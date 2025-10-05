Xu thế dòng tiền: Nâng hạng thị trường - Kịch bản xấu sẽ thế nào?

Thông tin rà soát nâng hạng của FTSE sẽ xuất hiện trong các phiên giao dịch đầu tuần. Sự đối lập giữa kỳ vọng và thận trọng là nguyên nhân khiến thanh khoản tuần qua tiếp tục “dò đáy”. Tâm lý phổ biến vẫn là trông đợi một kết quả “vừa ý” khi nhiều nhận định về cơ hội này cao tới 90%!

Các chuyên gia mà VnEconomy tham khảo ý kiến lại tỏ ra thận trọng và không cho rằng thông tin này - kể cả khi tích cực - sẽ tạo ra sự thay đổi nào lớn. Với kịch bản tích cực, thị trường khả năng cao sẽ hào hứng trong ngắn hạn. Dù vậy có ý kiến cho rằng nhà đầu tư nên chờ đợi hơn là đuổi theo hưng phấn, đặc biệt là chờ tín hiệu từ thanh khoản.

Với kịch bản xấu, có hai luồng ý kiến. Trong ngắn hạn, thị trường có thể gặp tác động với phản ứng nhất thời tiêu cực. Sóng tăng mạnh vừa qua có động lực không nhỏ từ kỳ vọng nâng hạng. Do đó sự thất vọng có thể dẫn đến áp lực bán mạnh hơn và vùng hỗ trợ 1600 điểm khó giữ được. Các ngưỡng hỗ trợ tốt hơn được kỳ vọng là 1530-1550 điểm.

Ý kiến khác không cho rằng việc chưa được nâng hạng là một “thất bại” hay ảnh hưởng quá lớn. Thị trường duy trì mức thanh khoản thấp trong thời gian dài gần đây là tín hiệu của việc chuẩn bị cho một kịch bản xấu. Ngoài ra giai đoạn VN-Index đi ngang thì cổ phiếu đa số điều chỉnh rất mạnh và trở nên hấp dẫn hơn. Vì vậy sẽ có dòng tiền bắt đáy ở các cổ phiếu cụ thể.

Quan điểm chung trong kịch bản xấu là thị trường sẽ không có sự “sụp đổ” nào cả vì xu hướng tăng dài hạn vẫn đang diễn ra. Thậm chí kịch bản xấu chính là cơ hội rất tốt cho nhà đầu tư cầm tiền.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Hiện tượng kéo trụ tuần qua khiến thị trường rơi vào trạng thái bất thường, khi VN-Index dao động rất ít nhưng cổ phiếu lại điều chỉnh nhiều và có thể gây thua lỗ không nhỏ. Anh chị có lời khuyên gì cho nhà đầu tư?

Trong kịch bản xấu, thị trường sẽ đối mặt với một cú sốc tâm lý rất lớn, bởi phần lớn đà tăng và kỳ vọng gần đây đều được xây dựng trên câu chuyện nâng hạng. Làn sóng bán tháo do thất vọng có thể diễn ra trên diện rộng và quyết liệt. Khi đó, ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhiều khả năng sẽ không thể trụ vững. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Diễn biến này phản ánh sự phân hóa mạnh mẽ, khiến việc quan sát chỉ số chung trở nên kém hiệu quả. Lời khuyên của tôi là nhà đầu tư nên tạm thời hạ thấp vai trò của VN-Index và ưu tiên phân tích từng cổ phiếu riêng lẻ trong danh mục. Việc ra quyết định nên dựa trên vận động giá và khối lượng của chính cổ phiếu đó, thay vì bị chi phối bởi điểm số chung. Cách tiếp cận có chọn lọc này sẽ phù hợp hơn trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tuần qua VN-Index tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang với thanh khoản thấp, tuy nhiên thị trường chung lại diễn ra tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khi số ít các cổ phiếu trụ đóng góp vào chỉ số nhưng hầu hết tất cả các nhóm cổ phiếu đều giảm mạnh và thủng đáy. Như những tuần vừa qua tôi nhận định đây chưa phải giai đoạn phù hợp để nhà đầu tư có thể tham gia lại vào thị trường và tiếp tục giữ tỉ trọng tiền mặt cao, chờ đợi kết quả nâng hạng thị trường và chỉ số phá vỡ trạng thái đi ngang.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Quan sát vận động thị trường, hoạt động thay phiên giữ trụ đã diễn ra vài tuần trở lại đây, nhưng diễn biến càng kém hơn trong tuần rồi, khi chỉ còn mỗi nhóm Vingroup là trụ cột chính. Độ rộng thị trường vẫn kém, với số mã đánh mất xu hướng trung hạn (MA20 ngày) vượt ngưỡng 70%, điều này hàm ý việc cố gắng tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này sẽ khá khó khăn.

