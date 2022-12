Đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục kỹ năng cơ bản cho học sinh

Thỏa thuận hợp tác sẽ được triển khai trong vòng 9 năm (2022-2030) với các mục tiêu chính: Tăng cường phát triển tư vấn tâm lý học đường, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ với những khó khăn tâm lý - xã hội của học sinh; góp phần cải thiện, thúc đẩy quan hệ giới, bình đẳng giới trong trường học; góp phần hỗ trợ học sinh trung học hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đề ra trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong thỏa thuận, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Room to Read sẽ phối hợp thông qua ba nhóm hoạt động: Tăng cường phát triển tư vấn tâm lý học đường, mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ tư vấn tâm lý học đường hiệu quả cho học sinh; Hỗ trợ giáo dục học sinh rèn luyện các kỹ năng nhằm đạt được các phẩm chất, năng lực quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Thúc đẩy giáo dục cho nữ sinh, tăng cường tỷ lệ nữ sinh tốt nghiệp phổ thông trung học ở các vùng khó khăn thông qua 4 hợp phần: giáo dục kỹ năng sống; tư vấn học đường; gắn kết gia đình, nhà trường và cộng đồng; hỗ trợ vật chất cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Room to Read là tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2000 với niềm tin Thế giới thay đổi khi trẻ em được đến trường, Room to Read hướng đến một thế giới không còn nạn mù chữ và bất bình đẳng giới. Tại Việt Nam, Room to Read bắt đầu hoạt động từ năm 2001 với hai chương trình chính: Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học và Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh, đã và đang triển khai dự án tại 46 tỉnh thành, hỗ trợ hơn 2 triệu trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hùng Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và tinh thần hợp tác tích cực của tổ chức Room to Read tại Việt Nam trong Thỏa thuận hợp tác này. Các hoạt động phối hợp trong Chương trình được xác định trọng tâm, lộ trình thực hiện và đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong việc trợ giúp và bảo vệ học sinh ở trường học, hướng tới giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh sinh viên.