Petrolimex đã nhập dư 36.000 tỷ để đảm bảo an ninh năng lượng

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong quý 1/2026 ghi nhận doanh thu bán hàng tăng mạnh so với năm ngoái xấp xỉ 98.700 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất tính theo quý trong vòng 13 năm qua. Sau khi trừ đi các chi phí, Petrolimex báo lỗ 622 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), ông Phạm Văn Quang, Kế toán trưởng Petrolimex, cho hay riêng mảng kinh doanh xăng dầu lỗ đến 930 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm trong khi đó, các mảng khác vẫn ổn định và ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do biến động giá xăng dầu bất thường kể từ thời điểm xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào sáng ngày 28/2/2026 cho đến nay.

Thị trường năng lượng toàn cầu đã ghi nhận những biến động đặc biệt bất, thường và chưa từng có trong lịch sử. Giá dầu thành phẩm và các khoản phụ phí trong chuỗi cung ứng tăng đột biến, khó lường.

Trong tháng 3/2026 xu hướng giá tăng mạnh, giá xăng thành phẩm (RON95) ở mức bình quân 137 USD/thùng, bằng 170% giá bình quân cùng kỳ, bằng 178% giá bình quân tháng 2/2026 và có thời điểm tăng cao nhất ở mức 170 USD/thùng, bằng 220% giá bình quân tháng 2/2026; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) ở mức bình quân 192 USD/thùng, bằng 222% giá bình quân cùng kỳ, băng 214% giá bình quân tháng 2/2026 và có thời điểm tăng cao nhất ở mức 292 USD/thùng, bằng 329% giá bình quân tháng 2/2026.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2026 giá chuyển hướng giảm liên tục, đến 21/4/2026 giá xăng thành phẩm (RON95) về mức 124 USD/thùng, giảm 46 USD/thùng so với mức đạt đỉnh vào ngày 23/3/2026; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) về mức 152 USD/thùng, giảm 140 USD/thùng so với mức đạt đỉnh vào ngày 02/4/2026.

Trong tháng 3/2026, khi xu hướng giá tăng mạnh, các Thương nhân đầu mối nhỏ khó có khả năng nhập khẩu (trong bối cảnh khan nguồn, giá nhập và phụ phí tăng cao nên lo ngại khả năng lỗ lớn) và không đủ hàng để cung cấp ra thị trường, áp lực về nhu cầu xăng dầu đổ dồn sang các Thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex.

Tổng sản lượng xuất bán tháng 3/2026 của Petrolimex đạt 1.134.000 m3,tấn (bình quân 36.600 m3 ,tấn/ngày, đặc biệt một số thời điểm đầu tháng 3/2026 đạt trên 50.000 m 3,tấn/ngày - tăng 50% bình quân ngày), tăng 13% so với tháng 2/2026 và tăng 20% so với cùng kỳ 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với tinh thần "đáp ứng nguồn xăng dầu trong nước là trước hết và trên hết", để bù đắp khả năng đáp ứng nguồn cung từ các Thương nhân đầu mối khác, Petrolimex - doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong khâu phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước đã điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm nguồn cung tức thời cuối tháng 3/2026 từ các nhà cung cấp.

Giá giao ngay ở mặt bằng giá và mức phụ phí thị trường rất cao (lên đến 35- 40 USD/thùng đối với dầu Diesel và 12-15 USD/thùng đối với Xăng, cao gấp nhiều lần so với mức thông thường là 2,5-3 USD/thùng) và duy trì tồn trữ vượt quy định (khoảng gần 1 triệu m3, tấn - gấp 1,3 lần lượng hàng tồn kho theo quy định) sẵn sàng ứng phó để nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.

Vì vậy, khi giá xăng dầu chuyển hướng giảm liên tục với biên độ lớn trong tháng 4/2026, rủi ro do suy giảm giá trị hàng hóa đã nhập mua là yếu tố tác động trọng yếu đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trong Quý 1/2026.

Tính đến cuối quý 1, Petrolimex có hơn 36.266 tỷ đồng hàng tồn kho, vượt xa mức 14.000 tỷ đồng hồi đầu năm. Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá tồn kho hơn 6.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu hàng tồn kho, hàng hoá vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng tại ngày 31/3. Hàng đang đi trên đường của Petrolimex đã tăng vọt từ gần 1.500 tỷ vào đầu năm lên hơn 10.090 tỷ đồng vào cuối quý 1.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh cho biết: Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng và trực tiếp gây áp lực lên nguồn cung, chi phí nguồn đầu vào, chi phí logistics, cũng như khả năng giữ nhịp cung ứng cho toàn thị trường. Do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu đầu vào của nền kinh tế, nên việc đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ lập tức tác động lớn đến chi phí sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng và sự ổn định của kinh tế vĩ mô.

Thậm chí, việc thiếu hụt xăng dầu có nguy cơ phá vỡ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã được cam kết từ Đại hội 14 và Quốc hội.

"Để ứng phó sớm với khủng hoảng, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: duy trì hàng tồn kho ở mức cao, liên hệ với hàng chục nhà cung cấp trên thế giới để đảm bảo nguồn hàng, đồng thời điều phối chặt chẽ toàn bộ hệ thống hạ tầng (kho cảng, tuyến ống, đội tàu, xe bồn) và mạng lưới bán lẻ.

Trong những thời điểm thị trường khủng hoảng, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Petrolimex không nằm ở quy mô hệ thống hay thị phần, mà chính là năng lực hạ tầng, năng lực điều độ và khả năng gánh vác trách nhiệm an ninh năng lượng cho đất nước", Chủ tịch Petrolimex nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển nói: "Tập đoàn vẫn kiên quyết phải nhập hàng để đảm bảo nguồn cung nội địa theo đúng chỉ đạo bảo đảm an sinh của Bộ Chính trị và Chính phủ thông qua các Nghị quyết 36, Nghị quyết 55, giảm thuế kích cầu....

Việc không thể kiểm soát rủi ro giá vốn quốc tế đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh ngắn hạn. Bù lại, các lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu của Petrolimex hiện vẫn duy trì kết quả rất tích cực. Bất chấp các rủi ro phát sinh, HĐQT vẫn quyết tâm giữ nguyên mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Trong năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất năm 2026 đạt 19,44 triệu m3, tấn, tương đương 110% mức thực hiện của năm 2025.

Doanh thu hợp nhất dự kiến 315.000 tỷ đồng, tăng 2% so với số thực hiện năm 2025; tuy nhiên lợi nhuận hợp nhất trước thuế mục tiêu chỉ bằng 93% kết quả năm trước, 3.380 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2026 là 10%.

Tập đoàn đặt mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng xanh, phân phối xăng sinh học E10 và nhiên liệu đạt tiêu chuẩn Euro V, phát triển trạm sạc xe điện và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại tối thiểu 30% cửa hàng. Tập đoàn cũng sẽ triển khai thi công 9 cặp trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam và đẩy mạnh áp dụng bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống.

Theo thông tin mới nhất, ngày 6/05, Petrolimex cùng Xuân Cầu Holdings và Selex Motors công bố thành lập CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh nhấn mạnh sự ra đời của Công ty là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược “Ba chuyển đổi” của Petrolimex gồm chuyển đổi số, chuyển đổi văn hóa và chuyển đổi xanh. Ông cũng khẳng định rằng chỉ khi doanh nghiệp Việt cùng chung tay, kết hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa truyền thống và đổi mới, mới có thể tạo dựng nền tảng tự chủ cho hành trình chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia một cách bền vững.