Thay vào đó, theo tôi nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị vốn. Đối với phân lớp cổ phiếu yếu, nếu tiếp tục đánh mất hỗ trợ nên hạ thêm tỷ trọng hoặc đóng vị thế, có thể tận dụng nhịp hồi. Với số ít nhóm giao dịch kênh trên, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nhưng cần tuân thủ kỷ luật bán ra nếu vi phạm stoploss. Tỷ trọng chung tài khoản nên được giữ ở mức trung bình phòng ngừa kịch bản có biến động mạnh cận mốc tâm lý 1600 điểm.

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Giai đoạn thị trường vào xu hướng tăng mạnh, giá tăng điểm kèm khối lượng gia tăng thì đó là thời điểm thuận lợi cho không chỉ mua và nắm giữ mà kể cả cho hoạt động giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên sẽ có những giai đoạn điều chỉnh, sau đó đi ngang, điều chỉnh tích lũy đi kèm thanh khoản thấp thường là lúc khó giao dịch mua bán ngắn hạn hơn vì ít cổ phiếu đi ngược xu thế. Tôi cho rằng chiến lược nên là kiểm soát tỷ trọng, có thể ít hoặc nhiều nhưng có trọng tâm, giữ ít cổ phiếu cũng như hạn chế sử dụng đòn bẩy. Để dành vốn nhiều hơn sẵn sàng đợi giải ngân trở lại khi có những cơ hội tiềm năng hoặc thị trường quay trở lại xu hướng tăng mới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index có xu hướng đi ngang và giao dịch với thanh khoản không cao cho thấy nhà đầu tư đang trông chờ tin tức hỗ trợ để ra quyết định mua – bán. Các nhà đầu tư đã chốt lời hoặc lỡ đợt tăng điểm vừa rồi có xu hướng chờ rớt mạnh để giải ngân. Trong khi đó bên giữ cổ phiếu lại chờ thông tin nâng hạng thị trường làm cho thanh khoản thị trường không cao và có xu hướng đi ngang. Với tình hình hiện tại nhà đầu tư có thể giao dịch nương theo xu hướng của thị trường, giữ mức 50-50 tiền và cổ phiếu để chờ đợi cơ hội tốt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đang lan truyền những lý giải về hiện tượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, với quan điểm chủ đạo là việc các quỹ sẽ phải cơ cấu lại khi một thị trường được nâng hạng. Tuy nhiên thông thường từ thời điểm xác nhận được nâng hạng đến nâng hạng chính thức kéo dài nhiều tháng và đó mới là khoảng thời gian để các quỹ cơ cấu lại, nên hành động bán hiện tại có liên quan hay không? Quan điểm của anh chị thế nào về vấn đề này?

Nếu kết quả diễn ra theo hướng kém khả quan, áp lực bán sẽ chi phối mạnh hơn, vì vốn dĩ dòng vốn hiện tại đã suy yếu. Kịch bản thủng mốc 1600 điểm nên được dự phòng, với mục tiêu có thể tìm về ngưỡng 1540 - 1550 điểm. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn, phòng ngừa các biến động mạnh có thể xảy ra. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về hiện tượng bán ròng giá trị lớn của khối ngoại đúng là đang gây áp lực cho thị trường, đặc biệt nhắm vào các mã vốn hóa lớn. Tuy nhiên, quan điểm các quỹ cơ cấu trước khi có kết quả phân loại thị trường tôi cho rằng không hẳn, có thể chỉ một số ít quỹ đang làm như vậy, và đây không phải tác động chính.

