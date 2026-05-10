Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-9/5/2026: Đồn đoán về Nhật Bản can thiệp tỷ giá, Mỹ chờ câu trả lời từ Iran

Trong tuần này, thị trường tài chính toàn cầu tin rằng nhà chức trách Nhật Bản đã có đợt can thiệp thứ hai vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng yên...

Tình hình ở eo biển ở Hormuz vẫn căng thẳng trong lúc Mỹ chờ câu trả lời của Iran đối với đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra.

Sau hai tuần giảm liên tiếp, giá vàng đã phục hồi trong tuần này nhờ sự xuống thang của giá dầu. Trong một diễn biến bất lợi đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, một tòa án Mỹ tuyên bố thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump là “bất hợp pháp”.

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần qua do VnEconomy điểm lại:

Mỹ chờ phản hồi của Iran

Giới đầu tư toàn cầu “phập phồng” hy vọng Mỹ và Iran sẽ sớm đi đến một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài 10 tuần. Hôm thứ Hai, theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Hải quân Mỹ đã khởi động một chiến dịch hộ tống tàu bè thương mại bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz. Nhưng chỉ một ngày sau, ông Trump tuyên bố dừng chiến dịch này với lý do Mỹ và Iran đã đạt “bước tiến lớn” trong việc đi đến thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, tình hình ở Vùng Vịnh trong tuần này vẫn căng thẳng. Iran lại có các cuộc tấn công nhằm vào Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), còn lực lượng Mỹ và Iran có các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz. Đến hết ngày thứ Sáu (8/5) theo giờ Mỹ, Iran vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho đề xuất hòa bình của Mỹ.

Dù vậy, việc giá dầu thô giảm mạnh trong tuần này là dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn giữ hy vọng rằng cuộc chiến sắp kết thúc.

Giữa bối cảnh chiến tranh, nhiều nền kinh tế công bố kết quả tăng trưởng khả quan

Dù cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã kéo dài hơn 2 tháng, tác động của cuộc chiến này đến nền kinh tế toàn cầu trong quý 1/2026 vẫn chưa rõ ràng. Một số nền kinh tế công bố kết quả tăng trưởng kinh tế trong tuần này như Hồng Kông và Indonesia đều đưa ra số liệu khả quan. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng trong những tháng tới, ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh đến các nền kinh tế sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Giá vàng tăng trở lại, giới chuyên gia giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn

Sau hai tuần giảm liên tiếp, giá vàng thế giới đã hồi phục trong tuần này, với mức tăng 2,3%. Thay vì được giao dịch như một tài sản an toàn, vàng đang được giao dịch như một tài sản rủi ro - tăng giá khi thị trường kỳ vọng chiến tranh sắp kết thúc. Giới chuyên gia vẫn duy trì quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, cho rằng một khi chiến tranh Mỹ - Iran chấm dứt, chu kỳ giá lên của vàng sẽ được nối lại.

Xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là Trung Quốc, là một động lực quan trọng phía sau niềm tin này

Xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh vẫn gián đoạn, xuất khẩu năng lượng từ các nguồn khác tăng mạnh

Trong lúc xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh, bao gồm từ Iran, gián đoạn vì eo biển Hormuz đóng cửa, xuất khẩu năng lượng hóa thạch từ một số nguồn khác tăng mạnh. Số liệu công bố trong tuần này cho thấy xuất khẩu dầu của Mỹ đạt mức cao chưa từng có và xuất khẩu nhiên liệu của nước này cũng lập kỷ lục. Cùng với đó, xuất khẩu dầu của Venezuela đã vượt mốc 1 triệu thùng/ngày

Nhật Bản được cho là đã tiếp tục can thiệp để giữ giá đồng yên, nhưng hiệu quả có thể không kéo dài

Một pha tăng giá mạnh của đồng yên vào hôm thứ Tư (6/5) khiến giới đầu tư toàn cầu tin rằng Nhật Bản tiến hành đợt can thiệp tỷ giá lần thứ hai trong vòng chỉ 5 phiên giao dịch. Tuy nhiên, với áp lực mất giá đối với đồng yên đang đến từ nhiều phía, giới phân tích cho rằng hiệu quả giữ tỷ giá chỉ là tạm thời và Tokyo không thể cắt xu hướng mất giá của yên chỉ bằng biện pháp can thiệp.

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

Hãng tàu container lớn nhất thế giới MSC Mediterranean Shipping công bố kế hoạch mở một tuyến thương mại mới nhằm tránh eo biển Hormuz. Theo thông báo từ MSC, tuyến thương mại mới sẽ kết nối châu Âu với các cảng bị cô lập ở Trung Đông, sử dụng phương tiện vận tải đường bộ qua Saudi Arabia và các tàu nhỏ hơn để đi trong Vịnh Ba Tư thay vì đi qua eo biển Hormuz.

Tuyến thương mại này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 10/5, xuất phát từ Antwerp, Bỉ.

Nợ công của Mỹ vượt 100% tổng sản phẩm trong nước (GDP), đóng góp lớn vào gia tăng nợ toàn cầu

Theo số liệu thống kê chính thức được Chính phủ Mỹ công bố gần đây, tại thời điểm ngày 31/3, nợ công của nước này là 31.265 nghìn tỷ USD, trong khi GDP năm 2025 của Mỹ là 31.216 nghìn tỷ USD. Như vậy, tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ đã tăng lên mức 100,2%, so với mức 99,5% khi năm tài khóa trước kết thúc vào ngày 30/9/2025. Việc nợ công vượt 100% GDP được giới phân tích cho là sẽ đặt ra nhiều rủi ro đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF), nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3. Theo báo cáo IIF, việc Mỹ đẩy mạnh vay nợ là một trong những nguyên nhân chính khiến nợ toàn cầu tăng hơn 4,4 nghìn tỷ USD trong quý 1. Đây là mức tăng theo quý nhanh nhất kể từ giữa năm 2025, đồng thời là quý tăng thứ 5 liên tiếp.

Nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới vẫn tăng “nóng”, bất chấp chiến tranh

Mặc cuộc chiến tranh chưa kết thúc ở Trung Đông, nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… vẫn lập kỷ lục liên tiếp trong thời gian gần đây, đảo ngược sự sụt giảm mạnh mẽ ở những ngày đầu khi mới cuộc chiến mới nổ ra.

Tại Phố Wall, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã lập đỉnh cao mới của mọi thời đại trong phiên ngày thứ Sáu. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đã tăng khoảng 75% từ đầu năm, trở thành thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới. “Cơn sốt” đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là một động lực quan trọng phía sau đà tăng này.

Thuế quan toàn cầu 10% của Mỹ bị tòa án Mỹ tuyên bố là “bất hợp pháp”

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) vào ngày 7/5 CIT tuyên bố rằng thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump - được áp dụng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - là "không được pháp luật cho phép". Phán quyết này không đình chỉ thuế quan toàn cầu 10% trên diện rộng, nhưng yêu cầu ngừng áp dụng thuế quan này đối với hai công ty đã đâm đơn kiện.

Đây là thất bại pháp lý mới về chính sách thương mại của ông Trump, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 năm nay ra phán quyết rằng Tổng thống không thể áp thuế quan bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trong đó có thuế quan đối ứng.