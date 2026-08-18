Đẩy nhanh tiến độ xử lý kiến nghị trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và quy hoạch

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; bảo đảm việc trả lời kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tránh viện dẫn quy định pháp luật chung chung; chủ động đề xuất phương án xử lý...

Ảnh minh hoạ: Hoàng Bách

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch...

Theo đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế, liên quan, tác động, ảnh hưởng rất rộng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đến việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài và năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam… Đặc biệt, Kết luận số 18-KL/TW nêu rõ nhằm đáp ứng tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp - xây dựng phải đạt 12,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt từ 11-12%; chi phí logistics so với GDP đến năm 2030 giảm còn 12 - 15%…, vì vậy, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch cần có những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan, địa phương có lúc, có nơi còn chưa chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; một bộ phận cán bộ còn chưa thực sự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, còn đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; cơ chế, chính sách, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương đôi khi chưa chặt chẽ, hiệu quả.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC CHO DOANH NGHIỆP

Chính phủ nhất quán quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là việc ban hành thể chế, chính sách về quy hoạch, công nghiệp, xây dựng, hạ tầng, mà phải bảo đảm thực thi thống nhất và xử lý đến cùng từng vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trên tinh thần tuân thủ pháp luật, công bằng, minh bạch và khẩn trương.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; bảo đảm việc trả lời kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tránh viện dẫn quy định pháp luật chung chung; chủ động đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nội dung liên quan cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền.

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục giải quyết kịp thời nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp và cơ quan liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo tại Thông báo số 394/TB-VPCP, với tinh thần “khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy” để tháo gỡ điểm nghẽn - khơi thông nguồn lực - thúc đẩy tăng trưởng với 6 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế làm nền tảng cho kiến tạo phát triển, cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính.

Thứ hai, khơi thông nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư; bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh cả về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả.

Thứ năm, phát huy vai trò của từng khu vực doanh nghiệp, tăng cường liên kết thực chất giữa doanh nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính.

RÕ TRÁCH NHIỆM, RÕ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC

Để cụ thể hoá các nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp bổ sung ý kiến kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp; rà soát, phân loại, xử lý các kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành theo 3 nhóm vấn đề: nhóm 1 là những vấn đề xử lý ngay theo quy định hiện hành; nhóm 2 là những vấn đề liên quan nhiều Bộ, cần trao đổi, phối hợp hướng dẫn thống nhất và nhóm 3 là những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm.

Với nhóm 1, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương khẩn trương xử lý, có văn bản hướng dẫn, gửi Hiệp hội, doanh nghiệp trước ngày 25/8/2026.

Nhóm 2: Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị, có văn bản trả lời Hiệp hội, doanh nghiệp trước ngày 5/9/2026. Cơ quan phối hợp phải có ý kiến trong 5 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. Trường hợp ý kiến còn khác nhau, cơ quan chủ trì tổng hợp, nêu rõ điểm chưa thống nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền trong 5 ngày làm việc tiếp theo.

Nhóm 3: Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương phải xác định rõ văn bản cần sửa, cấp trình và tiến độ; báo cáo lãnh đạo Chính phủ kết quả xử lý bước đầu trước ngày 15/9/2026, đồng thời thông báo cho Hiệp hội, doanh nghiệp được biết.

Phó Thủ tướng yêu cầu đối với những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ, cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản gửi đến các bộ, ngành xem xét xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 394/TB-VPCP .

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo; chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh; tuân thủ nghiêm pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội; chủ động tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý VCCI và hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng phát huy vai trò đầu mối tổng hợp, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, gửi Bộ, ngành, địa phương liên quan để xem xét, xử lý. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 216/NQ-CP.