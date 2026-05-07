Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index có thể lên 2.317 điểm trong thời gian tới?

Thu Minh

07/05/2026, 11:28

Với EPS thị trường dự kiến tăng từ 133 đồng lên 136–138 đồng, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.623 - 2.317 điểm, tương ứng biên độ -10,7% đến +24,9% so với giá đóng cửa ngày 29/04/2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán Rồng Việt  vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh: Thị trường hiện chưa tái định giá đầy đủ nền lợi nhuận cao của mùa kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Diễn biến chỉ số vẫn chủ yếu bị chi phối bởi một số cổ phiếu đơn lẻ có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn cổ phiếu đã phản ánh khá sâu rủi ro suy giảm tăng trưởng từ cú sốc năng lượng kéo dài và mặt bằng lãi suất neo cao. Điều này cho thấy thị trường không thiếu tăng trưởng lợi nhuận, nhưng đang thiếu niềm tin vào độ bền của chu kỳ lợi nhuận.

Hàm ý là phần bù rủi ro vẫn ở mức cao sau mùa kết quả kinh doanh quý 1, khiến định giá chung chưa mở rộng tương xứng với nền lợi nhuận đã công bố.

Trong 3 tháng tới, kỳ vọng thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến Trung Đông. VDSC cho rằng căng thẳng nhiều khả năng đang tiến gần tới điểm hạ nhiệt trong trung hạn, dù chưa thể xem là đã kết thúc. Giới hạn pháp lý đối với quyền hành pháp của Tổng thống Mỹ đang áp sát, trong khi khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran ngày càng rõ ràng, buộc các bên phải cân nhắc lại chi phí kéo dài xung đột.

Vì vậy, thị trường có cơ sở khi định giá rủi ro nguồn cung dầu là cấp bách trong ngắn hạn nhưng khó kéo dài vĩnh viễn. Trạng thái backwardation (i.e. giá hợp đồng tương lai gần thấp hơn . giá hợp đồng tương lai xa hơn) của giá dầu không dự báo chính xác thời điểm chiến tranh kết thúc, nhưng phản ánh kỳ vọng cú sốc địa chính trị có thể được kiểm soát hoặc hạ nhiệt dần.

Bên cạnh đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung là biến số quan trọng đối với trật tự kinh tế toàn cầu. Điều thị trường cần là tín hiệu về một cơ chế cạnh tranh ổn định hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu cuộc gặp mở ra triển vọng thỏa thuận thương mại mới, giảm rủi ro thuế quan hoặc hỗ trợ ổn định dòng chảy năng lượng qua Hormuz, tâm lý thị trường toàn cầu có thể cải thiện đáng kể.

Ở trong nước, GDP quý 1/2026 tăng 7,83%, cao nhất cùng kỳ từ 2011 nhưng vẫn thấp hơn kịch bản 9,1% của Chính phủ. Việc Quốc hội duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên cho thấy định hướng điều hành vẫn quyết liệt, đồng nghĩa các quý còn lại cần tăng khoảng 10–11%/quý.

Trọng tâm chính sách nhiều khả năng sẽ là thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, lan tỏa sang tiêu dùng và khơi thông dòng vốn. Dù áp lực lạm phát tăng do giá năng lượng, Chính phủ vẫn còn dư địa tài khóa để giữ CPI trong mục tiêu 4,5%–5%, đồng thời vẫn còn dư địa nhất định về tỷ giá để hỗ trợ tín dụng, tăng trưởng và xuất khẩu.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, cán cân thương mại suy yếu sẽ thu hẹp dư địa ổn định tỷ giá. Mặt bằng lãi suất cao cũng có thể làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc suy giảm chất lượng nợ vay.

Ở chiều tích cực, áp lực bên ngoài có thể dần bình thường hóa nếu hiệu ứng tích trữ nguyên vật liệu hạ nhiệt và dòng chảy năng lượng phục hồi, qua đó hỗ trợ cải thiện cán cân thương mại.

Trong nước, giải ngân đầu tư công tăng tốc sẽ là tín hiệu quan trọng giúp bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Về lợi nhuận, VDSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 2/2026 tăng khoảng 18% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ bất động sản và ngân hàng. Bất động sản dự kiến đóng góp 9,1 điểm %, dẫn dắt bởi nhóm Vingroup nhờ nền thấp, tiến độ đại dự án nhanh và bán hàng tích cực. Ngân hàng đóng góp 4,8 điểm %, với tín dụng dự kiến tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, dù NIM còn chịu áp lực.

Khối phi tài chính đóng góp 3,6 điểm %, hưởng lợi từ giá hàng hóa và dịch vụ tăng, nhưng biên lợi nhuận có thể dần bình thường hóa khi tồn kho giá cao được phản ánh.

VDSC điều chỉnh vùng P/E mục tiêu của VN-Index cho 3–4 tháng tới xuống 12,2x–14,0x, phản ánh quan điểm rằng lãi suất đang ổn định ở một “mức cao mới” và khó hạ nhiệt nhanh. Với EPS thị trường dự kiến tăng từ 133 đồng lên 136–138 đồng, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.623–2.317 điểm, tương ứng biên độ -10,7% đến +24,9% so với giá đóng cửa ngày 29/04/2026.

Tựu chung lại, thị trường chưa sẵn sàng cho một nhịp mở rộng định giá mạnh ngay lập tức, nhưng dư địa hồi phục trung hạn vẫn đáng kể nếu địa chính trị hạ nhiệt, thương mại toàn cầu ổn định hơn và chính sách trong nước phát huy hiệu lực.

VN-Index có cơ hội hướng tới vùng đỉnh lịch sử 1920 điểm

07:27, 07/05/2026

Khối ngoại bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

21:21, 06/05/2026

Khối ngoại bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

FTSE Russell cập nhật danh sách 23 cổ phiếu mới vào FTSE GEIS

15:42, 06/05/2026

FTSE Russell cập nhật danh sách 23 cổ phiếu mới vào FTSE GEIS

Từ khóa:

căng thẳng trung đông Đầu tư công GDP quý 1/2026 lợi nhuận quý 1/2026 thương mại toàn cầu Tổng thống Iran tổng thống Mỹ Triển vọng thị trường chứng khoán VDSC VN-Index

Đọc thêm

Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm

Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm

Đồng yên Nhật Bản tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay (7/5), sau một cú tăng vọt trong phiên ngày 6/5 - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật có thể lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...

Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy

Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang tăng “nóng” chưa từng thấy, khi năm 2026 chỉ mới trôi qua hơn 4 tháng mà mức tăng của chỉ số Kospi đã sắp vượt thành quả tăng 76% - mạnh nhất thế giới - của cả năm ngoái...

Nhà đầu tư hưởng lợi gì từ core tự chủ chuẩn Hàn Quốc?

Nhà đầu tư hưởng lợi gì từ core tự chủ chuẩn Hàn Quốc?

Hệ thống công nghệ lõi (core) là “xương sống” của hệ thống giao dịch chứng khoán, quyết định trực tiếp tốc độ và độ ổn định. Vậy khi giao dịch trên nền tảng core tự chủ chuẩn Hàn Quốc của Pinetree, nhà đầu tư được hưởng lợi gì?

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá dầu “bốc hơi” gần 8% sau tin về đàm phán Mỹ - Iran

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá dầu “bốc hơi” gần 8% sau tin về đàm phán Mỹ - Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/5), sau khi có tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh...

VN-Index có cơ hội hướng tới vùng đỉnh lịch sử 1920 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/5/2026

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ: Thúc đẩy kết nối thị trường, khai mở dư địa đầu tư mới trên đa lĩnh vực

Đầu tư

2

Strategy từ bỏ chính sách “không bao giờ bán” bitcoin

Thế giới

3

Trung Quốc: Lợi nhuận doanh nghiệp giảm năm thứ ba liên tiếp

Thế giới

4

Xây dựng chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc thù, vượt trội phát triển kinh tế biển

Kinh tế xanh

5

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy