VN-Index có thể lên 2.317 điểm trong thời gian tới?

Chứng khoán Rồng Việt vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh: Thị trường hiện chưa tái định giá đầy đủ nền lợi nhuận cao của mùa kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Diễn biến chỉ số vẫn chủ yếu bị chi phối bởi một số cổ phiếu đơn lẻ có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn cổ phiếu đã phản ánh khá sâu rủi ro suy giảm tăng trưởng từ cú sốc năng lượng kéo dài và mặt bằng lãi suất neo cao. Điều này cho thấy thị trường không thiếu tăng trưởng lợi nhuận, nhưng đang thiếu niềm tin vào độ bền của chu kỳ lợi nhuận.

Hàm ý là phần bù rủi ro vẫn ở mức cao sau mùa kết quả kinh doanh quý 1, khiến định giá chung chưa mở rộng tương xứng với nền lợi nhuận đã công bố.

Trong 3 tháng tới, kỳ vọng thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến Trung Đông. VDSC cho rằng căng thẳng nhiều khả năng đang tiến gần tới điểm hạ nhiệt trong trung hạn, dù chưa thể xem là đã kết thúc. Giới hạn pháp lý đối với quyền hành pháp của Tổng thống Mỹ đang áp sát, trong khi khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran ngày càng rõ ràng, buộc các bên phải cân nhắc lại chi phí kéo dài xung đột.

Vì vậy, thị trường có cơ sở khi định giá rủi ro nguồn cung dầu là cấp bách trong ngắn hạn nhưng khó kéo dài vĩnh viễn. Trạng thái backwardation (i.e. giá hợp đồng tương lai gần thấp hơn . giá hợp đồng tương lai xa hơn) của giá dầu không dự báo chính xác thời điểm chiến tranh kết thúc, nhưng phản ánh kỳ vọng cú sốc địa chính trị có thể được kiểm soát hoặc hạ nhiệt dần.

Bên cạnh đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung là biến số quan trọng đối với trật tự kinh tế toàn cầu. Điều thị trường cần là tín hiệu về một cơ chế cạnh tranh ổn định hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu cuộc gặp mở ra triển vọng thỏa thuận thương mại mới, giảm rủi ro thuế quan hoặc hỗ trợ ổn định dòng chảy năng lượng qua Hormuz, tâm lý thị trường toàn cầu có thể cải thiện đáng kể.

Ở trong nước, GDP quý 1/2026 tăng 7,83%, cao nhất cùng kỳ từ 2011 nhưng vẫn thấp hơn kịch bản 9,1% của Chính phủ. Việc Quốc hội duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên cho thấy định hướng điều hành vẫn quyết liệt, đồng nghĩa các quý còn lại cần tăng khoảng 10–11%/quý.

Trọng tâm chính sách nhiều khả năng sẽ là thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, lan tỏa sang tiêu dùng và khơi thông dòng vốn. Dù áp lực lạm phát tăng do giá năng lượng, Chính phủ vẫn còn dư địa tài khóa để giữ CPI trong mục tiêu 4,5%–5%, đồng thời vẫn còn dư địa nhất định về tỷ giá để hỗ trợ tín dụng, tăng trưởng và xuất khẩu.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, cán cân thương mại suy yếu sẽ thu hẹp dư địa ổn định tỷ giá. Mặt bằng lãi suất cao cũng có thể làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc suy giảm chất lượng nợ vay.

Ở chiều tích cực, áp lực bên ngoài có thể dần bình thường hóa nếu hiệu ứng tích trữ nguyên vật liệu hạ nhiệt và dòng chảy năng lượng phục hồi, qua đó hỗ trợ cải thiện cán cân thương mại.

Trong nước, giải ngân đầu tư công tăng tốc sẽ là tín hiệu quan trọng giúp bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Về lợi nhuận, VDSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 2/2026 tăng khoảng 18% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ bất động sản và ngân hàng. Bất động sản dự kiến đóng góp 9,1 điểm %, dẫn dắt bởi nhóm Vingroup nhờ nền thấp, tiến độ đại dự án nhanh và bán hàng tích cực. Ngân hàng đóng góp 4,8 điểm %, với tín dụng dự kiến tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, dù NIM còn chịu áp lực.

Khối phi tài chính đóng góp 3,6 điểm %, hưởng lợi từ giá hàng hóa và dịch vụ tăng, nhưng biên lợi nhuận có thể dần bình thường hóa khi tồn kho giá cao được phản ánh.

VDSC điều chỉnh vùng P/E mục tiêu của VN-Index cho 3–4 tháng tới xuống 12,2x–14,0x, phản ánh quan điểm rằng lãi suất đang ổn định ở một “mức cao mới” và khó hạ nhiệt nhanh. Với EPS thị trường dự kiến tăng từ 133 đồng lên 136–138 đồng, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.623–2.317 điểm, tương ứng biên độ -10,7% đến +24,9% so với giá đóng cửa ngày 29/04/2026.

Tựu chung lại, thị trường chưa sẵn sàng cho một nhịp mở rộng định giá mạnh ngay lập tức, nhưng dư địa hồi phục trung hạn vẫn đáng kể nếu địa chính trị hạ nhiệt, thương mại toàn cầu ổn định hơn và chính sách trong nước phát huy hiệu lực.