Một số nguyên nhân có thể lý giải như, thứ nhất, tỷ giá USD/VND của chúng ta vẫn duy trì mức cao, bất chấp chỉ số USD (DXY) hạ nhiệt từ đầu năm. Điều này làm gia tăng rủi ro quy đổi khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tài sản định giá bằng VND. Thứ hai, sự hấp dẫn của các thị trường lớn đang trở lại làm dịch chuyển dòng vốn. Ở châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hay Kospi của Hàn Quốc đều đã vượt đỉnh lịch sử, thậm chí dòng vốn trên thị trường Trung Quốc cũng cải thiện đáng kể, đây là dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch. Và thứ ba, mức định giá thị trường Việt Nam hiện đang quanh mức trung bình 10 năm, với P/E giao dịch trên 15, có thể khiến động thái chốt lời từ khối ngoại gia tăng hơn, cũng như chắt lọc lại cơ hội đầu tư mới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thông thường, khi một thị trường được công bố nâng hạng, các quỹ ETF theo chỉ số (MSCI, FTSE…) chỉ thực sự tái cơ cấu tại thời điểm chính thức được đưa vào rổ mới. Khoảng cách từ lúc xác nhận nâng hạng đến thực thi thường kéo dài 6 –12 tháng, nên về nguyên tắc chưa cần vội bán sớm. Lúc đó, các quỹ thụ động mới buộc phải mua/bán theo tỷ trọng.

Tôi cho rằng việc đồng USD mạnh lên khiến khối ngoại rút vốn ở các thị trường mới nổi/ cận biên chứ không chỉ riêng ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua dẫn đến động thái chốt lời hoặc cơ cấu danh mục của khối ngoại.

Thị trường giai đoạn gần đây đã bắt đầu thận trọng chờ đón thông tin nâng hạng thị trường. Giao dịch dè dặt cùng thanh khoản sụt giảm so với giai đoạn tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị cho kịch bản xấu xảy ra. Vì vậy nếu kịch bản xấu xuất hiện, thị trường khả năng cao sẽ không xảy ra hoảng loạn hay bán tháo hàng loạt. Ông Lê Minh Nguyên

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi không cho rằng việc bán ròng của khối ngoại là do họ cơ cấu danh mục trước khi thị trường chính thức được nâng hạng. Thực tế việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng không diễn ra gần đây mà suốt từ 2024 cho tới nay, vì vậy đây không phải là vấn đề cốt lõi.

Tôi cho rằng việc tỷ giá vẫn duy trì ở mức cao khiến áp lực rút tiền khỏi thị trường của nhóm này vẫn là lựa chọn ưu tiên, cùng với đó mức định giá cao của nhiều cổ phiếu và hiện tượng đầu cơ khiến cho thị trường chưa thực sự đủ hấp dẫn để dòng tiền quay trở lại bất chấp áp lực về tỷ giá.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo quan điểm của tôi, việc bán ròng hiện tại của khối ngoại khó có thể gắn trực tiếp với câu chuyện nâng hạng, bởi thông thường quá trình cơ cấu danh mục chỉ diễn ra khi có mốc thời gian rõ ràng và sát với thời điểm chính thức. Động thái này nhiều khả năng phản ánh yếu tố ngắn hạn hơn, như áp lực rút vốn từ các quỹ ETF toàn cầu, biến động tỷ giá hay nhu cầu cân đối danh mục trước rủi ro vĩ mô. Do đó, cần nhìn nhận đây là hoạt động mang tính kỹ thuật nhiều hơn là tín hiệu liên quan trực tiếp đến nâng hạng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Cá nhân tôi vẫn thường quan tâm đến các cơ hội cụ thể, các doanh nghiệp hay cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư hoặc giao dịch ngắn ở những cổ phiếu đặc biệt, không nhất thiết thị trường lúc đó đang ở giai đoạn tích cực hay kém hoặc ở trong pha điều chỉnh tích lũy hay biến động như thế nào.

Câu chuyện nâng hạng không phải là vấn đề mà các nhà đầu tư quá bận tâm hoặc lo lắng, bởi kể cả kỳ vọng câu chuyện nâng hạng thị trường có tăng trở lại hay các quỹ gia tăng mua hoặc bán cổ phiếu thì cũng chưa chắc cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư của chúng ta cũng sẽ tăng hoặc giảm theo những thông tin như vậy. Hơn nữa đôi khi việc bận tâm quá mức vào câu chuyện nâng hạng cũng có thể khiến chúng ta bị lo lắng thái quá dẫn đến việc đưa ra các quyết định sai.

Tôi cho rằng chiến lược nên là kiểm soát tỷ trọng, có thể ít hoặc nhiều nhưng có trọng tâm, giữ ít cổ phiếu cũng như hạn chế sử dụng đòn bẩy. Ông Lê Đức Khánh

Tôi cho rằng xu hướng nâng hạng cũng sẽ diễn ra cho dù khối ngoại đang mua bán giao dịch cổ phiếu gì – từ nâng hạng, nhiều cổ phiếu được kỳ vọng tăng điểm, xu hướng thị trường cũng có khả năng vận động tích cực hơn . Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ cũng có những “timing” và chiến lược giao dịch riêng. Chúng ta cũng nên dành sự quan tâm vào các sự kiện, tín hiệu quan trọng khác trên thị trường trong nước.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Giá cổ phiếu điều chỉnh khá mạnh nhiều tuần trở lại đây đang mở ra cơ hội mua tích lũy cho nhà đầu tư cầm tiền, đặc biệt là khi kết quả kinh doanh quý 3 được dự báo khá rõ. Anh chị đang quan tâm hoặc lựa chọn những cổ phiếu nào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Cổ phiếu điều chỉnh mạnh và hầu hết đều đã có mức chiết khấu từ 20-25% từ đỉnh, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư cầm tiền. Các cổ phiếu mà tôi quan tâm theo dõi sát sao trong quý 4/2025 tập trung vào nhóm bất động sản, đầu tư công và một vài cổ phiếu chứng khoán lớn, điển hình trong các nhóm này là SSI, VCG, KBC, PDR.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng hai quý cuối năm sẽ khắc họa rõ nét hơn tác động của thuế quan từ Mỹ, và sự phân hóa sẽ xảy ra. Những doanh nghiệp hoạt động nghiêng về thị trường nội địa, hoặc hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ sẽ là ưu tiên lựa chọn. Tôi cũng sẽ hạn chế phân bổ vào các câu chuyện kỳ vọng chưa rõ ràng hoặc các doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận tăng trưởng âm. Từ đó, tôi cho rằng nhà đầu tư có thể chú ý đến các nhóm ngành nổi bật như Ngân hàng (TCB, MBB, CTG), Đầu tư công (VCG, CTD, HPG), Tiêu dùng (MWG, MSN, ANV).

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi nên lựa chọn cổ phiếu theo xu hướng kết quả kinh doanh tốt; triển vọng tăng tốc kinh tế giai đoạn cuối năm hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra; nhóm ngành/ cổ phiếu hưởng lợi khi FTSE công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tới và thu hút được dòng vốn ngoại vào.

Nhà đầu tư có thể quan tâm các nhóm nghành Bất động sản khi thị trường giao dịch đang sôi động. Bên cạnh đó nhóm thép có sản lượng tiêu thụ tăng nhờ sự sôi động từ thị trường bất động sản. Nhóm ngành bán lẻ cũng được dự báo tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Nhóm ngành tài chính, chứng khoán; đầu tư công cũng là nhóm dự báo sẽ tăng trưởng trong kỳ cuối năm này.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Các nhóm cổ phiếu hàng đầu đáng chú ý của tôi đương nhiên vẫn là nhóm ngành ngân hàng, tài chính, năng lượng, tài nguyên cơ bản, hóa chất, xây dựng xây lắp, xây dựng và vật liệu…. nhưng cũng cần phải nhấn mạnh là việc chọn lọc các cổ phiếu trong các nhóm ngành đó lại là quan trọng hơn. Kinh nghiệm đầu tư và quá trình đầu tư của mỗi người sẽ là điểm khác biệt.

Cổ phiếu điều chỉnh mạnh và hầu hết đều đã có mức chiết khấu từ 20-25% từ đỉnh, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư cầm tiền. Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi ưu tiên giải ngân vào các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính vững mạnh và câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận quý 3 rõ ràng. Cụ thể, tập trung vào những cổ phiếu đã có mức chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn, thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi từ đầu tư công, sự phục hồi tiêu dùng và đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán với kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng thị trường.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Đầu tuần tới sẽ có thông tin cuối cùng về kỳ rà soát nâng hạng. Trong kịch bản tốt tâm lý thị trường sẽ mạnh mẽ và hào hứng. Tuy nhiên nếu kịch bản xấu xảy ra, anh chị dự kiến thị trường sẽ điều chỉnh đến ngưỡng nào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo quan điểm của tôi, thị trường trong trường hợp nếu không nâng hạng thành công thời điểm này có lẽ cũng không phải thông tin quá mức tiêu cực và khiến thị trường sụp đổ.

Hiện tại vùng hỗ trợ 1600 điểm đã xác nhận là “cứng” và các cổ phiếu đều đã về mức chiết khấu tương đối sâu, vì vậy để thị trường tiếp tục giảm sâu là điều khó có thể xảy ra khi chúng ta biết rằng VN-Index vẫn đang ở trong một chu kỳ “uptrend”.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Trong kịch bản xấu, thị trường sẽ đối mặt với một cú sốc tâm lý rất lớn, bởi phần lớn đà tăng và kỳ vọng gần đây đều được xây dựng trên câu chuyện nâng hạng. Làn sóng bán tháo do thất vọng có thể diễn ra trên diện rộng và quyết liệt. Khi đó, ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhiều khả năng sẽ không thể trụ vững.

Áp lực bán có thể đẩy chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn và đáng tin cậy hơn về mặt kỹ thuật. Tôi dự kiến thị trường có thể tìm kiếm điểm cân bằng mới tại khu vực 1530 - 1550 điểm. Đây là vùng nền giá tích lũy vững chắc trước đó và có thể thu hút được dòng tiền bắt đáy dài hạn tham gia trở lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về kết quả phân loại thị trường của FTSE Russell dự kiến công bố vào ngày 7/10, tôi cho rằng tâm lý thận trọng vẫn sẽ chi phối, dù kết quả có theo hướng tích cực. Nếu thị trường chúng ta chính thức được nâng hạng, phản ứng hưng phấn sẽ xảy ra đầu phiên nhưng nhà đầu tư nên hạn chế hưng phấn và chờ thêm tín hiệu được xác nhận, để tránh hiện tượng “bẫy giá”.

Ở chiều ngược lại, nếu kết quả diễn ra theo hướng kém khả quan, áp lực bán sẽ chi phối mạnh hơn, vì vốn dĩ dòng vốn hiện tại đã suy yếu. Kịch bản thủng mốc 1600 điểm nên được dự phòng, với mục tiêu có thể tìm về ngưỡng 1540 - 1550 điểm. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn, phòng ngừa các biến động mạnh có thể xảy ra.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

VN-Index vẫn đang tích lũy chặt chẽ đứng trên vùng hỗ trợ mạnh 1615 – 1625 điểm. Cho dù ngắn hạn thị trường vẫn vào khu vực quá bán và có thể điều chỉnh tích lũy thêm một số phiên nhưng các nhà đầu tư cũng đừng lo ngại quá bởi pha hồi phục tăng điểm vượt tích lũy sẽ diễn ra. Cần kiên nhẫn hơn trong khi kiểm soát danh mục đợi chờ cơ hội.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường giai đoạn gần đây đã bắt đầu thận trọng chờ đón thông tin nâng hạng thị trường. Giao dịch dè dặt cùng thanh khoản sụt giảm so với giai đoạn tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị cho kịch bản xấu xảy ra. Vì vậy nếu kịch bản xấu xuất hiện, thị trường khả năng cao sẽ không xảy ra hoảng loạn hay bán tháo hàng loạt.

Với dòng tiền đã chốt lời hoặc lỡ thời cơ tăng vừa rồi thì kịch bản xấu xảy ra nhiều khả năng lại là cơ hội tốt để tham gia vào thị trường.