“Đánh thức” du lịch mùa đông tại Bắc Trung Bộ

Dù sở hữu nhiều tiềm năng về biển, di sản và hạ tầng, du lịch Bắc Trung Bộ vẫn chưa thoát khỏi tính mùa vụ. Những giải pháp về liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch mùa đông...
Tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Hiệp
hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch
các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức tọa đàm “Kết nối để thúc đẩy phát triển du lịch
mùa đông các tỉnh Bắc Trung Bộ”.
NHẬN DIỆN NGHỊCH LÝ PHÁT TRIỂN
Theo TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch
VAFIE, khu vực Bắc Trung Bộ, trải dài từ Thanh Hóa đến Huế, hội tụ đầy đủ điều
kiện để phát triển du lịch quy mô lớn. Lợi thế đến từ bờ biển dài, hệ sinh thái
đa dạng, hệ thống di sản văn hóa phong phú cùng vị trí giao thông chiến lược
trên trục Quốc lộ 1A và cao tốc Bắc - Nam.
Những năm gần đây, hạ tầng du lịch
khu vực đã có bước chuyển rõ rệt với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như FLC
Group, Mường Thanh Hospitality, VinWonders hay Laguna Lăng Cô. Tuy nhiên, theo
đánh giá, sự phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thực sự trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Một nghịch lý được chỉ ra là
ngoài khoảng 4 tháng cao điểm mùa hè, phần lớn cơ sở lưu trú ven biển rơi vào
tình trạng vắng khách, gây lãng phí lớn nguồn lực đầu tư. Tình trạng “lệ thuộc
mùa vụ” khiến hiệu quả khai thác du lịch chưa cao và thiếu tính bền vững.
Từ thực tế này, Chủ tịch VAFIE đặt
ra ba vấn đề trọng tâm tại tọa đàm: Vì sao du lịch khu vực phát triển chậm dù
đã có nhiều cơ chế, chính sách; đâu là giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn như thiếu
liên kết vùng, sản phẩm đặc thù, nguồn nhân lực; và cần làm gì để phát triển
các loại hình du lịch mới như golf, MICE, văn hóa - tâm linh nhằm kích cầu mùa
thấp điểm.
LIÊN KẾT ĐỂ PHÁ BỎ “CĂN BỆNH MÙA VỤ”
Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du lịch Bắc Trung Bộ hiện phụ thuộc lớn vào du lịch
biển mùa hè, trong khi mùa đông trở thành “vùng trũng” do thời tiết lạnh, mưa
nhiều.
Để khắc phục tình trạng này, cần
một sự chuyển dịch mạnh trong tư duy phát triển, đặc biệt là tăng cường liên kết
giữa các địa phương và đổi mới sản phẩm du lịch. Ba trụ cột được nhấn mạnh gồm
thể chế, hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Trong đó, thể chế cần tiếp tục tạo điều
kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; hạ tầng phải được kết nối đồng bộ; còn đổi
mới sáng tạo là yếu tố then chốt để hình thành các sản phẩm mới, gia tăng sức
hút điểm đến, nhất là trong mùa thấp điểm.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần
Quốc Lâm, Phó Chủ tịch VAFIE, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho rằng để du
lịch khu vực không còn cảnh “ngủ đông”, cần thúc đẩy liên kết vùng một cách thực
chất. Theo đó, việc xây dựng thương hiệu chung “mùa đông Bắc Trung Bộ”, tổ chức
các sự kiện, lễ hội quy mô vùng trong mùa thấp điểm và thu hút nhà đầu tư chiến
lược phát triển sản phẩm du lịch bốn mùa là những giải pháp cần thiết.
Đại diện các cơ quan quản lý du lịch
địa phương cũng thống nhất quan điểm rằng, cần chuyển từ phát triển riêng lẻ
sang hợp tác chặt chẽ, xây dựng các chuỗi sản phẩm liên tỉnh thay vì chỉ dừng ở
khẩu hiệu.
Từ góc nhìn quốc tế, đại diện Hiệp
hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) cho rằng để thu hút khách mùa
thấp điểm, các địa phương cần xây dựng các tour tuyến liên hoàn giữa các tỉnh,
đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành có sức ảnh hưởng trên thị trường
quốc tế.
Trong khi đó, ngành đường sắt
cũng được kỳ vọng đóng vai trò bổ trợ quan trọng. Đại diện Công ty Cổ phần vận
tải đường sắt Vinh cho biết, đơn vị đang nâng cấp chất lượng dịch vụ, cải tạo
toa xe và phát triển các tuyến tàu du lịch như “Kết nối di sản miền Trung”, góp
phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho khu vực.
Thực tế cho thấy, “căn bệnh mùa vụ”
của du lịch Bắc Trung Bộ không phải là câu chuyện mới, song vẫn chưa được giải
quyết triệt để. Trong khi nhiều điểm đến trong khu vực châu Á đã chủ động tái cấu
trúc sản phẩm để khai thác du lịch quanh năm, thì Bắc Trung Bộ vẫn phụ thuộc nặng
vào du lịch biển mùa hè.
Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng,
vấn đề không nằm ở việc thiếu tài nguyên mà ở cách tổ chức thị trường. Khu vực
đang thiếu một cơ chế điều phối liên kết vùng đủ mạnh, thiếu các nhà đầu tư dẫn
dắt tạo ra sản phẩm khác biệt, cũng như thiếu tư duy coi mùa thấp điểm là cơ hội
để tái cơ cấu ngành du lịch.
Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ
10:15, 03/04/2026
Sầm Sơn: Đấu giá cho thuê các hubway với giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng
15:39, 02/04/2026
Du lịch Hà Nội tăng trưởng ấn tượng, đón gần 9 triệu lượt khách trong quý 1/2026
Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây
Ngày 3/4, tại tỉnh Champasak, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak tổ chức "Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026"...
Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách
Tháng Ba về, khi tiết xuân còn vương chút se lạnh, Huế lại bước vào mùa ngô đồng – mùa của sắc tím trầm mặc, gợi mở vẻ đẹp rất riêng của đất kinh kỳ, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.
Italia áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải du lịch
Từ Capri đến vùng Dolomites, Italia đang siết chặt các quy định du lịch trong năm 2026 nhằm bảo vệ di sản văn hóa và cộng đồng địa phương trước những hệ lụy ngày càng gia tăng của tình trạng quá tải du lịch...
Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ
Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, kết nối tuyến du lịch biển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ…
Sầm Sơn: Đấu giá cho thuê các hubway với giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng
Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn đã ký Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản hình thành từ dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương...
