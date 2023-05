Đầu tư GEX đã bán thành công hơn 33 triệu cổ phiếu GEX

Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE)

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đã bán xong toàn bộ hơn 33 triệu cổ phiếu GEX, chiếm 3,91% vốn của CTCP Tập đoàn Gelex, như đã đăng ký để cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại GEX. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ ngày 18/5 đến ngày 22/5.

Được biết, GEX đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, trong năm nay, Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.272 tỷ đồng.

Về nhân sự, cổ đông Gelex đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoa Cương (Chủ tịch) và ông Nguyễn Trọng Tiếu (Phó Chủ tịch).

Đồng thời, GEX bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền (1976) giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Hoa Cương; ông Lương Thanh Tùng - giữ chức thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ban kiểm toán; bà Lê VIệt Hà đượ bổ nhiệm làm người phục trách quản trị công ty kiêm Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ

Hiện tại, HĐQT của Gelex có 5 thành viên gồm: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT; Ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán; Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, GEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,3 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 659,5 tỷ đồng).

Theo GEX có hai nguyên nhân làm lãi giảm gồm: một là, lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu cây dựng, bất động ản gặp khó khăn trong công tcs tiêu thụ dẫn đến doanh thu, lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ; hai là, lợi nhuận từ hoạt động tài chính biến động giảm do chi phí tài chính tăng trong khi đó, doanh thu tài chính biến động giảm do ảnh hưởng của thị trường tài chính và khó khăn chung của kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và vẫn tiếp tục khó trong những tháng đầu năm 2023.