Đất Xanh có Tổng giám đốc và Chủ tịch mới trước thềm Đại hội cổ đông
Tuệ Lâm
16/04/2026, 18:46
Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay cho ông Lương Ngọc Huy.
Ngày 16/4, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay cho ông Lương Ngọc Huy. Đồng thời, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Ông Bùi Ngọc Đức tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Mở Malaysia. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông đã tham gia phát triển nhiều dự án lớn của các tập đoàn quốc tế tại Singapore, Úc, Hàn Quốc và Indonesia, đồng thời có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế.
Gắn bó với Đất Xanh hơn 12 năm, ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng vận hành thông qua chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2018, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc giai đoạn 2020–2026. Trong thời kỳ nhiều biến động, ông đã dẫn dắt doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát rủi ro và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi.
Từ năm 2017, trên cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, ông trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm.
Sự am hiểu sâu về thị trường và nội tại tổ chức là cơ sở để ông chuyển sang vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tập trung vào kiến tạo cấu trúc chiến lược dài hạn và từng bước chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế.
Còn ông Nguyễn Trường Sơn tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Thương mại Hà Nội và MBA trường Maastricht Hà Lan. Gia nhập Đất Xanh từ năm 2011, hành trình hơn 15 năm tại Đất Xanh của ông Sơn gắn liền với các mảng hoạt động cốt lõi.
Đến năm 2022, khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, ông tiếp tục tích lũy kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp niêm yết với yêu cầu cao về minh bạch, công bố thông tin và yêu cầu khắt khe từ thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho vai trò lãnh đạo cấp cao sau này.
