tay. 

Trước đó, sáng 17/3, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ dự báo sớm nguy cơ hội chứng ống cổ tay. Dự kiến, sản phẩm bao gồm: phần mềm/ứng dụng AI dự phòng sớm hội chứng ống cổ tay, bộ dữ liệu và mô hình AI huấn luyện, mô hình thử nghiệm hệ thống AI tại cơ sở y tế...

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bài kiểm tra nhanh về hội chứng ống cổ tay, để người dân tự chẩn đoán tại nhà. BSCKI. Võ Văn Long, Phó trưởng Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết bài kiểm tra đang lantruyền thực chất là nghiệm pháp Phalen, một phương pháp lâm sàng thường dùng để đánh giá sơ bộ hội chứng ống cổ tay.

Phương pháp này được thực hiện chính xác như sau: Người bệnh gập hai cổ tay 90 độ sát vào nhau và giữ tư thế đó trong 60 giây. Nghiệm pháp này dương tính khi các triệu chứng cảm giác xuất hiện theo vùng chi phối của dây thần kinh giữa.

Tuy nhiên, kết quả từ nghiệm pháp Phalen dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thời gian thực hiện, tư thế và sức khỏe người thực hiện. Do đó, người dân không nên dựa vào kết quả này để tự kết luận về tình trạng bệnh mà cần dựa vào các tiêu chuẩn chẩn đoán của cơ sở y tế có chuyên môn.

Từ khóa:

điều trị hội chứng ống cổ tay hội chứng ống cổ tay nghiệm pháp Phalen sức khỏe tiêm kháng viêm corticosteroid triệu chứng tê bì tay Vneconomy

Đọc thêm

Ngành y tế TP.HCM triển khai hiệu quả “cực y tế chuyên sâu” tại các xã đảo

Ngành y tế TP.HCM triển khai hiệu quả “cực y tế chuyên sâu” tại các xã đảo

Đầu tháng 9/2025, TP.HCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao từ các bệnh viện hàng đầu ra công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đến nay, sau gần sáu tháng triển khai, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực…

Khám sàng lọc trước sinh: Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số

Khám sàng lọc trước sinh: Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có trên 40.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh, tật bẩm sinh, chiếm tỉ lệ khoảng 3% tổng số trẻ sơ sinh. Đây là một con số rất lớn, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội…

Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra

Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo bệnh lý cơ xương khớp là nguyên nhân hàng đầu gây giảm khả năng vận động ở người trẻ trong bối cảnh xã hội ít vận động và sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều…

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Với sự tham gia chủ động, sáng tạo của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, ngành y tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước tiệm cận và chinh phục những đỉnh cao y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy