Danh sách 37 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O trong quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc
CChu Khôi
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Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận thực hiện phân tích chỉ tiêu Cadimi (Cd) và chất Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc...
Theo
công bố, trong tổng số 37 cơ sở được GACC chấp thuận, có 30 cơ sở được công
nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 31 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ
tiêu Vàng O. Các cơ sở chủ yếu phục vụ kiểm nghiệm đối với sầu riêng và mít
xuất khẩu.
CÁC
CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP KIỂM NGHIỆM CẤP CHỨNG NHẬN CHO XUẤT KHẨU
Hệ
thống phòng kiểm nghiệm được phân bố tại bốn vùng trên cả nước nhằm đáp ứng nhu
cầu của các vùng sản xuất và xuất khẩu nông sản.
Cụ thể, khu vực Đồng bằng sông
Hồng có 8 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Quảng Ninh và 7 cơ sở tại Hà Nội.
Khu vực
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 4 cơ sở, đặt tại thành phố Đà Nẵng,
tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.
Đông Nam Bộ có số lượng lớn nhất với 15 cơ sở,
đều đặt tại T.P Hồ Chí Minh.
Đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở, gồm 1
cơ sở tại Đồng Tháp, 8 cơ sở tại thành phố Cần Thơ và 1 cơ sở tại tỉnh Cà Mau.
Danh
sách tập hợp nhiều đơn vị kiểm nghiệm, phân tích và chứng nhận chất lượng của
Nhà nước cũng như khu vực tư nhân. Trong đó có các Trung tâm Chất lượng, Chế
biến và Phát triển thị trường vùng 2, 4, 5 và 6; Trung tâm Kiểm định và Khảo
nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc và phía Nam; Viện Kiểm nghiệm an toàn
thực phẩm Quốc gia; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm
Đồng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Trung tâm Kỹ thuật
Đo lường Chất lượng Cần Thơ cùng nhiều doanh nghiệp kiểm nghiệm trong và ngoài
nước.
Nhiều
doanh nghiệp có mặt trong danh sách như Eurofins Sắc ký Hải Đăng, SGS Việt Nam,
Intertek Việt Nam, TENTAMUS Việt Nam, VinaControl, VINACERT, SCI-TECH,
Saigoncert, MekongCert, Green Farm Vina, MNAQ Việt Nam, NHONHO, Chấn Nam, Hoàn
Vũ, AOV, Việt Tín, VNTEST và Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông
Việt Nam.
Trong
số các đơn vị được chấp thuận, phần lớn được phép kiểm nghiệm đồng thời cả hai
chỉ tiêu Cadimi và Vàng O. Tuy nhiên, một số cơ sở chỉ được GACC công nhận thực
hiện một trong hai chỉ tiêu. Chẳng hạn, Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc
gia chỉ được chấp nhận kiểm nghiệm Vàng O, trong khi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng và một số doanh nghiệp khác chỉ được
công nhận kiểm nghiệm Cadimi.
Việc
công bố danh sách các phòng kiểm nghiệm được GACC chấp nhận giúp doanh nghiệp
xuất khẩu dễ dàng lựa chọn đơn vị phân tích phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn
thiện hồ sơ xuất khẩu, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kiểm soát chất
lượng nông sản. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các lô sầu riêng, mít và các
loại quả tươi khác đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, an toàn thực phẩm của thị trường
Trung Quốc, góp phần duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định trong bối cảnh nước
nhập khẩu tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu về dư lượng và chất cấm.
SỬA QUY ĐỊNH CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG
Liên quan đến Nghị định số
38/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã
số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Nghị định này có hiệu lực từ đầu năm 2026, nhưng trong quá trình triển khai đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương nghiên cứu sửa đổi nghị định này.
Hiện nay, mã số vùng trồng là điều kiện bắt buộc đối với
nhiều loại nông sản xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ,
Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Để được cấp mã, vùng trồng
phải đáp ứng các yêu cầu về quản lý sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm, truy
xuất nguồn gốc, ghi chép nhật ký sản xuất và các tiêu chuẩn riêng của từng thị
trường nhập khẩu. Sau khi được cấp mã, vùng trồng vẫn phải duy trì đầy đủ các
điều kiện và chịu sự giám sát thường xuyên, nếu vi phạm có thể bị tạm dừng hoặc
thu hồi mã số.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phần lớn sản xuất nông nghiệp
ở Việt Nam vẫn dựa trên các hộ nhỏ lẻ, đất đai manh mún và nhiều khu vực canh
tác theo hình thức xen canh. Trong khi đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường
nhập khẩu liên tục thay đổi khiến việc hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng điều kiện cấp
mã số vùng trồng trở nên tốn kém cả về thời gian và chi phí đối với người dân
và doanh nghiệp.
Để tháo gỡ những khó khăn này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sửa đổi theo hướng đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính. Một trong những nội dung đáng chú ý là bỏ quy định cứng về diện tích tối thiểu của một mã số vùng trồng. Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 38, mỗi mã số vùng trồng phải có diện tích tối thiểu 10 ha.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện quy định đối với
vùng chuyên canh và vùng xen canh để phù hợp hơn với thực tế sản xuất ở các địa
phương. Toàn bộ quy trình đăng ký, cấp mã số vùng trồng cũng dự kiến được thực
hiện trên môi trường số nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và
tăng tính minh bạch.
Cùng với việc cải cách thủ tục, Bộ cũng sẽ chuyển mạnh
phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chủ động
kê khai thông tin, trong khi cơ quan quản lý tập trung giám sát, kiểm tra sau cấp
mã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường hỗ trợ liên kết sản xuất
thay vì kiểm soát theo cách truyền thống.
Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
sẽ làm việc với phía Trung Quốc trong tuần tới nhằm thúc đẩy việc phê duyệt mã
số vùng trồng và cơ sở đóng gói đối với các hồ sơ của Đắk Lắk. Theo tính toán của
Bộ, nếu các hồ sơ được chấp thuận, hơn một nửa diện tích sầu riêng của địa
phương sẽ đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường này.
Song song với đó, Bộ cũng khuyến khích các địa phương và
doanh nghiệp phát triển xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, mở rộng thị trường ngoài
Trung Quốc, đa dạng hóa kênh tiêu thụ nhằm giảm áp lực trong mùa thu hoạch.
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